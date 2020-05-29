Бюджетникам, зарплаты которых упали из-за пандемии, доплатят до минималки

Президент Беларуси 28 мая подписал сразу два указа. Полного текста документов пока в открытом доступе нет - они будут опубликованы позже и вступят в силу после опубликования. Поэтому пока о содержании документов можно судить по сообщениям пресс-службы главы государства.

Первый - указ «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан». Его приняли для того, чтобы минимизировать влияние мировой эпидемиологический ситуации на экономику страны и обеспечить «социальную стабильность».

На субсидии по этому указу могут рассчитывать организации, где объявлен простой в период с 1 мая по 31 июля, а также предприятия, чьи работники находятся в вынужденной неполной занятости. Они могут получить субсидии для того, чтобы доплачивать своим работникам недостающие до минимальной зарплаты средства. Минимальная зарплата сегодня равна 375 рублям.

Также финансовую поддержку можно будет получить на уплату взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Кому давать субсидии, будут решать местные власти, а перечислением денег займется ФСЗН. Кроме того, согласно указу, до 31 августа продолжат платить социальное пособие тем, у кого срок его получения закончился в мае - июле.

Второй свежий указ - «Об оплате труда». Его приняли для того, чтобы повысить уровень социальной защищенности работников бюджетной сферы в условиях пандемии. По этому документу зарплата бюджетников должна быть не ниже минималки. У кого из-за неполной занятости и простоев она упала ниже, тем доплатят до тех же 375 рублей. Если доходы организации не позволяют сделать такие доплаты, на помощь придут средства республиканского и местного бюджетов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Все страны оказывают сейчас поддержку гражданам на фоне пандемии»

Своим мнением о том, как скажутся на бюджете страны такие выплаты, поделился Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»:

- Безусловно, такие меры станут дополнительной нагрузкой на бюджет. Очевидно, что заранее такие выплаты не были предусмотрены, но в этом нет ничего удивительного - все страны оказывают сейчас поддержку гражданам на фоне пандемии и берут для этого деньги из бюджета. Поэтому надо будет лидо сокращать какие-то расходы бюджета, потому что доходы тоже падают, либо искать другие способы финансирования госбюджета, например за счет роста госдолга, то есть одалживая деньги на внешнем и внутреннем рынках. Теоретически возможна ситуация, что если удастся где-то одолжить деньги, то можно будет обойтись и без сокращений расходов.

Конечно, можно было бы порекомендовать нашему правительству попытаться сократить расходы за счет помощи неэффективным предприятиям, но, как мы видим на практике, происходит ровно наоборот, и эта помощь только увеличивается.

На самом деле этого финансирования на уровне бюджета прожиточного минимума, вероятно, не будет достаточно, особенно для семей, где два человека потеряли работу или один не работал и раньше. Теоретически имело бы смысл оказать помощь в большем размере, но мы упираемся в возможности бюджета, которые на фоне сокращений налоговых поступлений весьма ограниченны.

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