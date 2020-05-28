2020-05-28T17:03:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко - сербскому дипломату: Передайте президенту, чтобы следующий посол после вас был такой, как вы

А миссия Велько Ковачевича в Беларуси заканчивается
Алексей БЕЛОУСОВ
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Президент Беларуси принял посла Сербии. Фото: БелТАПрезидент Беларуси принял посла Сербии. Фото: БелТА
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- Очень надеюсь и по-дружески хочу вас попросить передать президенту, чтобы следующий посол после вас был такой, как вы. Если будет лучше, мы не против, - сказал Александр Лукашенко во время встречи с послом Сербии.

Президент отметил, что в Беларуси хотели бы, чтобы послы, назначаемые в нашу страну, были бы настоящими друзьями:

- Мы понимаем, что любой посол будет блюсти интересы своей страны. Но посол должен и склеивать отношения с Беларусью, допустим, если ты служишь в Беларуси.

Во время разговора Александр Лукашенко выразил свое мнение об участии посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в параде 9 Мая в Минске.

- Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку.

Президент сообщил, что отец Йозефа Мигаша боролся с нацизмом, был партизаном, о чем дипломат неоднократно говорил.

- Ну как можно этому человеку предъявлять претензии? - возмутился президент.

Кстати, словацкий МИД спустя несколько дней после парада так объяснил свою позицию в отношении посла:

- Йозеф Мигаш попросил освободить его от данного поста. Но МИД Словакии одновременно категорически отвергает утверждения господина Мигаша о тенденциозной кампании в отношении его личности. Посол нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом, не проконсультировав заблаговременно свое участие в праздновании в Минске окончания Второй мировой войны (в Европе), - цитирует РИА Новости пресс-службу МИД Словакии.

Александр Лукашенко считает, что нельзя было наказывать дипломата за его поступок.

- Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Надо поддержать трудовые коллективы»

Принимая вчера с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана, Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы. А в подчинении Управделами в настоящее время функционирует около 110 предприятий.

- Думаю, за пару - тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы, - сказал президент.

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