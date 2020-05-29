«Думали, как же жарко и много людей!» Белорусская группа AKUTE о последнем концерте, новом альбоме и о выступлениях, на которых не видишь зрителей

За пару месяцев группа AKUTE отыграла шесть концертов - перед пустым залом или камерой дома на кухне. Такие условия неожиданно подбросила пандемия коронавируса. Музыканты вспоминают свои первые туры, когда приезжали в холодные залы в города, где особо никто и не знал. И чтобы зал начал реагировать, приходилось очень сильно постараться. Тогда Стас Мытник и Рома Жигарев называли это фразой «брать город». Мы встречаемся с музыкантами перед концертом в галерее Ў, разговариваем, сидя на положенной дистанции, а через полчаса Рома, Стас и Вика идут «брать онлайн».

- Вы еще помните свой последний не онлайн-концерт?

Вика (барабаны): Да! Это был Мовафест 22 февраля. Было очень жарко. И мы мы думали: господи, как же много людей!

Стас (вокал, гитара): ...или как мало кислорода.

Вика: А сейчас уже думаешь: как же классно тогда было! Люди ходили на концерты, нечего было бояться.

Стас Мытник, вокал, гитараФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рома Жигарев, бас-гитараФото: Святослав ЗОРКИЙ

Vicky Fates, барабаныФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы будете играть онлайн-концерт в Ў. Практически настоящая концертная площадка. Лучше в теперешних условиях так или дома на кухне перед камерой?

Рома (бас-гитара): Это очень разные вещи, но и то, и другое - круто!

Стас: Домашние концерты - это, конечно, совсем другие эмоции. Кухонный такой концерт: спокойный, душевный. А если полноценный концерт, хоть и онлайн, все равно драйвово! Если правильный свет выставлен и ты не видишь ничего за сценой, можно даже представить, что ты на настоящем большом концерте.

Группа AKUTE играет с 2008 годаФото: Святослав ЗОРКИЙ

До AKUTE Стас и Рома играли в могилевской группе «Глюкі»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько лет назад к группе присоединилась барабанщица Вика Лютыч, известная как Vicky FatesФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда в 2019 году вышел ваш последний альбом, многие стали говорить: о, ребята ушли в электронщину.

Рома: AKUTE вообще более электрическая команда. К акустике мы пришли не сразу. Потом электронщина и акустика стали чередоваться. Но когда мы играем электричество (даже без зрителей), это все равно для нас прикольнее.

Стас: Любое дело надоедает, если делаешь всегда одинаково. Поэтому необходимо менять вектор. А потом, возможно, возвращаться и с новыми силами делать то, что делал раньше.

Рома: в конце концов, это был уже пятый альбом. Не второй экспериментальный или третий, когда не знаешь, куда идти. Мы уже хорошо понимали, что делаем: это все было осознанно. Сейчас шестой альбом делается - еще более осознанно.

Музыканты выпустили пять альбомов и сейчас работают над шестымФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что с шестым? Когда ждать?

Рома (улыбается): С ним все совершенно прекрасно. Это симбиоз экспериментов и наработанного стайла AKUTE...

Стас: ...правильный симбиоз электронной музыки и аналоговой. Если пятый альбом был стихийным и порыв в электронщину, то сейчас это уже осознанное «спалучэнне».

Рома: Мы никогда не загадываем даты. Если загадаем, то стопудово ничего не произойдет. И это не потому что мы суеверные.

Стас: Потому что это такой процесс, который невозможно предугадать. Ты можешь быть уверен, что сейчас придешь и все запишешь, вроде все продумано и известно. Ты приходишь на студию, перелопачиваешь часть материала. Какие-то песни переписываются.

Рома: Мы самостоятельно делаем весь предпродакшн и звучание таким, как мы его видим, дома, потом идем на профессиональную студию, где звукорежиссер может подсказать, в каких частотах это должно звучать правильно – эти циферки известны только ему. Мы этого не знаем, но знаем, что хотим слышать.

- Пятый альбом вы записывали дома?

Рома: Почувствовали в себе силу.

Стас: Такие идеи были у нас давно, но раньше не было технических возможностей. И если вернуть время назад, мы бы ничего не меняли и не записали бы это иначе.

Стас говорит, что новый альбом будет правильным симбиозом электронной и аналоговой музыкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рома называет новый альбом симбиозом экспериментов и наработанного стайла AKUTEФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сколько онлайн-концертов вы успели отыграть за эту пандемию?

- Шесть. (цифра вспоминается благодаря коллективному разуму и пиар-менеджеру группы - Ред.)

- Какой особенно запомнился?

Вика (улыбается): Когда вы дома вино пили? Я из Минска смотрела и видела, что им хорошо. (Речь идет о концерте на площадке artist.gives. Каждый зритель мог перечислить любую сумму, и деньги шли врачам, которые работают с ковид - Ред. На концерте Рома и Стас выступали вдвоем).

- Сколько вы готовы еще играть в таком формате?

Рома: Сколько придется!

Стас: Нас такой формат не подламывает, он тоже нужен. Кстати, сейчас на таких концертах всплывают какие-то технические моменты, о которых мы раньше не задумывались. Звучание, подключение, коммутации... Может показаться, что это все довольно нудная штука, но это играет важную роль в ощущении концерта. Благодаря тому, что приходится изощряться в технических моментах, ты постигаешь некоторые вещи, которые пригодятся потом и на живых выступлениях.

Вика: непривычно играть без ушных мониторов, когда не слышим со сцены себя, живых барабанов. Потому что на таких концертах все по-другому подключается. Но это все равно хороший опыт и хорошо, что мы не сидим постоянно дома и продолжаем играть хотя бы в таком формате. Может, это и не так кайфово, но люди нас слышат, мы с ними общаемся. И это круто!

Вика довольна, что группа может играть для зрителях, пускай они и за компьютерами, телефонами и телевизорамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рома: да по сути от живого концерта в общем-то и не отличается.

- А как же реакция зала, которой нет?

Вика: Когда есть реакция и люди поддерживают, то какие-то шероховатости себе прощаешь: ай, все равно же людям классно. А тут ты не видишь, как реагируют, поэтому приходится больше вкладываться.

Рома: Следить за…

Стас: …точностью!

Рома: Ты должен быть таким аккуратненьким.

Стас: И иногда очень важно быть независимым от зрителя, потому что не всегда встречают с криками «вааау!» Порой зрителя нужно раскачать. И если нет обратной связи, в первый раз ты можешь растеряться. А на онлайнах-концертах никогда ее нет. И надо научиться с этим как-то работать.

Рома: Когда мы ездили с первым украинским туром и нас еще никто не знал, у нас была такая фишка: надо взять город! Мы приезжаем в абсолютно холодный зал - и его надо захватить своим умением. И это интересное ощущение - как соревнование. Надо показать себя с наилучшей стороны - тогда включается спортивный интерес. И вот когда мы видели, как зажигаются люди, у нас появилось понятие «мы берем город».

Стас говорит, что концерты, хоть и онлайн, получаются драйвовымиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как изменилась ваша жизнь из-за ковида?

Вика: Конечно, мы меньше стараемся бывать в людных местах, только по необходимости. Если хочется погулять, лучше поедешь на природу, где меньше людей. Но сидеть дома 24/7 не получается. Мы максимально стараемся себя обезопасить, избегаем общественного транспорта. Пользуемся всеми средствами защиты.

Рома: И всем настоятельно рекомендуем. Ребята это все очень серьезно!

Стас: Меня самоизоляция сразу очень расхолаживала. Обязательно не надо ничего делать...

Рома: ...это потому что Станислав - человек-график

Стас: Да, будто можно ничего не делать. И ты понимаешь: вроде надо бы, но не обязательно. Сидишь и занимаешься чем угодно. А потом проходит неделя-две - и ты понимаешь, что ничего не сделал. И это пугает. Настраиваешься - создаешь график, который нужен, чтобы быть в тонусе, в том числе и рабочем.