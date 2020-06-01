2020-06-01T22:55:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ищу для флирта, любви и романтики»: мужчина познакомился в интернете с гомельчанкой и задушил ее на втором свидании

Обвиняемого задержали в Хойниках, когда он шел на свидание к еще одной даме
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Гомельчанку убили в ее квартире. Фото: СКГомельчанку убили в ее квартире. Фото: СК
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Трагедия произошла 27 апреля на втором свидании 59-летней гомельчанки с ее новым 43-летним знакомым.

Все началось с безобидной переписки на сайте знакомств, где женщина познакомилась с обвиняемым. Но второе свидание закончилось для гомельчанки трагически в ее же квартире... После распития спиртного между ней и новым приятелем произошла ссора.

- В ходе конфликта гость задушил хозяйку квартиры. Обвиняемый принял меры для сокрытия следов преступления, похитил деньги из кошелька убитой и скрылся, - сообщает Следственный комитет.

Правоохранители выяснили, что к убийству женщины может быть причастен ее знакомый. И спустя несколько дней мужчину задержала милиция в Хойниках, когда он направлялся в гости к другой даме.

В соцсетях мужчина представлялся Александром. Фото: соцсети

В соцсетях мужчина представлялся Александром. Фото: соцсети

Мужчина заключен под стражу. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу мобильника еще одной интернет-знакомой из Гомеля, к которой пришел на свидание. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РБ «Убийство». Максимальное наказание тут - 15 лет лишения свободы.

Как зовут мужчину и из какого он города, не сообщается. Но на одном из сайтов знакомств указано, что зовут его Александр и он из Ростова-на-Дону. «Ищу женщину. Знакомлюсь для флирта, любви и романтики», - говорится в его анкете.

Следователи полагают, что могли пострадать и другие женщины. Если вы располагаете такой информацией, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 (0232) 59-57-21, 8 (029) 843-35-80

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