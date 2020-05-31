2020-05-31T12:26:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Более 30 000 обедов для бригад скорой помощи

МакДональдс подвел итоги акции помощи врачам
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А с 22 по 31 мая бесплатные обеды по заявкам доставлялись напрямую на станции скорой помощи. Фото предоставлено МакДональдс.А с 22 по 31 мая бесплатные обеды по заявкам доставлялись напрямую на станции скорой помощи. Фото предоставлено МакДональдс.
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В нелегкое время борьбы с пандемией МакДональдс как социально ответственная компания также не мог остаться в стороне. В знак признательности за профессионализм и заботу врачей в это непростое время компания решила позаботиться о них в ответ.

На первом этапе в мае акция действовала на МакДрайв и в ресторанах сети. А с 22 по 31 мая, благодаря сотрудничеству с оператором доставки Delivio, бесплатные обеды по заявкам доставлялись напрямую на станции скорой помощи. В итоге, более 30 000 наборов были предоставлены бригадам скорой за все время проведения акции в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве.

Каждому из членов бригады машин скорой помощи выдавались бесплатные наборы (бургер либо куриные наггетсы, картофель фри, кофе и пирожок) в восьми вариантах на выбор. Ежедневно сотни машин скорой помощи по всей стране приезжали в МакДональдс.

МакДональдс еще раз говорит «Спасибо!» всем врачам за их огромный труд, благодарит руководство станций скорой помощи за содействие в координации проекта на его второй стадии и компанию Delivio за обеспечение бесплатной доставки «Обедов Поддержки»!

Акция завершается 31 мая. В компании рады, что многочисленные положительные отзывы бригад скорой помощи в адрес МакДональдс подтверждают ее правильность -– ведь речь шла не только о бесплатных обедах, но и о максимально быстром обслуживании, которое позволяло обеспечить питание для медиков без их отрыва от основной деятельности.

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