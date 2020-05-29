2020-05-29T18:33:01+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Хотела исправить нос, но решила брать харизмой». Солистка группы IOWA призналась, что считала себя некрасивой

Певица Катя Иванчикова разоткровенничалась, рассказывая о премьере нового клипа на песню «Потанцуй со мной» [видео]
Анна ЖУРАВЛЕВА
Поделиться:
29 мая группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной». Фото: Юкка ПОДОЛЬСКАЯ29 мая группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной». Фото: Юкка ПОДОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

29 мая группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной», в котором Катя Иванчикова появилась в неожиданно откровенном образе. Снимали ролик еще до карантина на киностудии в Испании.

По сюжету главная героиня оказывается втянутой в опасный мужской мир Дикого Запада. Но она легко обращается с оружием, ездит на лошади и танцует так, как будто никто не видит ее.

Сценарий, предложенный режиссером этого видео Таней Муиньо, уже работавшей над клипами с IOWA, Monatik и Кэти Перри, превратился для Кати в психологический эксперимент. Роль хрупкой, но уверенной в себе девушки, стала для вокалистки IOWA открытием новой себя.

- В детстве я была чуть полненькой, с щечками, поэтому меня называли «мешочек», но с большой любовью. Однажды смотрела концерт по телевизору и мне в голову пришла мысль: «Я там буду, вместе с другими артистами петь на сцене». Но как? Ведь они такие красивые. Я почему-то была уверена, что некрасивая. Поэтому решила брать харизмой, - призналась Катя Иванчикова. - До 22 лет, кажется, мне не очень часто говорили комплименты. Конечно, я никому не говорила о том, как не уверена в себе, что несколько лет хотела исправить себе нос. Только потом начала понимать, что люди даже не замечают «наши пунктики». В тот момент, когда поняла, что могу пойти и все исправить, стало ясно, что любят меня не за правый глаз или левое ухо, а за ту энергию и эмоции, которые ты несешь. И здесь важно, чтобы все сложилось. Как на съемках этого клипа. Чувствовать свое тело, принимать себя и полностью отдаться танцу! Даже есть ты учила его всего 15 минут вместо 2 дней, потому что самолет хореографа задержался и он приехал на съемки на два дня позже!

Песня «Потанцуй со мной» вошла в выпущенный в феврале альбом IOWA «#людимаяки».

IOWA - Потанцуй со мной. Источник: IOWA_official

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без концертов и съемок голодать не будут: семьи Джигана, Седоковой, Кончаловской ушли в бизнес (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Из-за коронавируса более трети белорусских родителей имеют признаки депрессии
Видео с погоней и стрельбой. В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник
42-летний житель Березы требовал отца оформить на него собственность, иначе грозился сжечь дом
В ДТП в Ляховичском районе погиб пассажир
Абитуриенты смогут получить медсправку для поступления удаленно
Лукашенко сказал, что президентом будет мужик: У нас Конституция не под женщину
Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга
Прогноз погоды в Беларуси на 30 мая 2020 года: дожди, сильный ветер, облачность
Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный
Лукашенко о Бабарико: Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов
Не удержался от соблазна: сельчанин украл у знакомого крупную сумму, за пару дней потратил $20 тысяч, чем себя и выдал
Евросоюз открыл новую платформу для помощи бизнесу Беларуси в коронакризис
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась о выборах президента Беларуси и своих симпатиях
Не Анапа и не Сочи: белорусская Нарочь стала первой у туристов в топе курортов стран СНГ
Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание
Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать
Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора
«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси
В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика