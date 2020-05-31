11-й тур чемпионата Беларуси: «Шахтер» обыграл «Динамо», БАТЭ вновь побеждает и лидирует

Центральный матч очередного тура прошел на стадионе «Динамо». Динамовцы принимали солигорский «Шахтер». Обе команды по статистике меньше других позволяют совершать удары по своим воротам. Игра такой и получилась: с минимумом голевых моментов. «Горняки» смогли добыть победу благодаря голу Виталия Лисаковича.

2020. Динамо Минск - Шахтер Солигорск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Климович с мячом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

-Нам сопутствовала удача – мы победили, - сказал главный тренер «Шахтер» Юрий Вернидуб. - Мы очень хотели выиграть, наверное, поэтому и получилось победить. Но могу сказать лестные слова в сторону команды «Динамо-Минск». Хорошая команда, много неплохих молодых ребят. Я думаю, в дальнейшем все получится. Но, нам тоже деваться некуда было – нам нужно продолжать свой ход, набирать по максимуму. Сейчас все набирают, не хотелось отставать. Что касается игры, то матч был равным: как и у наших ворот моментов минимально было – больше сумбур, так и у ворот «Динамо». Единственное, провели хорошую атаку, Виталя убежал и забил гол. Еще пару раз выбегали. А так – равная игра. Просто больше повезло нам и мы выиграли.

Юрий Вернидуб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для Виталия Лисаковича это пятый гол. 22-летний нападающий начинает оправдывать выданные авансы. Мы спросили об этом у Юрий Вернидуба: как он нашел подход к форварду? Приходилось слышать о его сложном характере.

— Это замечательный человек. Та информация, которую мне доносили — это бред и неправда. Просто чем больше общаешься с человеком, у тебя получается обратная связь. Не только я к нему, а и у него ко мне. И могу сказать, что он на правильном пути. Он этот путь выбрал, пройдет его достойно и о себе заявит еще громче, чем сейчас. Мне бы очень этого хотелось. Пусть играет. Но ему пока рано уходить. Считаю, ему годик- два нужно поиграть здесь, показать свой уровень еще выше и потом сделать выбор, который у него будет. А у него, думаю, будет немало предложений и приглашений. Самое важное — вот тогда поступить правильно и не сделать ошибку. Спасибо большое, удачи!

БАТЭ дома обыграл «Ислочь» - 1:0. И закрепился на первом месте.

2020. БАТЭ - Ислочь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ лидирует после 11 туров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Положение лидеров после 11 туров: 1. БАТЭ - 25 очков. 2. «Энергетик-БГУ» - 22. 3-4. «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» - по 21.

Все результаты:

Энергетик-БГУ – Витебск 3:3.

БАТЭ – Ислочь 1:0.

Белшина – Славия 2:3.

Динамо Минск – Шахтер 0:1.

Торпедо-БелАЗ – Смолевичи 2:1.

Городея – Неман 0:2.

Рух Брест – Динамо Брест - играют.

Минск – Слуцк - 1 июня.