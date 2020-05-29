2020-05-29T00:11:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»: в Ивье ввели масочный режим

В магазины и аптеки можно ходить только в масках
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
В Ивье строго рекомендуют в общественные места выходить только в маске.В Ивье строго рекомендуют в общественные места выходить только в маске.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

- Мы это рекомендовали руководителям субъектов хозяйствования, а принимать их или нет, они решают сами. Если руководитель хочет обезопасить себя и своих работников и не хочет, чтобы его сотрудники обслуживали людей без масок, -- пожалуйста, он вводит такое правило, - комментирует Анастасия Жамойта, главврач Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Местные жители подтверждают, что магазины взяли совет врачей на вооружение - масочный режим действительно действует.

- В «Копеечку» без маски и перчаток не пускают! - пишут в соцсетях жители Ивья.

Объявление про маски опубликовала местная районная газета. Центр гигиены и эпидемиологии напоминал о том, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование, минимизировать контакты. Также сообщалось, что вводятся ограничения по количеству людей, которые одновременно могут находиться в магазинах, отделениях банка, почты, аптеках.

- Обращаем внимание, что рекомендовано использование населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в общественных местах. Просим вас соблюдать данные требования, чтобы защитить в первую очередь себя и своих близких! - говорится в сообщении.

Также уточняется, что эти рекомендации выданы «в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Ивьевском районе по коронавирусной инфекции». Правда, на вопрос «КП» о количестве заболевших в районе главврач центра гигиены и эпидемиологии не ответила. Минздрав данных по отдельным областям, районам не дает.

Вместе с тем в соцсетях обсуждают, что COVID-19 подозревают у сотрудников местного магазина.

- Работники ждут результат теста на ковид, они отправлены на самоизоляцию, - говорит жительница Ивья.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе
Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс – от забора крови до центрифуги и заветных полосочек [много фото]
«Все чаще приходят пары, у которых есть дети». В Беларуси в 2020 году - рекордно мало детей, которым надо найти семью
А в деревне найти приемных родителей для сирот - проще, чем в городах. Эксперты рассказали, как проходит усыновление, кто возвращается к родителям и есть ли отказы
«Товарищ подполковник, там колено на обложке»: ветеран-пограничник рассказал о золоте, порнографии, Высоцком и службе на границе в Бресте в 70-е
Ветеран погранвойск вспомнил, как на рубежах Беларуси искали импортные ткани и крамольную литературу, ловили шпионов и пропускали за границу Валентину Терешкову, Петра Машерова и советских звезд [фото]
«Всегда быть рядом не могут люди». Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете
Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию. Получилось прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном [видео]
Новости 24
В роддома Минской области передали бесконтактные термометры
На пожаре в Молодечно мужчина вытащил соседку из огня
В 2020 году на службу в Вооруженные Силы призовут до 100 молодых офицеров запаса
В Минске мужчина залез на крышу многоэтажки и угрожал, что спрыгнет
Охранял консульство Польши, и спас человека от пожара. В Гродно милиционер Департамента охраны вытащил бездомного из огня
Видеофакт! В Могилевской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но прокатил на капоте офицера
Польша назвала дату открытия границ
В Дзержинском районе сосед сжег дачу минчанки из давней мести и все записал в дневнике, озаглавив «Моя борьба»
БелЖД снова продлевает «антикоронавирусную» рассадку: теперь по 1 июля
На стройке в Минске мужчина упал с 8-метровой высоты и погиб
Видеофакт. Посмотрите, как в Витебске пожарные спасали женщину, которую на балконе заперла собственная кошка
Гнал больше 100 км/ч, трижды лишали прав, 37 раз штрафовали. СК рассказал о виновнике ДТП с четырьмя авто в Минске
«Мама встречала на вокзале, но он не приехал»: между Новогрудком и Гродно пропал 16-летний парень
Лукашенко спрогнозировал восстановление экономики через пару - тройку месяцев, но на это время поручил поддержать трудовые коллективы
Лукашенко об отставке посла Словакии: «Это международный скандал»
Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах с начала этапа сбора подписей
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 мая 2020 года: снова 900+ заболевших за сутки и еще 5 умерших
МВД о биометрических паспортах и ID-картах: выдавать на руки начнем в январе 2021 года
В пятницу 29 мая - сильный ветер, в выходные - ливни. Стало известно, когда дожди в Беларуси закончатся
На торгах 28 мая рубль снова ослаб ко всем валютам
Власти Минска решили, как с 1 июня будут штрафовать любителей парковаться на газоне
С антисептиками, масками и специальной рассадкой. В Министерстве образования рассказали, как пройдут экзамены у школьников
В Свислочи мужчина набросился на жену с ножом прямо на улице - заступился прохожий
У Лукашенко 11 лет живет лабрадор, которого президенту подарили пограничники
Школьников с подтвержденным коронавирусом освободят от выпускных экзаменов