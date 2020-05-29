Литва ждет спада заражений, а Сербия готова принимать туристов: какие страны открывают границы для белорусов летом 2020

Во многих странах карантинные ограничения становятся слабее. Некоторые уже открыли границы и готовы встречать иностранцев. Где-то для туристов и стран ставят условия, но во многие из них Беларусь пока что не вписывается.

Украина

Поездки во Львов, Киев или Одессу, которые так любили белорусы, для нас пока недоступны. На днях кабинет министров Украины принял решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой. Беларуси в этом списке нет. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что некоторые пункты остаются закрытыми в связи с эпидемиологической ситуацией, и привел в пример Беларусь и Россию.

Литва

В Литве продлили карантин до середины июня. Правда, ограничений стало чуть меньше, чем было раньше. Например, сейчас в стране уже разрешили некоторые массовые мероприятия (но есть ограничения по количеству посетителей). С 1 июня в Литве готовы принять иностранцев, но далеко не из всех стран. Туристам ставят условие: в стране, откуда они приедут, за последние две недели должно быть не больше 25 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Актуальный список стран будет публиковаться по понедельникам, а обновлять его планируют каждую неделю. Но белорусская статистика в такие цифры не вписывается. При населении почти в 9 с половиной миллионов количество новых случаев заражения за последние две недели составило больше 13 тысяч. Получается, что на 100 тысяч человек приходится больше 100 случаев.

Грузия

В Грузии, как и положено гостеприимной стране, белорусов очень ждут, возможно, уже в июле. Об этом рассказал посол Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Минске.

- Надеемся, что в этом году, несмотря на такие тяжелые времена, много белорусов все равно приедут в Грузию отдыхать. Потому что это важно и для белорусов, и для грузин. Для белорусов важно, потому что после такой эпидемии обязательно нужен отдых. Ну а для Грузии важно, потому что это туристическая страна.

Кварацхелия обозначил даты и выразил надежду, что границы для белорусов откроются с 1 июля.

- Я для этого сделаю все, - пообещал посол.

Италия

Карантинные послабления происходят и в Италии. 15 июня белорусы смогут попасть в Италию только по работе или по состоянию здоровья. Но только с обязательным карантином. Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, с 3 июня страна откроет границы для стран Евросоюза и Шенгенского соглашения.

Сербия

Самой смелой в приеме туристов оказалась Сербия. Уже около недели здесь готовы встречать всех иностранцев: не просят результатов тестов на коронавирус, обязательная самоизоляция для всех не предусмотрена. Самоизолироваться просят только тех, кто недавно контактировал с зараженными коронавирусом. Такие правила сообщают во время паспортного или таможенного контроля.

Исландия

Еще одна страна, в которой рады видеть всех уже через пару недель, - Исландия. С 15 июня в стране открываются границы. Но в Исландии, в отличие от Сербии, условия строже: туристы должны протестироваться на коронавирус по прилете в аэропорту или же показать результаты недавно сделанного теста. Еще один вариант - остаться на 14-дневной самоизоляции - для туристов это не самое логичное решение. Осталось дождаться, пока заработает авиасообщение.

Турция

В конце мая Турция открыла границы для туристов из 31 страны. Правда, речь идет лишь о медицинском туризме. Да и Беларуси в этом списке стран нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже точно визы будут по 35 евро: Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима

Срок вступления соглашения в силу сдвигается на июль (читать далее)