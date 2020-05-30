2020-05-30T18:28:43+03:00
Минск
КП Беларусь

«Главное, чтобы запал не пропал». Бизнесмен Сергей Черечень выставил пикет в Минске на тусовочной Зыбицкой, но не рассчитал с погодой

Тусовочная улица в пятницу вечером была практически пустой, поэтому пикетчики за час собрали всего пару-тройку подписей [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Пикет на тусовочной улице Зыбицкой в пятницу вечером собрал совсем не много людейПикет на тусовочной улице Зыбицкой в пятницу вечером собрал совсем не много людейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На весьма массовом по количеству членов инициативной группы пикете присутствовал сам потенциальный кандидат в президенты, бизнесмен и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».

- Мы работаем, у нас большой коллектив, и сейчас очень важно, чтобы мы сплотились и показали альтернативу существующей власти, - сказал «Комсомолке» Сергей Черечень. – У нас уже больше 25000 собранных подписей, пока идем по графику. Я считаю, что это хороший старт, ребята включаются, главное, чтобы запал не пропал, в этом случае у нас будет реальная возможность 100 000 подписей собрать.

На пикете присутствовал потенциальный кандидат в президенты бизнесмен Сергей Черечень Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пикете присутствовал потенциальный кандидат в президенты бизнесмен Сергей ЧереченьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Он коснулся и темы актуального вопроса защиты голосов потенциальных избирателей.

- На парламентских выборах, на тех участках, где мы проводили наблюдение, наши кандидаты занимали первые места, а там, где мы наблюдение не проводили, мы получили по 3-4%. На сегодняшний момент, пока люди не объединяться, не сделают масштабное республиканское наблюдение, есть шанс, что считать голоса будут, как всегда, - сказал он.

По его словам, этот пикет далеко не первый в этой избирательной кампании, что позволило сделать определенный срез настроений избирателей.

Активность пикетчиков в этот день не принесла существенного результата Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Активность пикетчиков в этот день не принесла существенного результатаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Основной месседж этой избирательной кампании: «Кто угодно, лишь бы не он». Мне не очень нравится такая позиция, потому что мне бы хотелось, чтобы люди смотрели на претендентов, оценивали их с точки зрения бэкграунда, коммуникационных способностей, а также программной части. Но люди настолько напряжены и разочарованы, что им уже все равно, и это печально. Но это может сыграть в нашу пользу, потому что постоянно поднимающийся социальный протест может дать нам хорошие шансы на победу, - отметил собеседник.

В пятницу вечером погода оказалась не самой удачной для сбора подписей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу вечером погода оказалась не самой удачной для сбора подписейФото: Святослав ЗОРКИЙ

На пикет приехала и жена потенциального претендента на пост главы государства Мария Черечень. В беседе с «Комсомолкой» она сказала, что легко справится с ролью первой леди.

- Я управляла свадебным салоном, я умею управлять, у меня много идей, - улыбнулась Мария.

На пикет приехала и жена потенциального кандидата Мария Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пикет приехала и жена потенциального кандидата МарияФото: Святослав ЗОРКИЙ

По ее словам, когда она выходила замуж за Сергея, она знала, что он очень перспективный, и уже на тот момент у нее были мысли о том, что он может добиться высот.

- На тот момент, когда мы познакомились, он был студентом пятого курса, но ему всегда была интересна политическая жизнь, он уже в возрасте 26 лет был управляющим кризис-менеджером в довольно крупной компании, - поясняет свою точку зрения Мария. – Я считаю, что женщина играет большую роль в жизни мужчины. Потому что если человек не семейный, если он не умеет любить, у него нет понимания, что такое семья, он не может занимать такую должность. Я считаю, что для мужчины женщина – это стимул.

Пикет за час работы собрал всего пару-тройку подписей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пикет за час работы собрал всего пару-тройку подписейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время пикета периодически начинался дождь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время пикета периодически начинался дождьФото: Святослав ЗОРКИЙ

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