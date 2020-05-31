Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 мая 2020 года: новые правила тестирования пациентов с COVID-19, исследования о масках и срок заразности человека

По информации, которую собрал Университет Джонса Хопкинса, 1 июня в мире было зарегистрировано почти 6 млн случаев COVID-19. Больше всего в США (1 млн 758 тыс), Бразилии (465 тыс), России (396 тыс), Великобритании (274 тыс).

В Беларуси за последние сутки в стране выявили 894 новых случая. Всего зарегистрировано 41 тыс. 658 человек с положительным тестом на коронавирус. К этому времени выздоровели и выписались уже 17 тыс. 964 пациента, у которых раньше была коронавирусная инфекция.

За сутки умерли 5 человек с COVID-19. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси скончались 229 человек. В стране провели уже 526 тыс. 559 тестов.

«Коронавирус уходит, к нему развивается иммунитет, но он подготовил почву для бактериальной инфекции»

Главный кардиолог Минздрава рассказал о последствиях вирусных инфекций для организма и предположил, что смертность от коронавируса низкая, возможно, потому что в 2003 году белорусы массово переболели атипичными пневмониями.

- Как минимизировать негативное влияние вирусной инфекции на сосуды?

- Это сделать непросто - запрогнозировать развитие инфекции у конкретного человека. Изначально мы не имеем представления о его индивидуальном и перекрестном иммунитете. Сейчас обсуждают: почему у белорусов смертность от коронавируса низкая? Некоторые эпидемиологи считают, что белорусы в 2003 году массово переболели SARS-пневмониями - атипичными пневмониями. Это дало стойкий иммунитет на годы.

- Но говорят, что ковидные пневмонии на самом деле не пневмонии...

- А что это? Вирус явился пусковым звеном: повредил сосуды легких, обеспечил отек альвеол, внутри образовалась жидкость. Жизненная емкость легких резко упала. Развивается дыхательная недостаточность, это показание для госпитализации при COVID-19.

Коронавирус уходит, к нему развивается иммунитет, но он подготовил почву для бактериальной инфекции.

И вот тогда может возникнуть что угодно: инфекционный характер повреждения легких, микротромбозы в легких, отек легких, связанный с инфаркт-пневмониями. Тогда назначают антибиотики. При тромбозах в больнице назначают гепарины, не исключая аспирин. Как мы можем заранее препятствовать такой реакции организма? (Читайте дальше)

Теперь больничный могут закрыть и с последним положительным мазком на коронавирус. Новые правила тестирования пациентов с COVID-19

- Мы с семьей - пожилые родители, я с мужем и двое наших детей - живем в одном доме. 11 мая маму положили в больницу и подтвердили у нее коронавирус. Всех домашних признали контактами первого уровня, взяли мазки и обязали оставаться на самоизоляции. Через несколько дней сказали, что результаты отрицательные. Но до конца 14 дневного срока с момента последнего контакта с мамой обязали оставаться дома. Как и положено, к концу этого срока, к нам приехали снова и взяли контрольные мазки. Это было 21 мая. А 24 мая нам позвонили и сказали, что у меня, двоих моих детей и у отца положительные результаты. Мы переносим болезнь не тяжело - заложенность носа, кашель, потеря обоняния - и нас оставили лечиться дома. И вот два дня назад к нам приехала доктор и сказала, что в понедельник мне нужно прийти в поликлинику, чтобы закрыть больничный. Мы опешили - как это возможно. Ведь несколько дней назад у нас официально подтвердился коронавирус. Мы ковидные больные. (Читать далее)

Человек с COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней

Ученые Национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицинских наук Сингапура накопили достаточную доказательную базу и пришли к выводу, что человек с COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней после начала появления у него симптомов COVID-19, при этом его тесты по-прежнему могут показывать наличие у него вируса, передает straitstimes.com.

Объясняют это ученые тем, что тесты выявляют лишь часть генома вируса, но не могут показать его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку.

Появилось новое исследование с доказательствами того, что маски действительно помогают от коронавируса

Исследование опубликовала группа ученых из США и Тайваня: необходимость носить маски в нем объясняется природой частиц, которые переносят вирусы, пишет BBC. Авторы исследования напоминают, что обычно для контроля за инфекционными заболеваниями, которые распространяются воздушно-капельным путем, заключались в изоляции от других людей явных носителей болезни. Но в ситуации с Covid-19 все получилось не так, потому что у носителей долгое время болезнь могла никак не проявляться. При этом они при разговоре и даже просто при дыхании выбрасывали в атмосферу воздушно-капельную смесь, насыщенную вирусами. А другой человек вдыхал эту смесь, она попадала в легкие – возникал очаг заражения.

В исследовании сказано, что маски обеспечивают нас важным барьером, снижают число вирусом в выдохе больных, даже если у них нет никаких симптомов. Материал, который используют для производства хирургических масок, заметно снижает вероятность заражения коронавирусом - маски, сшитые дома, несмотря на разницу в толщине, не сильно уступают по способностям профессиональным хирургическим маскам.

По эпидемиологическим данным, такие страны, как Тайвань, Сингапур и Южная Корея, а также Гонконг, который хоть и является частью Китая, но во многом действует самостоятельно, лучше всего справились с распространением Covid-19. И именно в этих странах было введено обязательное ношение масок.

В Евросоюзе ослабляют карантин

В Италии снова открыта для посещений Пизанская башня, а в Венгрии болельщики опять смогут посмотреть матч любимой футбольной команды на трибунах, а не в записи по телевизору. В Германии тем временем матчи по-прежнему проводят без зрителей, но турнир Третьей лиги уже возобновился.

В Польше ослабили масочный режим: жители страны теперь могут не надевать маску в общественных местах, главное – соблюдать социальную дистанцию.

В Париже маски по-прежнему нужно носить, как и соблюдать социальную дистанцию. Но там открываются многие магазины и парки.

В Австрии для посетителей открываются кинотеатры, но на один сеанс пустят не больше 100 человек – такие же правила здесь для всех общественных мероприятий.

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