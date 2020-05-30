Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 мая 2020 года: больше 40 тысяч зараженных, прогноз от белорусских математиков и страны, которые открывают границы

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 29 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 844 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 722 тыс), Бразилии (438 тыс), России (387 тыс), Великобритании (270 тыс).

Общее число случаев коронавируса в Беларуси с начала пандемии превысило очередной рубеж – более 40 тысяч инфицированных по всей стране (40 764). За минувшие сутки прирост составил 906 пациентов.

Выздоровели и выписаны из медучреждений еще 730 пациентов (общее число выздоровевших с начала пандемии – 17 390). Сделано 512 418 тестов (13 169 за последние сутки). За минувшие сутки еще 5 человек скончались от инфекции. Общее количество умерших: 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Прогноз от белорусских ученых: «К концу июня можем выйти на 300 ежедневных случаев заражения»

Двое белорусских ученых - доктора физико-математических наук Павел Гринчук и Сергей Фисенко - занялись построением математической модели, которая, возможно, предскажет, когда заболеваемость пойдет на спад. Ученые рассказали «Комсомолке» о том, как модель работает и когда можно ждать по 5 - 6 новых случаев заражения. Сразу отметим, что речь идет только о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения.

- Те методы, которые мы применяем, ни в коем случае не применимы для оценки количества выздоровевших, а тем более умерших, - говорит Павел Гринчук.

- И когда ждать спад?

- Если все то, что мы заложили в модель, верно - а всегда есть факторы, которые учесть невозможно - то сейчас мы находимся на стадии, когда это плато завершается, и должен начаться постепенный, относительно медленный, но спад. К концу июня мы должны выйти на 300 - 350 новых случаев в день.

Подробности разговора и когда ждать окончания - читайте здесь.

Лукашенко: коронавирус - это политика

29 мая президент Беларуси посетил Минский тракторный завод, где встретился с рабочим коллективом. Высказался в том числе и короанвирусе.

- Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь (Прим.: коронавирус) занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика, - заявил Александр Лукашенко.

Еще президент заявил, что поддерживать сотрудников бюджетных организаций, учитывая экономические последствия пандемии, власти будут, но «не чохом», а дифференцировано.

- Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места, - подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров

В марте в связи с пандемией коронавируса правительство приняло решение о временном запрете на вывоз ряда медицинских товаров. Запрет был введен до 1 июня. Сейчас его продлили до 1 июля. Это не распространяется на товары, которые вывозят как часть гуманитарной помощи иностранным государствам. Также разрешено вывозить медтовары физическим лицам для личного пользования.

В ВОЗ обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси

Об этом в дипломатичной форме сообщили на официальном сайте ВОЗ:

- В так называемом рейтинге оказались вместе с Беларусью Россия, Италия, Турция и Великобритания. На данный момент приоритетом для европейских стран по-прежнему должны оставаться инвестиции в медицину. Подобные меры - признак ответственных политических действий, - подчеркнул представитель ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ заостряют внимание: «Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад».

Также в ВОЗ сообщили, что власти Беларуси сами решают, какие действия предпринять и, в частности, что делать с чемпионатом по футболу. Но все же стоит вдумчиво рассмотреть вопрос о переносе или отмене массовых мероприятий.

В Кобринском доме-интернате коронавирус: «Не было перчаток, масок, комбинезонов. Все привезли волонтеры»

В редакцию «Комсомолки» обратилась близкая родственница сотрудницы Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Там, как сообщается, все работники больны и работают, скрепя зубы. Из 18 санитарок осталось 11. Трех санитарок на больничный отправили, четырех положили в больницу с пневмонией. Тесты не делают. Проживающие также многие с температурой.

Подробности и ответ председателя Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома, который курирует работу учреждения, читайте тут.

В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный

- В четверг, 28 мая, мы получили протокол решения, которое приняла рабочая группа по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 Гродненского облисполкома. По протоколу принято решение ввести в общественных местах и в общественном транспорте обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения. Я понимаю, что это надо было сделать раньше. Сейчас во всем мире люди в общественном транспорте ездят только в масках, - прокомментировал директор троллейбусного управления Гродно Виктор Шарейко.

Также с 28 мая в областном центре масочный режим, но рекомендательный, ввели и на торговых объектах.

Литва ждет спада заражений, а Сербия готова принимать туристов: какие страны открывают границы для белорусов летом 2020

Главное:

- министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что некоторые пункты остаются закрытыми в связи с эпидемиологической ситуацией, и привел в пример Беларусь и Россию;

- с 1 июня в Литве готовы принять иностранцев, но далеко не из всех стран. Туристам ставят условие: в стране, откуда они приедут, за последние две недели должно быть не больше 25 случаев заражения на 100 тысяч жителей;

- в Грузии, как и положено гостеприимной стране, белорусов очень ждут, возможно, уже в июле. Об этом рассказал посол Валерий Кварацхелия на пресс-конференции в Минске;

- 15 июня белорусы смогут попасть в Италию только по работе или по состоянию здоровья. Но только с обязательным карантином;

- самой смелой в приеме туристов оказалась Сербия. Уже около недели здесь готовы встречать всех иностранцев: не просят результатов тестов на коронавирус, обязательная самоизоляция для всех не предусмотрена;

- еще одна страна, в которой рады видеть всех уже через пару недель, - Исландия. С 15 июня в стране открываются границы. Но в Исландии, в отличие от Сербии, условия строже;

- в конце мая Турция открыла границы для туристов из 31 страны. Правда, речь идет лишь о медицинском туризме. Да и Беларуси в этом списке стран нет.

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Коронавирус в мире: Япония раздает туристам по $185 в день

В Японии отменен режим ЧП, готовятся к открытию кинотеатры, кафе и отели. Число заболевших в 125-миллионной стране менее 20 тысяч. Но наступает экономический кризис, для преодоления которого правительство выделило свыше двух триллионов (в переводе на доллары). Некоторые меры выглядят необычно. Например, иностранным туристам, которые не побоятся приехать в Страну сакуры после открытия границ, будут платить по $185 в сутки специальными ваучерами. Потратить их можно будет на проживание в отелях в глубинке (сильнее всего пострадавшей от кризиса) и походы по окрестным ресторанам.

В США 100 тыс. погибших при 1,6 млн больных. Впрочем, есть и хорошие новости. Ещё две недели назад суточный прирост заболеваемости был около 2%, сейчас — лишь 1%. Сокращается и ежедневное количество смертей: в пиковом апреле — в среднем 2 тыс., сейчас — 1,4 тыс. Другие подробности тут.

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