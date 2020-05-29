2020-05-30T00:04:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз от белорусских ученых-математиков: «К концу июня можем выйти на 300 ежедневных случаев заражения, к осени - на единицы»

Двое докторов физико-математических наук построили математическую модель, которая может предсказать развитие ситуации в Беларуси
Геннадий МОЖЕЙКО
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Количество новых ежедневных выявленных случаев заражения коронавирусом в Беларуси с момента первого выявленного случая.Количество новых ежедневных выявленных случаев заражения коронавирусом в Беларуси с момента первого выявленного случая.
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Двое белорусских ученых - доктора физико-математических наук Павел Гринчук и Сергей Фисенко - занялись построением математической модели, которая, возможно, предскажет, когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси пойдет на спад. Ученые рассказали «Комсомолке» о том, как модель работает и когда можно ждать не по 900 новых случаев заражения, как сегодня, а по 5 - 6.

Сразу отметим, что речь идет только о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения.

- Те методы, которые мы применяем, ни в коем случае не применимы для оценки количества выздоровевших, а тем более умерших, - говорит Павел Гринчук.

Когда началось распространение коронавируса, ученые во всем мире активно подключились к этой проблеме, начали исследовать различные аспекты - от динамики распространения заболевания до особенностей поведения вируса на различных материалах и т.д.

- Мы начали интересоваться работами зарубежных коллег, знакомиться с новыми подходами и методами, - рассказывает ученый. - Были работы, которые нам были близки по своей методике. В них анализировалась ситуация в Италии, Франции и Китае. Показывалось, что можно выявить определенную закономерность и применить статистические методы. Мы попробовали их применить на нашей статистике и увидели, что закономерность проявляется и у нас.

По словам ученых, определенный промежуток времени эта закономерность вполне нормально описывала нашу ситуацию. Но потом начали наблюдаться некоторые отклонения:

- Мы видели, что по этой модели количество выявленных случаев коронавируса меньше, чем есть на самом деле. И пришли к выводу, что ситуация может быть описана достаточно простыми понятиями. Дело в том, что Беларусь не имеет постоянную плотность населения. Хорошо установленный факт: плотность населения очень сильно влияет на скорость распространения вируса. И мы страну условно разделили на группы по плотности. Первая группа - Минск, вторая - областные центры и крупные города с населением около 100 тысяч человек. Третья группа - все более мелкие населенные пункты. В каждой из этих групп волна заражения распространятся со своей скоростью. И ту закономерность, которую мы изначально пытались применить ко всей стране, нужно было применять отдельно к каждой волне. Мы поняли, что сначала идет первая волна - она началась в конце марта - начале апреля, потом на нее накладывается вторая (конец апреля), а потом третья (она пошла в начале мая). И если все эти волны собрать вместе, то получается некая модель - правда, достаточно условная и со своими ограничениями. Но она вполне адекватно описывает ситуацию, которая развивается, и то плато, которое мы сейчас наблюдаем.

- И какие результаты? Когда ждать спад?

- Если все то, что мы заложили в модель, верно - а всегда есть факторы, которые учесть невозможно - то сейчас мы находимся на стадии, когда это плато завершается, и должен начаться постепенный, относительно медленный, но спад. К концу июня мы должны выйти на 300 - 350 новых случаев в день.

- А когда это может вообще закончиться?

- Конечно, на более длительные периоды прогнозировать сложно - много факторов влияет на развитие ситуации. Это как с прогнозом погоды: на сутки он очень точный, на двое - трое - уже меньше, а на неделю редко сбывается. Потому что очень сложная климатическая система. Здесь система не такая, может быть, сложная, но тоже много факторов. Загадывать не хочется, но по оптимистичным прогнозам к сентябрю мы должны выходить на какие-то единичные случаи - по крайней мере, такие данные нам дает модель. А насколько все оправдается - посмотрим.

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