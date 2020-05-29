Предвыборная президентская кампания: «Что нам делать на Комаровке? Там же бабушки без паспортов идут за салом»

Ровно неделю назад в Беларуси стартовал сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Напомним, собрать надо минимум 100 тысяч подписей до 19 июня включительно.

Группа Бабарико сообщила, что собрано уже 65 тысяч подписей

Во время этой кампании особенно заметно, как на этот процесс влияют технологии. Можно оставлять свои данные в google-формах, места пикетов сообщают в телеграм-каналах, потенциальные кандидаты выходят в прямые эфиры на YouTube, Facebook и Instagram.

Но и пандемия коронавируса внесла коррективы. Сборщиков подписей ЦИК обязала быть в масках и перчатках.

Пикетов за Александра Лукашенко нет, подписи собирают в трудовых коллективах. О том, что необходимый минимум уже превышен, рассказал в начале недели (было 200 тысяч подписей) сам президент, решивший участвовать в шестых для себя выборах. К слову, во время прошлой кампании (2015 года) пикеты на улицах были.

- Мы сделали акцент на работу в трудовых коллективах, где нас знают, доверяют и поддерживают. Конечно, мы соблюдаем все меры безопасности, учитывая сложившуюся ситуацию с распространением вируса, - рассказал Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко и Федерации профсоюзов Беларуси в интервью сайту https://1prof.by.

Больше половины нужных подписей уже есть у Виктора Бабарико. В прошлые выходные члены инициативной группы экс-банкира получали свои удостоверения и подписные листы. Группа масштабная - больше 8 тысяч человек. До сих пор не все комплекты розданы. За Бабарико появились и пикеты в крупных городах. Но основной акцент в сборе подписей сделан на адресном подходе - к желающим оставить подпись приедут.

- За три дня собрали более 50 тыс. подписей. И это зафиксировано, - рассказал сам Бабарико в начале недели. - Мы по аналогии с Uber сделали группу, которая сможет оперативно подъезжать и собирать подписи. По данным на вечер 28 мая за экс-банкира уже собрано 65 тысяч подписей.

В поездках по стране собирают по 20 тысяч подписей

Бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало за неделю выступил на пикете в Минске, съездил на встречи с членами инициативной группы в Гродно, Лиду и Могилев. Как рассказали в его пресс-службе, собранных подписей уже около 25 тысяч.

Такими же темпами идет и другой претендент.

- По последнему подсчету (3 дня назад) подписей около 25 000. 90% из них собраны в регионах. С них начали - такая стратегия, - рассказывают в штабе председателя партии «Белорусская социал-демократическая «Грамада» Сергея Черечня.

- Около 20 тысяч подписей уже есть, - рассказала КП руководитель инициативной группы соруководителя "Говори правду" Андрея Дмитриева Татьяна Короткевич. - Сам Андрей был за неделю на пикетах в Минске, Могилеве, Белыничах, Новоселках, Бобруйске, Барановичах, Лиде и Фаниполе.

За неделю экс-депутат Анна Канопацкая съездила со своей командой в Витебск и Брест. Планирует посетить все областные города.

- Каждый день не подбиваем цифры, но два дня назад было больше 10 тысяч подписей за Канопацкую, - рассказали в пресс-службе экс-депутата.

Правда, пока самые заметные поездки по стране у блогера Сергея Тихановского. Напомним, он руководит инициативной группой своей супруги Светланы Тихановской. В Гомеле Сергей Тихановский сообщил, что собрано уже 10 тысяч подписей.

Подписи собирают "среди своих"

Первую неделю собирали подписи "среди своих" за руководителя транспортной компании Наталью Кисель. Хотя в инициативной группе не так много людей, перевозчиков в стране достаточно.

- У нас уже около 44 тысяч подписей. Почему так много? Так у нас 18 тысяч перевозчиков, у каждого есть офисы, бухгалтерии, логистические центры, - рассказал «КП» руководитель инициативной группы Натальи Сергей Штода. - У нас везде идет движение по сбору: в магазинах, в которые приезжем, на заправках, в автобусах, на границах - там везде очереди и у всех при себе паспорт. Что нам делать на Комаровке на пикетах? Там же бабушки без паспортов идут за салом. В первые два дня мы рванули по своим. Своя аудитория у нас есть, которая недовольна растаможкой и транспортным налогом. Так что быстро находим общий язык.

Среди своих собирает подписи и музыкант и татуировщик Александр Таболич. У него самая маленькая инициативная группа. На этой неделе данные о желающих подписаться собирали онлайн. На следующей неделе в Минске появятся пикеты в поддержку музыканта.

Подписи не собирают, но с людьми встречаются

Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих еще при регистрации инициативных групп сообщили, что подписи за свое выдвижение собирать не будут. А этот месяц и разрешенные законом пикеты используют как легальную возможность проводить встречи с людьми.

Фермер и блогер из Гомельского района Юрий Ганцевич тоже еще не собирал подписи.

- Пикет в сочетании с агроэкотуризмом, который будет проходить на отведенной мне земле, пройдет 29 - 31 мая, - рассказал Юрий в видео на своем канале. По его словам, это будет «культурный праздник с конкурсами и различными развлечениями».

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