Новые штрафы за парковку и снятие наличных через кассы магазинов: что изменится в Беларуси с 1 июня 2020 года

ПОДОРОЖАЮТ ГОРЯЧАЯ ВОДА, ГАЗ И 77 МАРОК СИГАРЕТ

Традиционно в первый день лета повысятся тарифы на теплоснабжение - отопление и подогрев воды. И если первое летом не актуально, то второе будет заметно. Тарифы увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. И если за май за 4 кубометра горячей воды, например, семья платила 5,90 рубля, то за июнь в этой строчке за то же количество воды будет уже сумма 6, 60 рубля.

Также увеличатся тарифы на газ для домов и квартир, в которых установлены индивидуальные газовые отопительные приборы. Кубометр природного газа подорожает с 0,1205 до 0,4213 рубля. Хорошая новость - по завершению летнего сезона тариф снизится до 0,1271 рубля за куб газа.

Курить станет дороже: 77 марок сигарет подорожают. Подорожание коснется как отечественных, так и импортных сигарет. Ценник на табачную продукцию прибавит в зависимости от марки от 2 до 25 копеек.

ОТКРОЮТСЯ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

С 1 июня по всей Беларуси откроют свои двери школьные лагеря дневного пребывания. С 15 июня, как планируется, заработают стационарные оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, а также лагеря труда и отдыха.

ВЫПУСКНИКИ СДАДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Выпускные испытания для учеников11-х классов из-за коронавируса переносить никто не будет - они пройдут с 1 по 9 июня. Выпускники будут сдавать четыре предмета. Тем, кто заканчивает базовые 9 классов, надо будет сдать три предмета (русский и белорусский языки и математику). Экзамены намечены на 2,4 и 9 июня. Кстати, 1 июня - последний день регистрации абитуриентов на централизованное тестирование.

ВВЕДУТ ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ НА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

Мингорисполком вводит новую схему штрафования любителей парковаться на газоне. Работать это будет так. Специалисты организаций, которые занимаются обслуживанием зеленых зон, будут фотографировать нарушителей и отправлять необходимую информацию в РУВД. После этого правоохранители будут привлекать нарушителей к административной ответственности и выписывать им штраф. В конечном счете нарушители заплатят дважды: во-первых, штраф за нарушение правил парковки, во-вторых, возместят ущерб за поврежденный газон.

ОШТРАФУЮТ ЗА НЕУПЛАТУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЗА 2019 ГОД

До 1 июня физическим лицам нужно уплатить подоходный налог за 2019 год. Это касается тех, кто продал в прошлом году два или больше автомобилей, грузовик или автобус, а за последние пять лет - больше одной квартиры, дома, дачи или гаража. Не заплатили вовремя - получите штраф в размере 15% от суммы (и не меньше 0,5 базовой величины, то есть минимум 13,5 рубля).

НАЧНУТ ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

С 1 июня в Минске начнутся плановые отключения горячей воды. В мае из-за коронавируса горячую воду решили не выключать, однако в июне горячая вода исчезнет из кранов в некоторых районах. Обещают, что отсутствовать она будет не больше, чем традиционные 14 дней. На сайте «Минсккоммунтеплосети» уже размещен длинный список адресов, где запланированы июньские отключения горячей воды.

СНЯТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО БУДЕТ НА КАССЕ В МАГАЗИНЕ

С 5 июня наличные деньги можно будет снять на кассах сельских магазинов и торговых точек вне населенных пунктов - то есть в местах, где сложно с банкоматами. За раз можно будет снять не больше пяти базовых величин, это 135 рублей.

ДЛЯ БЕЛОРУСОВ НАЧНУТ ОТКРЫВАТЬСЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ КУРОРТЫ

С 12 июня белорусы смогут полететь отдохнуть на берегу Адриатического или Ионического морей в Албании. С этой даты возобновляется полеты чартеров: летать в Тирану они будут по вторникам и четвергам. С 15 июня готова принять белорусских туристов Черногория. На 16,19 и 20 июня уже запланированы первые рейсы.

Кроме того, с 15 июня открыть свою границу для граждан Беларуси хотела бы и Италия. Об этом на днях сообщил посол этой страны Марио Джорджо Стефано Бальди. Он также отметил, что в настоящее время в Италии, как и в Беларуси, существует обязательный 14-ти дневный карантин для всех прибывающих. По словам посла, есть надежда, что после открытия с 15 июня Шенгенской зоны обязательная самоизоляция для въезжающих будет отменена.

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