«Хотела исправить нос, но решила брать харизмой». Солистка группы IOWA призналась, что считала себя некрасивой

29 мая группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной», в котором Катя Иванчикова появилась в неожиданно откровенном образе. Снимали ролик еще до карантина на киностудии в Испании.

По сюжету главная героиня оказывается втянутой в опасный мужской мир Дикого Запада. Но она легко обращается с оружием, ездит на лошади и танцует так, как будто никто не видит ее.

Сценарий, предложенный режиссером этого видео Таней Муиньо, уже работавшей над клипами с IOWA, Monatik и Кэти Перри, превратился для Кати в психологический эксперимент. Роль хрупкой, но уверенной в себе девушки, стала для вокалистки IOWA открытием новой себя.

- В детстве я была чуть полненькой, с щечками, поэтому меня называли «мешочек», но с большой любовью. Однажды смотрела концерт по телевизору и мне в голову пришла мысль: «Я там буду, вместе с другими артистами петь на сцене». Но как? Ведь они такие красивые. Я почему-то была уверена, что некрасивая. Поэтому решила брать харизмой, - призналась Катя Иванчикова. - До 22 лет, кажется, мне не очень часто говорили комплименты. Конечно, я никому не говорила о том, как не уверена в себе, что несколько лет хотела исправить себе нос. Только потом начала понимать, что люди даже не замечают «наши пунктики». В тот момент, когда поняла, что могу пойти и все исправить, стало ясно, что любят меня не за правый глаз или левое ухо, а за ту энергию и эмоции, которые ты несешь. И здесь важно, чтобы все сложилось. Как на съемках этого клипа. Чувствовать свое тело, принимать себя и полностью отдаться танцу! Даже есть ты учила его всего 15 минут вместо 2 дней, потому что самолет хореографа задержался и он приехал на съемки на два дня позже!

Песня «Потанцуй со мной» вошла в выпущенный в феврале альбом IOWA «#людимаяки».

IOWA - Потанцуй со мной. Источник: IOWA_official

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