2020-05-29T18:27:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

«На прожить» белорусы сейчас тратят почти 75% своих доходов. Зато мяса стали есть больше, а картошки - меньше

А за чертой бедности в начале 2020 года Белстат насчитал 442 тысячи человек
Виктор ПАЖИТОК
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Статистики подсчитали, сколько зарабатывает и на что тратит деньги типичное белорусское домашнее хозяйствоСтатистики подсчитали, сколько зарабатывает и на что тратит деньги типичное белорусское домашнее хозяйствоФото: Надежда БУТОВИЧ
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Раз в квартал Белстат проводит выборочное обследование домашних хозяйств и публикует статистику, касающуюся уровня жизни белорусов. Напомним, что домашним хозяйством в нашей стране считается хозяйство, которое ведется одним или несколькими совместно проживающими людьми, у которых общий бюджет.

В I квартале этого года средний доход одного домохозяйства составил 1400 рублей 90 копеек. Разница в доходах между типичным городским домашним хозяйством (1495,1 рубля) и сельским (1153,3 рубля) составляет 341,8 рубля. На селе по-прежнему зарабатывают гораздо меньше, чем в городе. Хотя, если сравнить данные за I квартал 2020 года с цифрами последнего квартала 2019 года, то выяснится, что в этом году в городе доходы упали на 5 рублей, а вот на селе подросли на 24 рубля.

Что касается расходов, то в I квартале их сумма составила 1331,9 рубля в месяц. Из них 995,5 рубля - а это почти 75% - ушло «на прожить». Самая весомая статья затрат - расходы на питание: 39,2% всех расходов (в IV квартале 2019 года было 38%). Еще 31,7% уходит на покупку непродовольственных товаров, а обязательные платежи (оплата услуг ЖКХ, связи, транспорта и пр.) вкупе с тратами на образование и туризм потянули более четверти (26,3%) всех расходов.

Официальная статистика подсчитала и тех, чьи доходы недотягивали до уровня бюджета прожиточного минимума (то есть были ниже 239,87 рубля). Таких в Беларуси оказалось 442 тысячи человек, а это 4,7% населения страны.

КСТАТИ

Белорусы стали есть больше мяса и меньше картошки

Если год назад средний белорус за месяц съедал 5 кило картофеля, то в этом году - на 200 граммов меньше. На 100 граммов уменьшилось и среднее потребление рыбы и морепродуктов - до 1 килограмма 200 граммов. А вот потреблять молока и молочных продуктов мы стали больше: 21,9 кило вместо 21,6. На символические 100 граммов (до 6,4 кило в месяц) увеличилось и потребление мяса.

Статистики Белстата указывают, что каждый из нас по-прежнему съедает в месяц 6,7 кг хлеба, 900 граммов растительных жиров, 19 яиц, 6,5 кг овощей и бахчевых, а также 6,3 кг фруктов и ягод.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИнфографикаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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