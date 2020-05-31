Отдать свои подписи за претендентов в кандидаты в Гомеле пришло больше тысячи человек
В центре Гомеля 31 мая в 12.00 снова собрались огромные очереди, чтобы подписаться за претендентов в кандидаты в президенты. Людей пришло примерно столько же, сколько и в четверг, когда в Гомель приезжал блогер Сергей Тихановский. В основном, гомельчане отдавали подписи за Светлану Тихановскую, также пикеты поставили за Виктора Бабарико. Возможный кандидат Владимир Непомнящих тоже собрал подписи, но только среди тех, кто готов идти наблюдателем на участки. К Непомнящих, который называл себя кандидатом протеста и был в кепке «Страна для жизни», тоже стояли очереди.
Пикет начала участница инициативной группы ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Участница инициативной группы Светланы Тихановской, прибывшая из Минска, рассказала, что на вокзале выходящих из поезда встречал ОМОН - возможно, участников инициативной группы хотели задержать, предположила Вероника Мищенко. Она была с рупором, рассказывала о своем видении задержания Сергея Тихановского и других членов инициативной группы, давала микрофон всем желающим.
Самая длинная очередь - к пикету ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
На крыльце универмага, где поставили пикеты, собиралось все больше людей, и примерно через час после начала встречи появились сотрудники милиции. Один из них был с рупором, ходил вдоль очередей и говорил, что «действия незаконны».
Милиционер предупредил, что "действия незаконны"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Милиционеров освистали, кричали: «Позор!», громко хлопали, спрашивали: что именно люди нарушают, ведь пикеты абсолютно легальны. Люди не разошлись, очереди стали еще длиннее. В итоге милиционеры ушли, однако в толпе остались работники правоохранительных органов в гражданском.
К 14.00 очереди растянулись настолько, чтобы невозможно сфотографироватьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
В очередях некоторые предполагают, что людей будут разгонять и задерживать. По данным на 14.00, спустя два часа после начала пикетов на площадке перед универмагом находятся более тысячи человек, очереди, которые вьются змейкой, растянулись на 200 и более метров.
Некоторые приходили с оригинальными маскамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кстати, возле пикетов появился пожилой мужчина с портретом Александра Лукашенко. Но оказалось, что он тоже выступает против действующего президента и пришел подписаться за других претендентов. А портрет Лукашенко взял для того, чтобы его не задержали, рассказал пенсионер.
Оказалось, что дедушка не поддерживает действующего президентаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Люди возмутились действиями милиционеровФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Милиционеры ушли, люди остались. И - сотрудники в штатскомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Чтобы подписаться за Тихановскую, гомельчане стояли в очередях по 2 часаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
На пикете в Гомеле собралось больше тысячи человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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