2020-05-29T18:47:25+03:00
Минск
КП Беларусь

Последних звонков и выпускных 30 мая и 10 июня не будет, но продажу алкоголя в городах и по районам все равно запретили! Узнали, где именно

Уточнили, можно ли будет купить алкоголь в Минске и где будет запрет
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В некоторых регионах Беларуси решили не отказываться от традиции не продавать алкоголь в дни последних звонков. Даже несмотря на то, что в этом году они и не прозвенятВ некоторых регионах Беларуси решили не отказываться от традиции не продавать алкоголь в дни последних звонков. Даже несмотря на то, что в этом году они и не прозвенятФото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Как известно, в этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации в Беларуси было принято решение отказаться от пышных торжеств по случаю окончания одиннадцатиклассниками школы: выпускных с гуляниями до утра и встречей рассвета не будет. Министерство образования также рекомендовало школам не проводить традиционных последних звонков. А вот от традиции не продавать в этот день алкогольные напитки в большинстве регионов Беларуси решили не отказываться.

Решения отдельных областных и районных исполкомов уже опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Интересно, что в разных городах и районах сроки ограничений разные. Например, в Поставском районе нельзя будет купить алкоголь 30 мая, 10 июня и 1 сентября с 00.00 до 24.00. Полоцкий райисполком решил ограничить на территории района продажу алкогольных напитков 30 мая и 9 июня - вплоть до утра 10-го.

В честь последнего звонка (хоть он и не прозвучит) на сутки - с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая, а также в честь выпускных (даже если их не будет) с 8.00 10 июня до 9.00 11 июня - не будут продавать спиртное в Новополоцке, Гомеле, Столбцах, Бресте и многих других городах.

Что интересно: в Минском районе 30 мая алкоголь тоже продавать не будут. А в Минске - будут! Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Мингорисполкома, «решений о введении запрета на реализацию 30 мая алкогольной продукции в столице не принималось». О 10 июня

Из областных центров не стали вводить ограничений на продажу спиртного в Гродно и Витебске.

В ТЕМУ

О каких районах еще известно?

Брестская область: Ивацевичский, Кобринский, Пинский, Барановичский, Брестский, Жабинковский, Лунинецкий, Каменецкий, Пружанский, Ивановский. Ляховичский, Ганцевичский, Малоритский.

Витебская область: Ушачский, Лиозненский, Дубровенский, Поставский, Толочинский, Бешенковичский, Полоцкий, Россонский.

Гомельская область: Буда – Кошелевский, Гомельский, Ельский, Октябрьский, Петриковский, Добрушский, Речицкий, Рогачевский, Хойникский, Наровлянский, Лельчицкий, Калинковичский, Кормянский, Чечерский, Светлогорский,

Гродненская область: Новогрудский, Вороновский, Сморгонский,

Волковысский. Кореличский. Островецкий, Щучинский.

Могилевская область: Могилевский, Хотимский, Славгородский, Костюковичский

Минская область: Березенский, Борисовский, Червенский, Дзержинский, Столбцовский, Узденский, Минский, Солигорский, Пуховичский, Молодечненский, Несвижский, Воложинский, Крупский, Смолевичский, Клецкий, Слуцкий, Березинский, Мядельский, Стародорожский, Вилейский, Логойский, Любанский

Запрет вводится и в городах: Жодино, Пинск, Брест, Новополоцк, Барановичи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Их сохранили для будущего». Фундаменты домов основателей БНР братьев Луцкевичей в Минске удалось отстоять
Фундаменты домов известных белорусских деятелей, случайно обнаруженные в конце прошлого года во время реконструкции Купаловского парка, решили законсервировать
«Однажды клиентка заказала торт с условием «Мне важен только его вид, а вкус - на ваше усмотрение». А потом прислала благодарность!»
Минский кондитер Александра Жуковская рассказала, как выглядят современные десерты, и сколько белорусам не жалко заплатить за сладкий эксклюзив
Соседи семьи, где погиб 6-летний мальчик: «Незадолго до трагедии из квартиры уже доносились детские крики и приезжала милиция»
В Минске в нанесении смертельных травм ребенку подозревается отчим. В семье воспитывалось много детей. Как считают следователи, мужчина избивал пасынка уже давно
«Ницца»: невероятный спрос! В столичном комплексе «Минск Мир» стартовали горячие продажи квартир в новом доме!
Только в середине прошлой недели стартовали продажи квартир в доме «Ницца» многофункционального комплекса «Минск Мир» – а половина из них уже забронирована! Чем же так привлекает покупателей «Ницца»?
Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Ваша самая выгодная инвестиция в знаковом комплексе «Минск Мир»
Вы можете арендовать квартиры в Минске, ежемесячно внося немалые суммы в качестве оплаты. А другие умеют считать! И потому покупают квартиры в длительную рассрочку. Те же деньги каждый месяц но за собственное жилье!
Каждый месяц – 1% от цены! Купите вашу новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!
Правило экономики – чем длиннее рассрочка, тем большее количество людей могут позволить себе те или иные товары и услуги. Особенно если речь идет о таком особенном товаре, как собственная квартира. Мечтают о ней многие!
Новости 24
Из-за коронавируса более трети белорусских родителей имеют признаки депрессии
Видео с погоней и стрельбой. В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник
42-летний житель Березы требовал отца оформить на него собственность, иначе грозился сжечь дом
В ДТП в Ляховичском районе погиб пассажир
Абитуриенты смогут получить медсправку для поступления удаленно
Лукашенко сказал, что президентом будет мужик: У нас Конституция не под женщину
Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга
Прогноз погоды в Беларуси на 30 мая 2020 года: дожди, сильный ветер, облачность
Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный
Лукашенко о Бабарико: Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов
Не удержался от соблазна: сельчанин украл у знакомого крупную сумму, за пару дней потратил $20 тысяч, чем себя и выдал
Евросоюз открыл новую платформу для помощи бизнесу Беларуси в коронакризис
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась о выборах президента Беларуси и своих симпатиях
Не Анапа и не Сочи: белорусская Нарочь стала первой у туристов в топе курортов стран СНГ
Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание
Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать
Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора
«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси
В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика