Последних звонков и выпускных 30 мая и 10 июня не будет, но продажу алкоголя в городах и по районам все равно запретили! Узнали, где именно

Как известно, в этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации в Беларуси было принято решение отказаться от пышных торжеств по случаю окончания одиннадцатиклассниками школы: выпускных с гуляниями до утра и встречей рассвета не будет. Министерство образования также рекомендовало школам не проводить традиционных последних звонков. А вот от традиции не продавать в этот день алкогольные напитки в большинстве регионов Беларуси решили не отказываться.

Решения отдельных областных и районных исполкомов уже опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Интересно, что в разных городах и районах сроки ограничений разные. Например, в Поставском районе нельзя будет купить алкоголь 30 мая, 10 июня и 1 сентября с 00.00 до 24.00. Полоцкий райисполком решил ограничить на территории района продажу алкогольных напитков 30 мая и 9 июня - вплоть до утра 10-го.

В честь последнего звонка (хоть он и не прозвучит) на сутки - с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая, а также в честь выпускных (даже если их не будет) с 8.00 10 июня до 9.00 11 июня - не будут продавать спиртное в Новополоцке, Гомеле, Столбцах, Бресте и многих других городах.

Что интересно: в Минском районе 30 мая алкоголь тоже продавать не будут. А в Минске - будут! Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Мингорисполкома, «решений о введении запрета на реализацию 30 мая алкогольной продукции в столице не принималось». О 10 июня

Из областных центров не стали вводить ограничений на продажу спиртного в Гродно и Витебске.

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О каких районах еще известно?

Брестская область: Ивацевичский, Кобринский, Пинский, Барановичский, Брестский, Жабинковский, Лунинецкий, Каменецкий, Пружанский, Ивановский. Ляховичский, Ганцевичский, Малоритский.

Витебская область: Ушачский, Лиозненский, Дубровенский, Поставский, Толочинский, Бешенковичский, Полоцкий, Россонский.

Гомельская область: Буда – Кошелевский, Гомельский, Ельский, Октябрьский, Петриковский, Добрушский, Речицкий, Рогачевский, Хойникский, Наровлянский, Лельчицкий, Калинковичский, Кормянский, Чечерский, Светлогорский,

Гродненская область: Новогрудский, Вороновский, Сморгонский,

Волковысский. Кореличский. Островецкий, Щучинский.

Могилевская область: Могилевский, Хотимский, Славгородский, Костюковичский

Минская область: Березенский, Борисовский, Червенский, Дзержинский, Столбцовский, Узденский, Минский, Солигорский, Пуховичский, Молодечненский, Несвижский, Воложинский, Крупский, Смолевичский, Клецкий, Слуцкий, Березинский, Мядельский, Стародорожский, Вилейский, Логойский, Любанский

Запрет вводится и в городах: Жодино, Пинск, Брест, Новополоцк, Барановичи.