«Погибли 53 человека - это 53 рубца на сердце». Трагедии на Немиге - 21 год

В 2019 году на встречу к тем самым ступенькам у метро, где в давке погибло 53 человека, собралось много людей, из разных городов съехались родные погибших на Немиге. О печальной дате, 20-летней годовщине, написали все крупные СМИ, многие делились своими воспоминаниями о том страшном дне в соцсетях. Сегодня, 30 мая 2020, все гораздо тише. Но родители погибших говорят, что внимание посторонних к их горю, которое не ослабевает с годами, для них не так важно - важнее собственная память. И их встреча, как и всегда, в этот день все же состоялась. На ступеньках у входа в метро появились цветы и свечи.

В давке погибли 40 парней и 13 девушекФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Служба в церкви нужна, чтобы помнили о тех, кто там был: наши замечательные дети, замечательные люди»

- Все было, как обычно, только родителей было меньше. Кто-то боится, кто-то болеет, - рассказывает Наталья Новаковская. 21 год назад на Немиге погибла ее 16-летняя дочь Алевтина, позже Наталья Михайловна нашла в себе силы объединить родителей и создала общественное объединение «Центр социальной защиты Немига 99».

Наталья Михайловна Новаковская говорит, что городские власти помогли организовать службу в церквиФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мы были и на Немиге, и в крипту ездили, и на кладбище. Крестного хода в этом году не было - наверное, в соборе заботятся о священниках, ну и о нас, конечно, заботятся. Мы цветы возложили, навели порядок. Была такая служба хорошая, священники молодые, так хорошо сказали. Эта служба нужна, чтобы помнили - и не только о том, что была такая трагедия. А чтобы помнили тех, кто там был: наши замечательные дети, замечательные люди. Погибли 53 человека, это 53 рубца в сердце - ты уже не жилец, а овощ. А ты проживи хотя бы с пятью, попробуй.

Наталья Михайловна говорит, что городские власти выделили машину, чтобы родители смогли доехать из крипты на кладбище, организовали службу в церкви.

- Цветы не возлагали - но они этого давненько не делают. Но со всем остальным помогли.

- Вам не было обидно, что сегодня к этому дню было не так много внимания, как, к примеру, в прошлом году?

- Вы знаете, для меня было главное, что прошла служба. Это память о наших детях. Не было у меня обиды, потому что люди пришли - и пришли те, кого я даже не ожидала увидеть. Это было очень приятно.

«Первый раз за все эти годы не смогу пойти к своему Игорю»

Анне Петровне Зеленкевич не нужно памятных дат, чтобы помнить о сыне. Портрет 28-летнего Игоря стоит у изголовья ее кровати, каждый день мама разговаривает с ним. Сейчас женщина в больнице: она сильно переживает, потому что не сможет поехать на кладбище.

Анна Петровна Зеленкевич сегодня приехать на службу не смогла - она болеетФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Как же так, я первый раз за все эти годы не смогу прийти к своему Игорю, - плачет Анна Петровна в трубку. - Сыновья обязательно поедут на кладбище. 6 марта у него был день рождения - так я на Немигу сходила, на кладбище съездила.

Анна Петровна делится новостями, рассказывает, где работает внук, благодарит врачей, которые внимательно относятся к ней в больнице.

- Видите, как хорошо, что вы позвонили. Спасибо, что помните. Вот мы и поговорили, мне как-то и легче стало.

Светлана Михайловна Рябоконь 21 год назад потеряла на Немиге своего сына Гену - в той давке он успел спасти пятерых и спускался вниз, чтобы спасти еще одного, но не успел - погиб сам. Недавно Светлана Михайловна похоронила и мужа. Женщина живет в 10 минутах ходьбы от места, где произошла трагедия, и лишний раз старается здесь не бывать, чтобы не бередить рану. Но 30 мая приходит каждый год.

Геннадий Рябоконь спас нескольких человек и спускался вниз, чтобы вытащить еще одного, но не успел - погиб самФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этом году к сыну на кладбище только поедем. Это первый год, когда я не пойду на встречу. Многие не смогут прийти: кто-то болеет, кто-то работает, кого-то родные не пускают: мы уже не молодые, у каждого - букет болезней. Но помнить о своих детях будем всегда.

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Светлана Михайловна подробно рассказывала о своем сыне в интервью "Комсомолке":

- Сколько у меня детей? Было пять, - вздыхает Светлана Михайловна. - Артем, Дима, Алена, Марина и Гена. Гена - мой первенец, он был золотой мальчик - никогда не прошел мимо чьего-то горя. Как моя невестка рассказывала: «Жду-жду с работы, а его все нет». Потом выяснялось, что Гена шел с работы и увидел какого-то пьяного на остановке - решил отвести его домой, чтобы тот мужчина не попал в какую-то неприятность. (Читать далее)

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