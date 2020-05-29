«Их сохранили для будущего». Фундаменты домов основателей БНР братьев Луцкевичей в Минске удалось отстоять

Братья Луцкевичи стояли у истоков Белорусской Народной Республики и основали первую белорусскую газету «Наша Ніва». Они были настоящими двигателями белорусского Возрождения XX века. И именно стараниями Ивана Луцкевича Янка Купала и Максим Богданович стали столпами нашей литературы.

Несмотря на их неоценимый вклад в формирование белорусского государства и становление национальной культуры, в Минске память о них увековечивает только установленный несколько лет назад памятный камень, который указывал место расположения их домов, к слову, как оказалось позже, указывал не совсем верно. Поэтому, когда были найдены сами дома, историки загорелись желанием их сохранить.

Чтобы воплотить в жизнь светлую идею, пришлось постараться, так как фундаменты сначала чуть не легли под бульдозер при благоустройстве парка, а потом их едва не разрушили, прокладывая коммуникации для строящегося на Свислочи фонтана. Историческую находку удалось сохранить благодаря усилиям Павла Королева, сотрудника Государственного литературного музея Янки Купалы, а также поддержавшим его историкам и археологам, которые писали обращения и письма во всевозможные инстанции с просьбой о сохранении фундаментов. И они таки добились своего: власти решили фундаменты законсервировать, то есть закопать под землю, а над ними установить информационный стенд. А еще перенести памятный камень на верное место расположения домов Луцкевичей.

- Гэтыя падмуркі захавалі для будучыні, гэта лепш, чым праз ніх пракласці трубу. Прыйдзе час, і да Луцкевічаў будзе увага, мабыць, тады гэтыя дамы адбудуюць, -рассказывает Павел Королев, сотрудник музея Янки Купалы. - Я быў за тое, каб яны былі адкрытыя, каб сталі часткай экспазіцыі. Але гэта маларэальна, таму што узнікне пытанне, як іх захаваць: дождж ці перапады мароза на іх будуць дрэнна ўплываць.Таму зараз я бы хацеў, каб яны былі абазначаны зверху: камнямі, пліткай, газончыкам. Пісьмо з такой ідеяй я накіраваў у БПС-Сберанк, які будуе фантан побач з паркам. Мабыць, яны пагадзяцца з гэтай ідэяй. Калі не, то я буду думаць, як іншым чынам гэта зрабіць.

Павел Королев говорит, что границы домов можно выложить камнями - это недорогостоящий вариант, который позволит разнообразить экскурсии, проходящие по парку, и сохранить память о значимых белорусских деятелях.

- У Станькаве ёсць такое, дзе быў палац Чапскіх. На месцы гэтага палаца пустая тэрыторыя. Там камнямі вылажаны пакоі былога палаца: ты праходзішь па калідору і бачыш, што вось налева быў пакой і тут, направа, і якога ён быў памеру. Гэта не так складана зрабіць, - поясняет музейщик.

Вместе с фундаментами домов в парке законсервировали и фундаменты бани Плавских - той самой, в которую в свое время ходил Янка Купала.

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