«В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»: в Ивье ввели масочный режим

- Мы это рекомендовали руководителям субъектов хозяйствования, а принимать их или нет, они решают сами. Если руководитель хочет обезопасить себя и своих работников и не хочет, чтобы его сотрудники обслуживали людей без масок, -- пожалуйста, он вводит такое правило, - комментирует Анастасия Жамойта, главврач Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Местные жители подтверждают, что магазины взяли совет врачей на вооружение - масочный режим действительно действует.

- В «Копеечку» без маски и перчаток не пускают! - пишут в соцсетях жители Ивья.

Объявление про маски опубликовала местная районная газета. Центр гигиены и эпидемиологии напоминал о том, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование, минимизировать контакты. Также сообщалось, что вводятся ограничения по количеству людей, которые одновременно могут находиться в магазинах, отделениях банка, почты, аптеках.

- Обращаем внимание, что рекомендовано использование населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в общественных местах. Просим вас соблюдать данные требования, чтобы защитить в первую очередь себя и своих близких! - говорится в сообщении.

Также уточняется, что эти рекомендации выданы «в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Ивьевском районе по коронавирусной инфекции». Правда, на вопрос «КП» о количестве заболевших в районе главврач центра гигиены и эпидемиологии не ответила. Минздрав данных по отдельным областям, районам не дает.

Вместе с тем в соцсетях обсуждают, что COVID-19 подозревают у сотрудников местного магазина.

- Работники ждут результат теста на ковид, они отправлены на самоизоляцию, - говорит жительница Ивья.