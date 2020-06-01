2020-06-01T12:40:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Убийцу жены священника в Калинковичском районе приговорили к 24 годам

Наемный работник батюшки жестоко убил матушку из-за ключей от микроавтобуса
Павел МИЦКЕВИЧ
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Убийцу жены священника в Калинковичском районе приговорили к 24 годамУбийцу жены священника в Калинковичском районе приговорили к 24 годамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомельском областном суде в понедельник приговорили обвиняемого в убийстве жены православного священника в Озаричах Калинковичского района. В октябре там нашли убитой 42-летнюю Татьяну. Причем, жестоко убитой. Мало того, изначально в преступлении подозревали самого батюшку. Однако позже следствие выяснило, что к убийству причастен наемный работник священника, 23-летний Виктор из соседней деревни.

Парень помогал батюшке ремонтировать храм. В тот вечер молодой человек позвонил своей девушке, пара поссорилась. После этого Виктор решил выпить и захотел угнать микроавтобус священника, чтобы съездить на нем к девушке. Дверь дома настоятеля открыла его супруга. У нее молодой человек стал требовать ключи от авто. Женщина ответила отказом и попыталась закрыть дверь.

Но Виктор ударил хозяйку ножом и ворвался в дом. Для матушки начался просто ад: парень стал избивать женщину, а потом много раз по разным частям тела резал ножом. Когда несчастная перестала сопротивляться, пьяный Виктор забрал ключи от машины, украл 20 долларов, 1000 российских рублей и мобильник.

Виктора приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, обязали выплатить штраф, а также материальную компенсацию мужу и сыну убитой - по 75 тыс. рублей каждому.

В суде священник категорически отказался от того, чтобы его снимали, и не захотел ничего говорить после приговора. Раньше, во время процесса, он заявил, что считает пожизненный срок справедливым наказанием для убийцы:

- К людям такого нельзя пускать. Я бы дал ему больше... На все воля Божья, извините.

Накануне Виктор выступил с последним словом. Он - щуплый парень низкого роста. Трудно поверить, что этот простой сельский хлопец жесткого убил матушку, нанеся ей около 60 ударов - ножом, руками и ногами. Виктор говорил тихим голосом, речь он заранее не готовил. Потом начал плакать

- У меня не было умысла убивать, я сожалею, что сделал... Понимаю, что свои молодые годы проведу в тюрьме. Прошу не наказывать сильно. Я сделал очень большую ошибку, я знаю. Но не хотел убивать, поймите! - после двух минут выступления парень больше не смог говорить, его душили слезы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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