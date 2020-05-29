2020-05-29T16:46:26+03:00
Минск
КП Беларусь

«Их сохранили для будущего». Фундаменты домов основателей БНР братьев Луцкевичей в Минске удалось отстоять

Фундаменты домов известных белорусских деятелей, случайно обнаруженные в конце прошлого года во время реконструкции Купаловского парка, решили законсервировать
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Фундаменты домов братьев Луцкевичей удалось сберечь от разрушенияФундаменты домов братьев Луцкевичей удалось сберечь от разрушенияФото: Ольга ШУМАНСКАЯ
Изменить размер текста:

Братья Луцкевичи стояли у истоков Белорусской Народной Республики и основали первую белорусскую газету «Наша Ніва». Они были настоящими двигателями белорусского Возрождения XX века. И именно стараниями Ивана Луцкевича Янка Купала и Максим Богданович стали столпами нашей литературы.

Несмотря на их неоценимый вклад в формирование белорусского государства и становление национальной культуры, в Минске память о них увековечивает только установленный несколько лет назад памятный камень, который указывал место расположения их домов, к слову, как оказалось позже, указывал не совсем верно. Поэтому, когда были найдены сами дома, историки загорелись желанием их сохранить.

Чтобы воплотить в жизнь светлую идею, пришлось постараться, так как фундаменты сначала чуть не легли под бульдозер при благоустройстве парка, а потом их едва не разрушили, прокладывая коммуникации для строящегося на Свислочи фонтана. Историческую находку удалось сохранить благодаря усилиям Павла Королева, сотрудника Государственного литературного музея Янки Купалы, а также поддержавшим его историкам и археологам, которые писали обращения и письма во всевозможные инстанции с просьбой о сохранении фундаментов. И они таки добились своего: власти решили фундаменты законсервировать, то есть закопать под землю, а над ними установить информационный стенд. А еще перенести памятный камень на верное место расположения домов Луцкевичей.

- Гэтыя падмуркі захавалі для будучыні, гэта лепш, чым праз ніх пракласці трубу. Прыйдзе час, і да Луцкевічаў будзе увага, мабыць, тады гэтыя дамы адбудуюць, -рассказывает Павел Королев, сотрудник музея Янки Купалы. - Я быў за тое, каб яны былі адкрытыя, каб сталі часткай экспазіцыі. Але гэта маларэальна, таму што узнікне пытанне, як іх захаваць: дождж ці перапады мароза на іх будуць дрэнна ўплываць.Таму зараз я бы хацеў, каб яны былі абазначаны зверху: камнямі, пліткай, газончыкам. Пісьмо з такой ідеяй я накіраваў у БПС-Сберанк, які будуе фантан побач з паркам. Мабыць, яны пагадзяцца з гэтай ідэяй. Калі не, то я буду думаць, як іншым чынам гэта зрабіць.

Павел Королев говорит, что границы домов можно выложить камнями - это недорогостоящий вариант, который позволит разнообразить экскурсии, проходящие по парку, и сохранить память о значимых белорусских деятелях.

- У Станькаве ёсць такое, дзе быў палац Чапскіх. На месцы гэтага палаца пустая тэрыторыя. Там камнямі вылажаны пакоі былога палаца: ты праходзішь па калідору і бачыш, што вось налева быў пакой і тут, направа, і якога ён быў памеру. Гэта не так складана зрабіць, - поясняет музейщик.

Вместе с фундаментами домов в парке законсервировали и фундаменты бани Плавских - той самой, в которую в свое время ходил Янка Купала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По документам - пустое место: что будет с остатками домов основателей БНР в Купаловском парке в Минске?

Прямо через них планировали пробить траншею для строящегося неподалеку фонтана. Фундаменты спас музейный работник, однако пока они не имеют официального статуса (подробнее)

«Без них не было бы Беларуси». В Минске нашли дома основателей БНР братьев Луцкевичей

Музейщики рассчитывают, что дома удастся восстановить (подробнее)

Сделал Купалу классиком, тайно вернул Статут ВКЛ и заставил провозгласить независимость БНР. Трагедия первого менеджера белорусской культуры

Правда, современники Ивана Луцкевича забыли его и даже не простились с ним на смертном одре (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Их сохранили для будущего». Фундаменты домов основателей БНР братьев Луцкевичей в Минске удалось отстоять
Фундаменты домов известных белорусских деятелей, случайно обнаруженные в конце прошлого года во время реконструкции Купаловского парка, решили законсервировать
«Однажды клиентка заказала торт с условием «Мне важен только его вид, а вкус - на ваше усмотрение». А потом прислала благодарность!»
Минский кондитер Александра Жуковская рассказала, как выглядят современные десерты, и сколько белорусам не жалко заплатить за сладкий эксклюзив
Соседи семьи, где погиб 6-летний мальчик: «Незадолго до трагедии из квартиры уже доносились детские крики и приезжала милиция»
В Минске в нанесении смертельных травм ребенку подозревается отчим. В семье воспитывалось много детей. Как считают следователи, мужчина избивал пасынка уже давно
«Ницца»: невероятный спрос! В столичном комплексе «Минск Мир» стартовали горячие продажи квартир в новом доме!
Только в середине прошлой недели стартовали продажи квартир в доме «Ницца» многофункционального комплекса «Минск Мир» – а половина из них уже забронирована! Чем же так привлекает покупателей «Ницца»?
Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Ваша самая выгодная инвестиция в знаковом комплексе «Минск Мир»
Вы можете арендовать квартиры в Минске, ежемесячно внося немалые суммы в качестве оплаты. А другие умеют считать! И потому покупают квартиры в длительную рассрочку. Те же деньги каждый месяц но за собственное жилье!
Каждый месяц – 1% от цены! Купите вашу новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!
Правило экономики – чем длиннее рассрочка, тем большее количество людей могут позволить себе те или иные товары и услуги. Особенно если речь идет о таком особенном товаре, как собственная квартира. Мечтают о ней многие!
Новости 24
Из-за коронавируса более трети белорусских родителей имеют признаки депрессии
Видео с погоней и стрельбой. В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник
42-летний житель Березы требовал отца оформить на него собственность, иначе грозился сжечь дом
В ДТП в Ляховичском районе погиб пассажир
Абитуриенты смогут получить медсправку для поступления удаленно
Лукашенко сказал, что президентом будет мужик: У нас Конституция не под женщину
Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга
Прогноз погоды в Беларуси на 30 мая 2020 года: дожди, сильный ветер, облачность
Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный
Лукашенко о Бабарико: Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов
Не удержался от соблазна: сельчанин украл у знакомого крупную сумму, за пару дней потратил $20 тысяч, чем себя и выдал
Евросоюз открыл новую платформу для помощи бизнесу Беларуси в коронакризис
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась о выборах президента Беларуси и своих симпатиях
Не Анапа и не Сочи: белорусская Нарочь стала первой у туристов в топе курортов стран СНГ
Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание
Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать
Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора
«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси
В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика