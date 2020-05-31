Белорусы выстроились в очереди: ждут часами, чтобы оставить подпись за потенциальных кандидатов

Вторую неделю в Беларуси идет сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты. Первый масштабный пикет прошел возле Комаровки в минувшие выходные. За неделю желающих прийти на пикеты в разных областных и районных городах стало заметно больше.

МИНСК

31 мая на площади перед Комаровским рынком прошли легальные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами альтернативных претендентов на пост президента.

Очередь из желающих поставить подпись за Светлану Тихановскую растянулась на сотни метров.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Самая большая очередь выстроилась, чтобы оставить подпись за Светлану Тихановскую. Члены ее инициативной группы установили сразу три палатки. Очередь растянулась примерно на километр - до улицы Кульман. Здесь же собирали подписи и за других кандидатов: Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Николая Козлова (читайте подробнее).

На пятачке у «Комаровки» собирали подписи несколько инициативных групп - за Виктора Бабарико...Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

... Валерия Цепкало...Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ГОМЕЛЬ

В центре Гомеля отдать свои подписи за претендентов в кандидаты в Гомеле пришло больше тысячи человек. Люди стояли по два часа в очереди, чтобы оставить подписи за претендентов, милиция предупредила, что «действия незаконны». В основном, гомельчане отдавали подписи за Светлану Тихановскую, также пикеты поставили за Виктора Бабарико. Возможный кандидат Владимир Непомнящих тоже собрал подписи, но только среди тех, кто готов идти наблюдателем на участки. К Непомнящих, который называл себя кандидатом протеста и был в кепке «Страна для жизни», тоже стояли очереди (читайте подробнее).

Самая длинная очередь - к пикету ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

К 14.00 очереди растянулись настолько, чтобы невозможно сфотографироватьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

БРЕСТ

В Бресте желающие подписаться за Светлану Тихановскую заполонили улицу Советскую. К пикету возле кинотеатра Беларусь выстроилась очередь протяженностью более 400 метров. Здесь же стояла палатка Валерия Цепкало. К ней постоянно подходили люди, но очереди не было. В Бресте была и экс-кандидат на выборах 2015 года и руководитель инициативной группы еще одного кандидата в кандидаты Андрея Дмитриева (читайте подробнее).

За полчаса очередь растянулась на 200 метров и заканчивалась около памятника 1000-летия Бреста.Фото: Оксана БРОВАЧ

На пикете Тихановской звучит песня "Жить", которую записали борцы с аккумуляторным заводом.Фото: Оксана БРОВАЧ

В воскресенье 31 мая очереди на пикетах были в Витебске, Могилеве, Орше, Жодино, Барановичах, Жлобине, Борисове, Молодечно, Пинске и других городах.

Напомним, выборы на 9 августа, до 19 июня проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты - подписи граждан собирают 14 зарегистрированных ЦИК претендентов. 100 тысяч подписей - конституционный минимум для того, чтобы претендовать на регистрацию кандидатом в президенты.

КСТАТИ

Задержанного в Гродно Сергея Тихановского перевезли в Минск на Окрестина

Популярный блогер Сергей Тихановский, который критикует власть на своем YouTube-канале «Страна для жизни», был задержан вечером 29 мая в Гродно. Его и нескольких сторонников задержали с применением силы на разрешенном в период предвыборной кампании пикете в Гродно.

Тихановский заявлял о том, что идет на выборы, но подать документы в ЦИК у него не было возможности из-за того, что блогер отбывал 15 суток административного ареста. Пока мужа не было на свободе заявление в ЦИК отнесла его супруга Светлана. Сергей, освободившись, руководил инициативной группой по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской.

За неполную неделю выдвижение кандидатом в президенты Тихановской поддержали более 10 тысяч человек. Об этом Сергей заявил в родном для себя Гомеле 28 мая. Но и после задержания Сергея люди отстаивают большие очереди и оставляют подписи.

Тем временем за выходные Тихановского и еще семь задержанных вместе с ним привезли в Минск на Окрестина. Все задержанные находятся в ИВС на Окрестина. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело.

- Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Милиционеры госпитализированы. Задержанные и ранее привлекались к административной ответственности. У некоторых имеются судимости, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

На площади перед Комаровкой люди поют песни-речевки.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

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