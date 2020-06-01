«Почему мне не сказали, что лучше не надо стрелять?». В Минске продолжается суд по делу о смертельном ЧП на салюте 3 июля

В понедельник, 1 июня в суде Московского района Минска продолжается суд по делу о взрыве во время салюта 3 июля.

Напомним, вечером 3 июля во время запуска салюта в Минске произошло ЧП: в мортиры зарядили бракованные заряды - диаметр некоторых из них был больше, чем нужно, - чтобы они поместились в стволы, их обрезали ножом и обкатывали. В результате внутри мортиры произошел взрыв, осколки попали в людей. Погибла женщина, еще 11 человек пострадали.

Молодые люди свою вину не признаютФото: Святослав ЗОРКИЙ

В обвинении сказано, что в восемь салютных установок зарядили 480 изделий. Больше чем 190 из них, то есть почти 40%, использовать было опасно. Пиротехнику для салюта Минобороны закупило в российской фирме «Пиро Росс». Накануне праздника в Минск в качестве консультантов из России приехали два представителя компании - 26-летний Максимилиан Сапронов и 29-летний Константин Денисов. Сейчас они в суде в качестве обвиняемых, оба под стражей.

Еще один обвиняемый - это 25-летний Алексей Круглик, командир роты Минской военной комендатуры, он не под стражей.

25-летний Алексей Круглик, командир роты Минской военной комендатуры, рассказывал, что бракованные заряды заряжали из экономииФото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде он рассказывал, что часть зарядов, которые использовали в День Независимости, была с истекшим сроком годности. По словам командира, проверять этот срок не было смысла: на базе говорили, что другого нет, а с этими тоже надо что-то делать. Дефектные фейерверки сдавали на склад: так, после 9 мая там появились так называемые «несходы» - заряды, которые после запуска остались в мортире, и «буряки» - то, что вылетело из установки раньше, чем надо. Экономили: заряды стоят недешево, и уничтожать их без причины не разрешалось. По этой же причине 3 июля запускали не новые бракованные заряды, которые пришлось обрезать ножом и обкатывать, чтобы они влезли в ствол.

«Во время следственного эксперимента стреляли неделю – ни один из опытов ко взрыву не привел»

Алексей Круглик рассказывает, что заряды не проталкивал силой – нужно было подобрать положение, чтобы он мог сам опуститься в установку. Обвиняемый считает, что его действия не могли привести к разрыву зарядов в салютных установках.

- Исходя из экспертизы и материалов дела, я не вижу того, что мои действия могли повлечь такие результаты. Во время следственного эксперимента мы проверяли все способы и стреляли целую неделю. И ни один из опытов к таким последствиям не привел.

Из показаний, которые Круглик давал во время расследования, стало ясно, что он за два дня обрезал около 70 фейерверков.

Максимилиан Сапронов во время допроса 4 июля (тогда он еще был в статусе свидетеля) предположил, что фейерверки взорвались из-за брака. В своих показаниях он рассказывал, что заряды, которые не проходили в трубу, Денисов раскатывал по полу, чтобы уменьшить диаметр. Исправленные заряды солдаты забирали и относили в салютную установку. Если заряды не пролезали в трубу и после раскатки, с них снимали часть бумажной обмотки. Бумагу, говорит Максимилиан Сапронов, снимали аккуратно: у него на один фейерверк уходило от 15 до 30 минут, корпус при этом не повреждался.

«Машина коротила – это могло привести ко взрыву»

- Снимали примерно 0,7 мм, - добавляет обвиняемый Константин Денисов. Никаких прямых инструкций от начальства в «Пиро-Росс» он не получал. О том, что снаряды придется подрезать, он узнал от главного инженера Андрея Инкина, только когда они с Максимилианом уже стояли на границе.

- Обрезание могло быть причиной взрыва? – уточняет защитник.

- Нет, он просто становится слабее в разрывном заряде - уменьшается только визуальный эффект,- объясняет Денисов. Прокатка зарядов, говорит он, тоже не может негативно сказаться на их работе:

- Это не влияет ни на силу разрыва, ни на высоту полета. По всей этой броне если кувалдой бить, вряд ли повредишь замедлитель, не говоря о какой-то прокатке.

В суде прозвучало, что Денисов наращивал оборванные провода на зарядах. Обвиняемый говорит, что эта процедура тоже допускается.

Молодой человек считает, что к взрыву могла привести поломка в проводке. Во время салюта он видел, как в небо вылетели сразу два заряда 195 калибра – это не соответствовало сценарию.

- Машина коротила. Если вылетело одновременно два, могло вылететь и 10. Если бы установка проходила ТО, было бы все видно – что где коротит.

Еще одна проблема, которая могла привести к ЧП, по его мнению - диаметр мортир, который был меньше размера зарядов. С собой российские специалисты привезли эталонную калибровочную трубу – ей и проверяли заряды, чтобы не подниматься каждый раз к установкам. Некоторые фейерверки отправляли на заряд без проверки через калибровочную трубу. Почему мортиры были меньшего диаметра, чем нужно, обвиняемый не знает.

- Мог быть брак на производстве, могли тут где-то сломаться.

Обвиняемый Алексей Круглик во время процесса что-то помечает у себя в тетрадке, потом спрашивает у Денисова:

- Когда вы увидели весь объем того, сколько нам надо обрезать, сказали, что отказались бы стрелять, если бы отвечали за фейерверк. Почему вы мне не сказали, что лучше не надо стрелять?

Процесс продолжается, в суде объявлен перерыв.

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