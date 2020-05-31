2020-05-31T15:00:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Отдать свои подписи за претендентов в кандидаты в Гомеле пришло больше тысячи человек

Люди стоят по два часа в очереди, чтобы оставить подписи за претендентов, милиция предупредила, что «действия незаконны» [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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На пикете в Гомеле собралось больше тысячи человекНа пикете в Гомеле собралось больше тысячи человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В центре Гомеля 31 мая в 12.00 снова собрались огромные очереди, чтобы подписаться за претендентов в кандидаты в президенты. Людей пришло примерно столько же, сколько и в четверг, когда в Гомель приезжал блогер Сергей Тихановский. В основном, гомельчане отдавали подписи за Светлану Тихановскую, также пикеты поставили за Виктора Бабарико. Возможный кандидат Владимир Непомнящих тоже собрал подписи, но только среди тех, кто готов идти наблюдателем на участки. К Непомнящих, который называл себя кандидатом протеста и был в кепке «Страна для жизни», тоже стояли очереди.

Пикет начала участница инициативной группы Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет начала участница инициативной группы ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Участница инициативной группы Светланы Тихановской, прибывшая из Минска, рассказала, что на вокзале выходящих из поезда встречал ОМОН - возможно, участников инициативной группы хотели задержать, предположила Вероника Мищенко. Она была с рупором, рассказывала о своем видении задержания Сергея Тихановского и других членов инициативной группы, давала микрофон всем желающим.

Самая длинная очередь - к пикету Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Самая длинная очередь - к пикету ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На крыльце универмага, где поставили пикеты, собиралось все больше людей, и примерно через час после начала встречи появились сотрудники милиции. Один из них был с рупором, ходил вдоль очередей и говорил, что «действия незаконны».

Милиционер предупредил, что "действия незаконны" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиционер предупредил, что "действия незаконны"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиционеров освистали, кричали: «Позор!», громко хлопали, спрашивали: что именно люди нарушают, ведь пикеты абсолютно легальны. Люди не разошлись, очереди стали еще длиннее. В итоге милиционеры ушли, однако в толпе остались работники правоохранительных органов в гражданском.

К 14.00 очереди растянулись настолько, чтобы невозможно сфотографировать Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

К 14.00 очереди растянулись настолько, чтобы невозможно сфотографироватьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В очередях некоторые предполагают, что людей будут разгонять и задерживать. По данным на 14.00, спустя два часа после начала пикетов на площадке перед универмагом находятся более тысячи человек, очереди, которые вьются змейкой, растянулись на 200 и более метров.

Некоторые приходили с оригинальными масками Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые приходили с оригинальными маскамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, возле пикетов появился пожилой мужчина с портретом Александра Лукашенко. Но оказалось, что он тоже выступает против действующего президента и пришел подписаться за других претендентов. А портрет Лукашенко взял для того, чтобы его не задержали, рассказал пенсионер.

Оказалось, что дедушка не поддерживает действующего президента Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Оказалось, что дедушка не поддерживает действующего президентаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди возмутились действиями милиционеров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди возмутились действиями милиционеровФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиционеры ушли, люди остались. И - сотрудники в штатском Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиционеры ушли, люди остались. И - сотрудники в штатскомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чтобы подписаться за Тихановскую, гомельчане стояли в очередях по 2 часа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чтобы подписаться за Тихановскую, гомельчане стояли в очередях по 2 часаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пикете в Гомеле собралось больше тысячи человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пикете в Гомеле собралось больше тысячи человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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