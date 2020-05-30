«Бил окна, подкинул патроны, потом сгорела кухня, через полгода - дача»: семью минчан пять лет терроризировал сосед, которому не нравилась их собака

- Многие говорят, что прочитали нашу историю - все равно, что страшный сериал посмотрели. Только вот никто бы не хотел в этом сериале пять лет жить, - вздыхает минчанка Татьяна.

История, которая произошла с ее семьей, действительно больше похожа на фильм ужасов. Все началось еще в 2015 году. Тогда дочка Татьяны, Елена, которая живет в частном доме в Минске, получила послание на листочке в клетку, аккуратно написанное квадратными буквами с требованием избавиться от собаки. И стояла подпись: «Жильцы соседних домов». За год до этого Елена с мужем завели щенка - овчарка сначала жила в доме, потом, когда подросла, и ее переселили в будку во дворе. Никаких конфликтов или замечаний от соседей по поводу собаки не было. Рядом с домом находились девятиэтажка и четырехэтажный дом, у многих жильцов тоже есть собаки. Позже в окно дома Елены бросили кирпич, появилась еще одна записка о том, что если собака не исчезнет - разобьют и остальные окна.

Поначалу Елена и ее родители не связывали записку о собаке и поджоги друг с другом. Фото: МВД

- Дочь установила четыре камеры - одна из них пропала. Она боялась оставлять дома детей одних, каждый час звонила, спрашивала, все ли нормально. У Лены было впечатление, что за ней следят, кто-то знает о каждом ее шаге.

Несколько лет в окна дома прилетали камни, пустые бутылки. Несколько раз на участок кто-то бросал пакеты с мусором, в 2016 году пытались поджечь забор, однажды утром под калитку вылили ведро краски. Ни Елена, ни ее родители, не понимали, что происходит.

- Лена обращалась в милицию - там говорили, что это мелкое хулиганство. И все повторялось снова. Как-то на нее написали анонимку в налоговую: мол, нелегально торгует цветами. Моя дочка флорист, занимается этим официально, поэтому специалисты налоговой никаких нарушений не нашли. Какие-то патроны ей подкидывали на участок, потом к ней милиция приезжала.

«Когда его задержали, дочка позвонила и сказала, что выспалась впервые за много лет»

А летом 2019-го произошло более серьезное ЧП: у Елены загорелся дом.

- Мы были на даче в Дзержинском районе, собирались домой в Минск. Хотели заехать к дочке, малины ей отвезти. Лена звонит и говорит: «Мама, мне ничего не надо, кухня сгорела». Она подскочила в пять утра от треска: выгорела вся комната дотла, крыши не было. Детей к свекрови отвезла, а сама осталась в этом доме. Собаку мы забрали на дачу и сидели там до 25 декабря. Когда крышу отремонтировали, решили возвращаться вместе с собакой. Дочка попросила брата мужа за нами приехать. Мы вернулись, а через два дня Лена рассказала, что подожгли машину, на которой мы ехали. Тогда еще не понимали, что это все связано. Позже, когда кто-то зарегистрировался под ее именем в «Одноклассниках» и стал писать, что она просит прощения у родственников за поджог машины, стало ясно, что все случаи - звенья одной цепи.

Через полгода у Татьяны и ее мужа сгорела дача, еще через месяц - летняя кухня, куда они перебрались из сгоревшего дома.

В день, когда сгорела машина родственника Елены, в дневнике подозреваемого появилась запись: «сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой». Фото: МВД

- Внук позвонил и говорит: бабушка, сегодня зеркальная дата: 02.02.2020. А в три часа ночи мне позвонили пожарные, сообщили, что дача сгорела. Это было странно, потому что мы всегда перед отъездом пять раз пройдемся, все электроприборы из сети выключим. Мы только в 2018 году там ремонт сделали, газ провели - живи и радуйся.

Тогда причину пожара не установили, хотя проводилась пожарно-техническая и химическая экспертиза. В результате предположили, что причиной пожара стало короткое замыкание.

- У нас рядом с домом вагончик стоял, там диван. Решили, что будем первое время там ночевать. Накупили вещей: два кварцевых обогревателя, электрическую плитку, мультиварку. А 18 марта звонят из милиции и говорят: у вас дача сгорела. Мы решили, что они просто опоздали со звонком, дача-то сгорела полтора месяца назад. Но сгорел наш летний домик.

Первая страница дневников начиналась со слов «Моя борьба»

В УВД Миноблисполкома рассказывают, что после этой истории оперативники уже не сомневались, что два пожара - дело рук тех же соседей, которым не нравился лай собаки. Недалеко от дома Елены еще одна хозяйка собаки получила похожую записку. Между этими двумя домами находится только одна четырехэтажка: оперативники сузили круг подозреваемых до нескольких человек, которые там живут, после их осталось только двое: оба живут в одном подъезде на одном этаже.

В одной из этих квартир во время обыска нашли 20-литровую канистру с остатками бензина, несколько толстых тетрадей - дневники хозяина квартиры. Из окна одной из комнат была прекрасно видна калитка владелицы овчарки. Еще несколько тетрадок с записями за последние годы нашли под окнами квартиры. Первая страница каждой из них начиналась словами «Моя борьба». В день, когда сгорела машина родственника Елены, в тетрадке появилась запись «сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой». В последней тетради листы с датами пожаров в Дзержинском районе были вырваны.

Знакомые Татьяны не верили в то, что человек так мстит из-за лая собаки, говорили, мол, наверняка дочка что-то недоговаривает.

- Может, она кому-то должна деньги, дорогу перешла? Но она никогда не берет в долг, всегда на свои средства рассчитывает. Явных конфликтов с соседями у нее тоже никогда не было. Больно, что внуки выросли в этом страхе. У дочки проблемы с сердцем появились. Когда следователь сообщил, что мужчину задержали, дочка сказала, что она впервые за много лет выспалась. А так спала в любую погоду с открытым окном, чтобы все слышать. Мне пока еще страшно: хоть бы это был тот человек. Суда не было еще. А вдруг он придет из тюрьмы и будет нам мстить?

Подозреваемый признался, что поджег дачу и летнюю кухню. Его проверяют на причастность к другим преступлениям. Пока дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение имущества». Возможное наказание - до 10 лет лишения свободы.