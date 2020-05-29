Президент объявил о смене правительства. Кто может стать новым премьером Беларуси?

В начале недели Александр Лукашенко провел совещание с главой своей Администрации Игорем Сергеенко, управляющим делами президента Виктором Шейманом и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

- Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства, - сказал президент. - До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов - или само в отставку подает, или президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства.

В разные годы с назначением главы правительства было по-разному. Например, Сергей Сидорский был премьером и до президентских выборов 2006 года, и еще четыре года после. Андрея Кобякова назначили за 9 месяцев до президентских выборов 2015 года, а проработал он до 2018-го, когда Лукашенко назначил на эту должность Сергея Румаса. Тогда же сменились заместители премьер-министра, многие министры и председатель Госвоенпрома.

Сейчас президент отмечает, что по большому счету не имеет претензий к нынешнему правительству:

- Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть, - сказал Лукашенко. - Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут - ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться.

Политолог: «Кадровые решения в Беларуси - самые непредсказуемые»

- Я понимаю, зачем Лукашенко сейчас пытается менять правительство, - рассказал «Комсомолке» политолог Валерий Карбалевич. - Он хочет сделать правительство громоотводом и переключить на него все недовольство общества социально-экономическим положением. Хочет отвести этот удар от себя и продемонстрировать: я что-то делаю, я принимаю решения, я вижу недовольство общества. И одна из реакции на это недовольство - это смена правительства. Но, с другой стороны, в такой напряженной ситуации есть определенный риск. Очевидно, что рейтинг Лукашенко низкий как никогда, а кандидатами в президенты пошли даже бывшие представители номенклатуры. В такой ситуации менять правительство - это увеличивать количество диссидентов в номенклатурной среде. Поэтому решение о смене правительства - обоюдоострое. Я думаю, что здесь для Лукашенко больше минусов, чем плюсов.

- Кто может возглавить новое правительство Беларуси?

- Кадровые решения в Беларуси самые непредсказуемые. Тут угадать практически невозможно, - считает политолог. - Я попытаюсь поставить на Александра Турчина, нынешнего руководителя Минской области. Он чаще, чем нынешний премьер-министр, присутствует на различных совещаниях у Лукашенко - даже если такие совещания не касаются непосредственно Минской области. Что несколько неожиданно. Ну и когда он был назначен на должность руководителя Минской области, по некоторым фразам президента можно было понять, что эта должность - лишь промежуточный этап к более высокому посту.

- Какие еще могут быть кандидатуры?

- Тут я не стану гадать, потому что это может быть самая неожиданная фигура.

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