Претендент в кандидаты на пост президента опубликовал свою «Декларация о честных выборах»

На сайте Виктора Бабарико, одного из претендентов на то, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, появилась «Декларация о честных выборах». В тексте этого документа Виктор Бабарико просит всех потенциальных кандидатов в президенты публично выразить свою солидарность и присоединиться к озвученным принципам для организации честной и свободной кампании. И призывает всех граждан Беларуси поддержать Декларацию.

Приводим текст документа:

Декларация о честных выборах

- Я, гражданин Республики Беларусь. И я действительно имею право избирать и быть избранным. И по Конституции, и по совести. Утверждать, что я за кого-то проголосую или не проголосую, имею право только я. Я не хочу, чтобы в отношении моего возможного выбора делались заявления, дискриминирующие людей по гендерному, национальному или профессиональному признаку.

- Я хочу и имею право на честные выборы, свободные от непорядочного и провокационного поведения. Я могу и должен сделать всё, чтобы обеспечить своё право на выбор. Я не хочу, чтобы меня принуждали голосовать или ставить за кого-то подпись. Не хочу слышать оскорблений или угроз в сторону претендентов на должность Президента и не хочу видеть реализацию этих угроз, особенно с помощью правоохранительных органов. Я не хочу слышать голословных обвинений претендентов в преступлениях или нарушениях: если это правда, я хочу, чтобы все известные факты о правонарушениях немедленно передавались в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел или отказа в регистрации кандидата в президенты.

- Я знаю, что мой долг перед обществом - сообщать о нарушениях прав на честный выбор, понимаю свою ответственность и не допущу нечестных выборов и незаконного поведения ни в отношении себя, ни в отношении своих друзей, родных и знакомых.

- Я знаю, что долг общества, и мой личный долг - поддержать каждого порядочного гражданина, который сказал правду и столкнулся с преследованием. Каждый имеет право на безопасность, и не должен беспокоиться за свою жизнь или жизнь своих близких при реализации избирательных прав.

Выборы назначены на 9 августа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что лично я могу и должен сделать?

Во-первых, сообщить, если мое начальство просило меня в рабочее время оставить за кого-то подпись;

- сообщить о любом факте принуждения (угроза увольнением, лишением премии, плохой оценкой и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;

- сообщить о любом факте подкупа (предложение премии, повышения, места в общежитии и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;

- сообщать о случаях искажения государственной статистики, сокрытия от общества правдивых данных о ситуациях, угрожающих безопасности, в том числе о санитарной ситуации.

Во-вторых, помочь своими действиями и временем:

- поддержать подписью по моему выбору всех лиц, выдвигаемых в кандидаты в Президенты;

- выступить волонтером, чтобы своими знаниями и опытами помочь тем кандидатам, которым я хочу;

- согласиться на выдвижение или поддержать выдвижение в члены участковых районных избирательных комиссий самых уважаемых членов общества;

- участвовать в собраниях избирателей, высказывать свое мнение

- согласиться быть наблюдателем и убедиться в том, что выборы честные и законные

В-третьих, помочь своими ресурсами:

- поддержать тех, кто подвергнется незаконному и несправедливому преследованию или лишениям;

- поддержать тех граждан, которые по жертвуют своим временем и ресурсами для реализации моего права на честный выбор.

Кроме того, Виктор Бабарико рассказал, что в понедельник, 1 июня, его команда подает заявления об известных фактах нарушения законодательства в сфере участия администрации в сборе подписей, подкупа, понуждения избирателей. И попросил сообщать о всех таких фактах.

Он призвал людей, которых принуждают ставить подписи, заявлять о правонарушениях открыто. И пообещал всем, кто пострадает после такого заявления, юридическую, финансовую и другую поддержку.

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