Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 июня 2020 года: в Минске больницы возвращаются к обычной работе, в мире больше 6 миллионов случаев, а Вьетнам удивил нулевой смертностью

По информации, которую собрал Университет Джонса Хопкинса, к 1 июня в мире было зарегистрировано более 6 млн 104 тысяч случаев COVID-19. Больше всего в США (1 млн 773 тыс), Бразилии (498 тыс), России (405 тыс), Великобритании (276 тыс).

По последним опубликованным данным, в Беларуси на 31 мая зарегистрированы 42 тысяч 556 человек с положительным тестом на COVID-19. То есть за последние сутки выявлено 898 новых случаев. Выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (550 человек за сутки).

Проведено 541 093 теста. Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (за последние сутки - шесть человек).

Белорусские чиновники провели мониторинг больниц

- Медики видят тенденции. Но этот тот опасный период, когда глаз может замылиться. Нужен свежий взгляд. Мониторинг позволяет системе оставаться в тонусе. Мы не увидели грубых нарушений, - передает слова Владимира Караника ОНТ. Он также отметил, что средств индивидуальной защиты хватает.

Наталья Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер, сообщает belta.by. Там для инфицированных коронавирусом были перепрофилированы два отделения. 4-й хирургический корпус диспансера с 22 мая уже прекратил свою деятельность как инфекционный — здесь уже оперируют онкопациентов. С 1 июня планируется возобновить работу и радиологического корпуса.

Как Вьетнам удивил мир нулевой смертностью от коронавируса

В стране, где живет 97 млн человек, подхватили инфекцию всего 328 жителей. Такая статистика поражает, поскольку благосостояние население Вьетнама довольно низкое, а система здравоохранения не отличается прогрессивностью и инновационностью: на 10 тысяч человек приходит всего 8 врачей. Во Вьетнаме, как и в других странах, был объявлен общенациональный карантин на три недели, который закончился в конце апреля. С этого момента в стране даже отказались от социального дистанцирования. Открыли школы, предприятия, жизнь стала возвращаться в привычное русло.

Многие специалисты скептически отнеслись к столь радужной эпидемиологической картине, выразив недоверие официальной вьетнамской статистике. Однако местные медики и приглашенные специалисты отмечают, цифры вполне реальны. В чем же секрет успеха этой азиатской страны? Оперативность, действия на опережение, контроль на границах и карантин для контактировавших. Другие подробности читайте тут.

В Норвегии официально признали: карантин из-за коронавируса вводить не было смысла

Эксперты определили, что жесткие меры в экономике вводились тогда, когда эпидемия уже пошла на спад. Норвежский институт здравоохранения опубликовал доклад «Эпидемия КОВИД-19: наука, ситуация, прогноз, риск и ответные меры в Норвегии…», в котором был сделан парадоксальный вывод: на момент введения чрезвычайных мер (локдауна) в Норвегии 12 марта этого года распространение вируса SARS-CoV-2 было близко к спаду. Важнейший, но во многом условный показатель заразности, — R0, или индекс репликации — на тот момент в стране был немногим выше единицы. Проще говоря, один норвежец мог в теории заразить на тот момент лишь 1,1 соотечественника. Если R0 меньше единицы, то эпидемия идет на спад, и вводить суровые ограничения в повседневной жизни и экономике не стоило.

Однако, никто правительство за сверхреакцию не винит: микробиологи признают, что и сами тогда не располагали полными данными насчет числа инфицированных и заболевших. (подробности)

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