Дзюдоистка Марина Слуцкая: Полтора месяца не покидаем базу, чтобы не заразиться

- Сколько времени ушло на то, чтобы свыкнуться с мыслью, что Олимпиаду перенесли?

- Конечно, событие нерядовое, раньше так Олимпиады не переносили. Но большим шоком это не стало. Понимали, что все к этому идет. Да, все расстроились, мне было неприятно: шла к этому четыре года, находилась в хорошей форме, занимала неплохое место в мировом рейтинге (9-е место, но выше были две бразильянки и две японки, на Олимпиаду могла попасть только одна представительница от одной страны. - Ред.). Нужно с этим свыкнуться, все в такой ситуации. Постараемся к 2021 году подойти в лучших кондициях, есть на это время.

- Чем занимаетесь?

- Сейчас я на тренировочном сборе, он завершится в субботу. Получается, что он длился полтора месяца. Один из самых продолжительных сборов, которые у нас были за все время. Работаем в тех направлениях, на которые не всегда получалось сделать акцент, когда шли турнир за турниром. Той же общефизической подготовкой, конечно, занимались всегда, но сейчас можно это делать более фундаментально.

- Уже есть понимание, когда ближайшие турниры?

- Да, Международная федерация обнародовала календарь. Если все будет по плану, с сентября начнутся турниры мирового тура. В ноябре должен состояться чемпионат Европы, который перенесли с мая. Поэтому тренируемся, чтобы быть в форме и набирать олимпийские очки. Опять же никто не знает, как будет развиваться ситуация.

- Где сбор проходит? Нагрузки большие?

- На базе «Чижовка-Арены». Тут тренируемся, живем рядом в гостинице. Тренироваться два раза в день на износ сейчас нет смысла. Потому что организм должен восстанавливаться. И сейчас нет цели подготовиться к определенному старту. Идет базовая работа, которая закладывает фундамент для дальнейшего развития. У нас одна основная тренировка, вторая - коньки, эстафеты, игровые виды спорта или кроссовая подготовка. Разноплановые занятия позволяют не только получить нагрузку, но развиваться в разных направлениях. Главный тренер Леонид Федорович Свирид и старшие тренеры национальной команды все грамотно организовали.

«ВСЕ СЛЕДЯТ ЗА СОБОЙ, ЧТОБЫ НЕ ПРИНЕСТИ ВИРУС В КОМАНДУ»

- Дзюдо - контактный вид спорта, социальную дистанцию соблюдать не получится…

- Где мы тренируемся, посторонних нет, только наша команда. Много антисептиков на арене и в гостинце. Стараемся не покидать базу, чтобы не заразиться. А тренировок на татами практически нет. Сейчас у нас специальная работа. В общем, все следят за собой, чтобы не принести вирус в команду. Нам постоянно меряют температуру, врач проводит осмотры.

- Тесты на коронавирус не делали?

- Нет, повода и предпосылок не было. Хватает обычного контроля. С температурой и другими признаками ОРВИ не допустили бы на сбор.

- Вы сказали про коньки и игровые виды спорта.

- Развиваем разные качества: ловкость, координацию и другие. На коньках полезно кататься: неплохая нагрузка, смена обстановки. Игровые вида спорта хорошо для подвижности.

- Получается, полтора месяца только на базе?

- Да, нам не разрешают уезжать. Сложно, но приходится.

- Что в свободное время делаете?

- Его не так много. Две тренировки, восстановление, сауна… Вечером кто-то просто отдыхает, можно выйти погулять в шаговой доступности. Кому интересно – привезли настольные игры. Само собой книги, фильмы.

- Правильно, что в Беларуси спортсмены тренируется? Во многих странах коллективные тренировки и сборы были под запретом.

- Большинство стран выходят из этого состояния: в Испании, Италии, Франции, Германии. Там приступили к тренировкам. А правильно или нет - не могу судить. Все дело в ответственности человека. Если соблюдать меры безопасности, носить маски, мыть руки, то нет ничего плохого в том, чтобы тренироваться. Просто сидеть дома тоже нехорошо.

- Ваш клуб «Голд», где тренируются дети и подростки продолжил работу в этот период?

- Многие дети сейчас на дачах или у бабушек и дедушек, поэтому клуб работает не в полном объеме, в основном приходят ребята постарше. Полностью тренировки останавливали только на две недели. За это время купили средства для дезинфекции. Сейчас тренировки в основном на улице, упор на ОФП, укрепление организма. Те, кто приходит на тренировки, также посещают учебные заведения. Родители не против, мы никого не заставляем. Надеемся, с сентября заработаем в обычном режиме.

В 2019 году на II Европейских играх Марина Слуцкая стала победительницей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«НЕ ПОНЯТНО, КАК ПОДТВЕРДИТЬ ГОДОВЫЕ СТИПЕНДИИ»

- В апреле в соцсетях вы писали, что погрузились в строительство и ремонт.

- В прошлом году наконец-то смогла купить квартиру. Пока были соревнования, времени на ремонт не было. До сбора такая возможность появилась, в марте и апреле турниров не было, я была на самоизоляции. Занялась квартирой, привожу в порядок жилье, оно базового уровня, с ним можно делать что захочешь. Так узнала что-то новое для себя, пока идут черновые работы: стяжка пола, выравнивание стен. Все не так быстро, на это нужны деньги, а финансовое положение сейчас не такое стабильное. Из ситуации приходится выходить разными способами, поддерживать и себя, и заниматься ремонтом.

- Отмена турниров сказалась?

- Я отношусь к спортивному клубу Вооруженных сил, там установлена зарплата. Еще я стипендиат Министерства спорта и туризма за победу на II Европейских играх. Но стипендии оформляют на год, дальше надо их подтверждать результатам. Пока не понятно, как это делать, ведь нет соревнований. Нам обещают, что будут поддерживать.

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