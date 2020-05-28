«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе

«Как солдаты, надеваем белый халат - и вперед»

На входе в 3-ю центральную районную клиническую поликлинику Октябрьского района Минска медики в спецкостюмах. Измеряют температуру всем вошедшим и разделяют поток посетителей, которые новым порядкам, кажется, уже не удивляются.

На входе - сотрудники в защитных костюмах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никого из посетителей измерение температуры на входе уже давно не удивляет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В условиях пандемии поликлиника разделена на условно чистую и грязную зоны. Для температурящих - отдельный вход в инфекционный блок. Пациентов, которые пришли к врачам без признаков ОРВИ, отправляют на чистые этажи.

Вход в инфекционный блок - отдельный и со двора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В фойе - небольшой флешмоб: на стене листочки с мини-посланиями от медиков, где они в очередной просят соблюдать правила безопасности, пользоваться масками и антисептиком, вовремя обращаться за помощью и по возможности оставаться дома.

В фойе - небольшой флешмоб: на стене листочки с мини-посланиями от медиков, где они в очередной просят соблюдать правила безопасности, пользоваться масками и антисептиком, вовремя обращаться за помощью к медикам и по возможности оставаться дома.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики говорят, что когда наладили работу в условиях пандемии, стало не так страшно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Идем к главврачу поликлиники Ирине Владимировне Пашуто. Сегодня она пообещала нам показать те самые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, о которых так много говорили и которые по решению Минздрава не пустили в открытый доступ.

В лифте встречаем улыбчивого сотрудника поликлиники. Удивляемся его позитиву. В такое-то время!

- Страшно было поначалу. Теперь каждое утро мы, как космонавты, надели скафандры, экипировку - и полетели, - улыбается. - Вообще ко всему привыкаешь. Но расслабляться нельзя. Все же имеем дело с опасным вирусом.

Главный врач 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района Минска Ирина Пашуто.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне без ложной скромности повезло с коллективом, - признается главврач Ирина Владимировна, у которой спрашиваем, как в условиях пандемии не растеряться самой и удержать в равновесии коллектив, работающий в тяжелых условиях. - В начале многие были напуганы, особенно пожилые сотрудники. И это нормально. Некоторые отказывались работать в контактных группах. Признаться, мне и самой страшно было. И за работников, и за семью, и за то, как грамотно организовать работу поликлиники. На это ушло некоторое время. Сейчас каждый отвечает за конкретный участок работы, все наладили. А сотрудники раскрылись с неожиданной стороны. Многие восхищают до слез и мурашек по коже. Признаться, я не ожидала такой самоотверженности от нашей молодежи. Многие из них сейчас работают без остановки. Некоторые приходят и говорят: «Ирина Владимировна, если надо помочь, готова работать и в инфекционном блоке, и в контактных группах». Есть сотрудники, которые уже перенесли ковид-инфекцию. К счастью, в бессимптомной или легкой форме. Сейчас все они тоже активно работают. Вот сегодня нам завезли новую небольшую партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Пока их совсем немного. Но, надеемся, вскоре поставки все же будут постоянными.

«Экспресс-тесты используем как вспомогательный, но не основной метод диагностики»

- Кому делают экспресс-тесты?

- Работаем с ними в соответствии с приказом Минздрава №557 от 21 мая. В нем прописано, кому и когда делать мазки методом ПЦР, а кому экспресс-тесты (серологическое исследование. - Ред.). По нынешним правилам, экспресс-тесты делаем контактам 1-го уровня на 13-й день после контакта с инфицированным человеком. То есть к концу срока обязательной самоизоляции. Речь о тех людях, у которых уже взяли мазок, и он был отрицательным. Экспресс-тест используем как дополнительный способ контроля. Делаем их и пациентам с подтвержденной ковид-инфекцией, у которых заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме. Все эти люди лечатся дома, их тестируем на 14-й день после мазка. Еще одна категория - пациенты с так называемым вероятным случаем. Те, у кого выявлена пневмония и есть симптоматика коронавирусной инфекции. Работаем с ними по той же схеме. Сначала берем мазок и, если он отрицательный, через 3-5 дней проверяем еще и экспресс-тестом.

- Сколько у вас экспресс-тестов?

- 500 на весь Октябрьский район. Каждый строго подотчетный. Чтобы его сделать, нужна венозная кровь. Ее не берут в поликлиниках. Только на дому у пациентов, которые находятся на самоизоляции. К ним выезжает наша контактная группа в составе врача и медсестры. Врач осматривает и опрашивает пациента, а медсестра делает забор крови в специальные пробирки-вакутайнеры. Нагрузка по исследованию крови ложится на нашу лабораторию. Экспресс-тесты выполняют два человека - с соблюдением четких правил безопасности и методики выполнения экспресс тестов.

Все тесты подотчетные. Медики хранят даже использованные образцы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К нам приходит заведующая клинико-диагностической лаборатории поликлиники Яцына Ирина Александровна. Это она делает экспресс-тесты на пару со старшим фельдшером-лаборантом Гордей Ириной Ивановной. И в будни, и в выходные.

- Можно ли увидеть процесс проведения экспресс-теста от начала до конца? - интересуемся у специалиста.

- Показать все на пальцах сложно. Прямо сейчас крови пациентов для исследования нет. Контактные группы уехали по адресам. Да и личные данные человека, которые наносятся в том числе и на тест-системы, не должны попадать в объектив камеры.

Но в нынешних условиях, когда люди продолжают звонить нам, ругаться и требовать тест-системы, не понимая всей опасности процесса, мы готовы продемонстрировать для журналистов весь процесс экспресс-исследования крови.

Соглашаюсь на эксперимент и вызываюсь на некоторое время стать пациентом, обещая соблюдать все меры безопасности.

Медики-лаборанты говорят, что защитный костюм надевают уже как в армии - за 45 секунд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Надеваем защитные халаты, перчатки, шапочки, маски и отправляемся в лабораторию, чтобы сдать кровь из вены. По дороге Ирина Владимировна рассказывает о работе контактных групп:

- Утром решаем, скольким пациентам на дому нужно сделать экспресс-тесты. Допустим, 30 человек. Оформляем направление на экспертизу и отправляем контактную группу по адресам. Они и мазки на дому берут, и кровь для анализа, и пациентов с пневмониями осматривают... После проделанной работы делают отчет. Кстати, помимо пациентов, экспресс-тестирование проводим нашим контактным группам - раз в 14 дней.

В процедурном кабинете нас встречают два специалиста. В полной защитной экипировке. Кровь из моей вены берет лаборант Илья. Интересуюсь, как ему работа во время пандемии?

Для проведения экспресс-теста берут кровь из вены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лаборант Илья берет кровь не больно.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Пробирку с кровью помещают в специальный контейнер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И несут для подготовки к дальнейшему тестированию в лабораторию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже привык, - скромно улыбается.

- Защитные костюмы научились надевать за 45 секунд, как в армии, - шутит его коллега.

Мою кровь помещают в специальную пробирку, закрывают и отправляют в термостат - металлический ящик с дверкой, в котором поддерживается тепло определенной температуры.

- Здесь в течение 10 минут пробирку с кровью нагревают до 37 градусов. Это нужно, чтобы она свернулась, - комментирует заведующая клинико-диагностической лабораторией Ирина Александровна.

В лаборатории пробирку с кровью для экспресс-теста подписывают.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ставят в штатив.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И отправляют в термостат нагреваться до 37 градусов, чтобы кровь загустела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Там она греется 5 минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через пять минут она действительно загустела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«С каждым образцом крови работаем как с потенциально опасным»

Пока кровь греется, специалист показывает нам отработанные тесты с разными результатами. Их определяют по количеству проявившихся штрихов.

- Рисочка С - это контрольная полоска. Если проявляется только она, значит, тест проведен верно, а человек здоров, - рассказывает специалист. - Полоска С и М говорят о том, что человек на пике заболевания и очень заразен.

. Три полоски С, М и G - человек болеет, уже не в острой стадии, но он еще заразен и у него вырабатываются антитела к коронавирусу. С и G - человек уже переболел, не заразен и у него есть иммунитет.

- Кровь, которую мы используем для анализа, храним три дня, на случай, если тест нужно будет перепроверить либо же возникнут какие-нибудь вопросы. После утилизируют, - комментирует старший фельдшер-лаборант Ирина Гордей.

Экспресс-тесты выполняют и интерпретируют с точным соблюдением всех инструкций.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кровь, которую у пациентов брали для проведения экспресс-тестов, хранят трое суток. На случай, если тесты придется перепроверить или возникнет спорный вопрос.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Достаем пробирку со свернувшейся кровью и помещаем в центрифугу.

- Это нужно, чтобы кровь разделилась на две фракции. Для этого центрифуга разгоняется до 3800 оборотов в минуту. И так пять минут, - рассказывает Ирина Александровна и проводит нам небольшую экскурсию по лаборатории, показывая умные приборы, которые есть в лаборатории. - Это швейцарец, это француз, а вот в углу скромный немец. Границы закрыты, а у нас тут иностранцев полно (смеется).

Достаем колбу и видим, как кровь разделилась на две фракции - верхняя в виде прозрачной желтоватой сыворотки, нижняя - темно-красная. Между ними - гель. Он изначально был в пробирке.

Дальше кровь отправят в центрифугу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На такой карусели со скоростью 3 800 оборотов в минуту кровь будут кататься 15 минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И разделится вот на такие две фракции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Между фракциями гель. Он был в пробирке изначально. На фото - в колбе справа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы работаем с верхней частью - с сывороткой. Она считается потенциально опасной.

Могут произойти какие-то мелкие разбрызгивания, невидимые глазу. Стоять близко вам нельзя, - предупреждает фельдшер-лаборант и начинает тестировать кровь. - Все исследования начинаются с маркировки. На каждый тест заполняются документы - ФИО пациента, адрес, телефон. Каждого человека, которому сделали тест на антитела, вносят в базу. Подписывается время вскрытия теста. После вскрытия упаковки тест-система должна быть использована в течение часа. Иначе она уже не действительна. Итак, начинаем.

По правилам вскрытый тест должен быть использован в течение часа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прежде, чем начать тестирование, на каждый экспресс-тест заполняются документы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На этих бирках медики прочитают всю нужную им информацию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала в лунку тест-системы капают определенное количество сыворотки из пробирки с кровью, а затем туда же добавляют специальный реагент.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На наших глазах специальным прибором специалист набирает определенное количество сыворотки из моей пробирки и помещает в лунку тест-системы. Отсчитывает 10 секунд, после чего дозатором в ту же лунку капает специальный реагент, который содержит антиген, реагирующий на антитела.

- А теперь засекаем время, - говорит Ирина Ивановна. - Тест считывается ровно через 15 минут. К примеру, на 20-й минуте он уже не имеет диагностического значения. В этом процессе действительно много нюансов. И это еще одна причина, почему их нужно использовать только под наблюдением медиков.

«Многие не видели родных уже несколько месяцев»

- Важно также понимать, что речь идет о работе с биоматериалом, - подчеркивает специалист. - Вирус невидим и неосязаем. При этом COVID-19 причислен к роду особо опасных, наряду с холерой, чумой, лихорадкой Эбола. Условия работы в нашей лаборатории - без преувеличения жесткие. Соблюдение техники безопасности - свято. Мы не стесняемся контролировать у сотрудников даже выполнение правил мытья рук. Для этого есть специальная инструкция. Каждый понимает, насколько это ответственно и для чего мы это все делаем. При этом какой бы тяжелой инфекция не была, если соблюдать все меры безопасности, риски заразиться в лаборатории меньше, чем на рынке или в магазине.

- Знаете, у нас работает много молодежи. Некоторые - вчерашние выпускники, - говорит заведующая лабораторией. - Иногда нам их родители звонят. Мол, что дети там на работе делают, одеты ли, есть ли защитные костюмы… Волнуются очень.

Заходим тогда к этим детям, фотографируем и высылаем родным, чтобы не беспокоились. А эти дети сидят и работают в тяжелых условиях, помогая людям. Каждый из них уже доказал, что находится на своем месте и любит свою работу. Некоторые не видели близких уже несколько месяцев.

Пока общаемся, на исследование в лабораторию приносят еще несколько образцов крови, которые привезла контактная группа.

Проходит 15 минут.

Ура, результат моего экспресс-теста отрицательный.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Результат вашего теста готов, - говорит Ирина Ивановна. - Проявилась только одна полоска - контрольная. Это значит, что ваш организм не сталкивался с коронавирусной инфекцией и вы здоровы.

Счастье! Благодарим медиков и уходим, не мешая им работать.

Выход из лаборатории - тоже по правилам. Каждый снимает с себя защитные средства и погружает в жесткий дезраствор. Все это подлежит утилизации. После антисептиком обрабатываем все открытые участки кожи.

- У нас это все уже на таком автоматизме, что даже дома все то же самое проделываем. Драим руки, некоторые даже лицо с мылом моют, - рассказывает главврач. - Прежде чем вернуться домой, надо понимать, что для своих домашних ты безопасен. В поликлинике мы регулярно обеззараживаем инфекционные блоки, комнаты, в которых переодеваются медики. Каждые 10 дней по графику проходит дезинфекция всей поликлиники.

Контактная группа передает образцы крови в лабораторию для проведения экспресс-тестов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И снова уезжают к пациентам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Взгляните на этих хрупких девушек из контактной группы. Это они целыми днями в душных защитных костюмах работают с пациентами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замечаем, как мимо по коридору проходят медики из контактной группы. Две скромные и худенькие девушки с красивыми глазами и большущей сумкой. В полной защитной амуниции. В очках, респираторах, ни одного открытого участка тела.

- Новая контактная группа готова к выезду. Они заходят и выходят через запасной вход, чтобы не контактировать с другими людьми, - говорит Ирина Владимировна. - Работают с 8 до 8. Иногда и в 10 вечера мазки привозят. Они и так у нас худенькие, как воробушки, а когда это все началось, вообще как балерины стали. Первое время подходила к ним, спрашивала: «Девочки, вы хотя бы кушаете?» Они: «Кушаем». Некоторые еще и шутить умудряются. Говорят: у нас фитнес-костюмы с эффектом сауны. А ведь это еще лето не началось! Им сейчас очень тяжело. Да и люди, к которым они выезжают, самые разные. И я не только про болезни. На некоторых девочек и собаки нападали, и костюмы рвали. А они молодцы, держатся. После выхода из квартиры - руки в стороны, с ног до головы обрабатывают друг друга дезсредствами - и снова поехали.

Пока спускаемся к выходу, главврачу на телефон приходит напоминалка. Это значит, что после нашего ухода она напишет отчет о количестве проведенных тестов, их результатах и много чего еще.

Ирина Пашуто говорит, что ей повезло с коллективом, и готова благодарить каждого.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выходя на улицу, ненадолго, чтобы сфотографироваться, Ирина Владимировна первый раз за день снимает маску.

- Надо же, как в этом году пахнут каштаны!

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