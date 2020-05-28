2020-05-28T21:55:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Весной 2020 года Александр Лукашенко впервые не обратится к народу и парламенту. Почему?

Дата выступления президента по-прежнему не известна
Геннадий МОЖЕЙКО
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Впервые Александр Лукашенко не обратится к народу и парламенту весной. Фото: БелТА.Впервые Александр Лукашенко не обратится к народу и парламенту весной. Фото: БелТА.
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Каждый год весной президент Беларуси Александр Лукашенко выступает с программным обращением к народу и Национальному собранию. Это происходит в Овальном зале Дома правительства. Выступление президента транслируют государственные каналы телевидения и радио. Обычно это мероприятие проходит в апреле. В прошлом году президент выступал 19 апреля, в 2018 году - 24 апреля. Лишь дважды обращение переносили на более поздний срок. В 2012 году - на 10 мая. Тогда пресс-служба президента поясняла, что Лукашенко отправил текст послания на доработку. В частности, по темам так называемой «огульной приватизации» госсобственности и внешнеполитического курса страны. В 2006 году послание перенесли на 23 мая. Кстати, тогда, по воспоминаниям журналистов, речь президента была короче обычной - примерно в два раза. Сейчас на календаре 28 мая, а обращение президента все еще не анонсировано. Это значит, что впервые в истории суверенной Беларуси президент не выступит с обращением весной. И когда выступит - пока не понятно.

О чем обычно говорит президент?

Послание президента к народу и парламенту обычно посвящено программным вопросам развития страны. В прошлом году Лукашенко говорил об отношениях с Россией, обновленной Конституции, о Куропатах, о белорусском спорте и бизнесе. В этом году, возможно, президент будет говорить о предстоящих выборах, кризисе, отношениях с Россией, о пандемии коронавируса.

Почему обращения все еще не было?

Традиционного обращения президента в этом году ждали в апреле - поговаривали, что это произойдет 16 числа. Но мероприятие не состоялось.

О переносе обращения к народу и парламенту депутаты узнали буквально за сутки до планируемой даты. А позже перенос своего обращения прокомментировал сам президент. Дело было 25 апреля на субботнике:

- Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто.

А еще Лукашенко рассказал, что, возможно, объединит свое послание с предвыборной программой.

- Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится.

А что говорит закон?

Согласно нашей Конституции, президент должен обращаться к парламенту ежегодно. Отмечается, что послания «заслушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Совета Республики». Также, по Конституции, президент имеет право участвовать в работе парламента и его органов, выступать перед ними в любое время. Регулярность обращений с посланиями к народу страны в Конституции не прописана.

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