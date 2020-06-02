Белорусские турфирмы об отдыхе-2020: «Часть клиентов готова ехать хоть завтра! Мы сами пока выжидаем»

Мы уже писали, что с 12 июня белорусы смогут улететь на курорты Албании, с 16 июня - в Черногорию. 25 мая Турция объявила, что готова принимать белорусских туристов с 1 июля. Эксперты говорят, что страны для туризма открываются с опережением, но в любой момент все может резко измениться. Один из самых крупных туроператоров за последнюю неделю продал только около 10 туров. Туристы не спешат покупать путевки. Правда, и турфирмы пока опасаются их предлагать.

- Как только объявили, что Албания и Черногория открываются, люди стали активно звонить. Можно сказать, спрос есть, но есть и опасения. Люди спрашивают про условия тура: нужно ли будет сидеть на карантине 14 дней по возвращении в Беларусь - пока у нас действует это правило. Нужно ли сдавать тесты на коронавирус и так далее. Многие относятся к путешествиям с осторожностью, но часть клиентов готовы ехать хоть завтра, - рассказывает старший менеджер по туризму минской турфирмы "Дэнви Тревел" Татьяна. - Мы сами пока не продаем туры, ждем стабильной ситуации в принимающих странах. Как турфирма, мы должны обеспечить безопасность нашим туристам. А пока таких гарантий дать не можем.

"Турбизнес - дело интересное, но уязвимое"

Эксперт по туризму Александр Дикевич уверен, что белорусские турфирмы вернутся в нормальный режим работы только к августу.

- Часть турагентств приостановили работу, часть работают по полдня. Многие занимаются только теми клиентами, с которыми уже подписали договор: переносят сроки туров, занимаются аннуляцией договоров. Многие туристы пока не готовы покупать новые туры. Скажу, что самая лучшая перспектива, если агентства начнут зарабатывать в августе. Этот год не будет прибыльным для турбизнеса, но, возможно, прибыль хотя бы сможет покрыть минус, в котором сейчас находятся турагентства. Турбизнес - дело интересное, но уязвимое.

Турфирмы пока не спешат продавать туры белорусам - ждут, когда ситуация с открытием границ стабилизируется.Фото: Эвика ОТТО

Из-за пандемии коронавируса белорусские турфирмы оказались в сложном положении: туристы требуют возврата денег, а их брать неоткуда. В обычной ситуации турагентства могли спокойно вернуть всю сумму за путевку, если турист обращался за месяц до вылета. На его место можно было легко найти другого туриста.

- Сейчас ситуация совсем другая. Если бы сейчас турфирмы начали возвращать всем туристам деньги, разорились бы все операторы. Потому что операторы выкупают всю полетную цепочку, платят гарантированные блоки за отели за год до начала туров. И это огромные расходы! И все эти деньги сейчас зависли в авиакомпаниях и у владельцев отелей. Самое правильное сегодня - войти в положение турфирм и по возможности либо перенести тур, либо подождать момента, когда агентство сможет вернуть деньги, - говорит Александр.

По словам редактора сайта Республиканского союза туристических услуг Лилии Кобзик, турбизнес очень ждет подписания указа, который позволит турфирмам отстрочить возврат денег до 31 декабря 2020 года. Указ одобрен Советом министров РБ. Премьер-министр Сергей Румас обещал, что документ будет подписан. Но пока этого не произошло.

- Без этого документа турбизнес может захлебнуться и обанкротиться. Дело в том, что всем зарубежным партнерам власти дали такие отсрочки до конца этого года. Из-за чего они могут не возвращать деньги белорусской стороне. Дальше многое будет зависеть, насколько страны будут открыты для белорусских туристов, а это уже будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом в Беларуси.

В турфирмах говорят, что, если указ будет подписан, они начнут заключать договоры с новыми клиентами. В противном случае - это очень рискованное дело.

СЛОВО ТУРИСТАМ

«Решила идти в суд, чтобы вернуть деньги». Минчане о купленных до пандемии турпутевках

«Комсомолка» собрала истории белорусов, которые заплатили за туры, но никуда не поехали

Да, не позавидуешь сегодня белорусскому турбизнесу, как не позавидуешь и туристам, которые уже успели купить путевку. Например, минчанка Анна в феврале купила тур на Тенерифе. Девушка должна была улететь на побережье Атлантического океана в конце марта из Минска.

- Обычно пользуюсь сервисами по аренде квартир, сама покупаю билеты на самолет. Но в этот раз мне хотелось расслабляющего отдыха. Предложили отличный вариант отдыха на Тенерифе: путевка на 9 ночей в отель, где все включено, обошлась в 912 евро. В феврале о коронавирусе говорили где-то в далеком Китае, и я даже не думала, что будут какие-то проблемы. С нетерпением ждала отдыха. Но за 12 дней до вылета мне сообщили, что все отменяется. Мне предложили перенести тур на 22 апреля, но я отказалась из-за нестабильной обстановки. Тогда, как и положено, аннулировала договор с турфирмой и написала заявление на возврат денег. Но тут возникли проблемы: по договору мне должны были вернуть сумму через две недели, потом срок перенесли до 30 июня. А затем прислали письмо, что деньги вернут до 31 декабря 2020 года. И в разговоре обмолвились, что срок может быть перенесен и вовсе до конца 2021 года. Конечно, расстроилась, что и на отдых не поехала, и на скачках курса уже потеряла минимум 100 евро со всей суммы. Но успокаиваю себя тем, что жива, здорова, а шанс вернуть деньги все же еще есть.

Другая мичанка Лиза решила не церемониться с турагентством и подала исковое заявление в суд.

- Мы купили путевку в Индию на Гоа: на двоих она обошлась в 1800 белорусских рублей. Когда же после отмены тура я написала заявление на возврат денег, мне никто не спешил их возвращать. Тогда решила обратиться в Белорусское общество по защите прав потребителей. Там мне предложили написать исковое заявление в суд. За услугу я заплатила 120 рублей и только потом поняла, что могла бы обойтись без посредников. После двух заседаний в суде мы пришли к мировому соглашению, по которому мне вернут деньги до 15 августа. Для меня этот документ надежнее, чем обещания турфирмы. Судья сказал, что агентство не может нарушить соглашение. Любопытно, что этот тур я нашла сама у российского оператора, но решила купить его через белорусских посредников с комиссией, чтобы быть защищенной законом в своей стране, а оказалось, что мне пришлось идти в суд. Тогда как сам оператор вернул деньги всем своим клиентам без каких-либо проблем, - делится своим опытом Лиза.

Сегодня также турфирмы предлагают своим клиентам перенести дату туров, за которые они уже заплатили. В основном делается это без доплат и смены условий поездки.

- Впервые купили тур по раннему бронированию и должны были улететь на Крит 15 июня. Тур отменился, и агент предложила перенести даты поездки. Когда мы спросили о возврате предоплаты - около 350 евро - нам сообщили, что, если будет такая возможность у фирмы, деньги вернут до конца года, но не факт, что всю сумму предоплаты. Мы решили рискнуть и заключили допсоглашение на перенос тура на август. Турфирма сохранила стоимость тура и, по словам агента, работает себе в минус, так как цена на такую поездку в августе выросла на 600 евро. Но это все сейчас звучит как мифическая история: ведь Греция еще не открыла границы для белорусов. Известно только, что с 1 июля страна открывается, но для каких стран - большой вопрос! - рассуждает минчанка Алена.