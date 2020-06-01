Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в жилых комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир»!

Тогда самое время осуществить свою мечту! Акции действуют только до 30 июня!

В экологичном элитном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» именно теперь – лучшие предложения! Цены и условия покупки вас приятно удивят!

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«Парк Челюскинцев» – особая территория на карте города. Он обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре Минска!

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Его строительство уже вступает в завершающую стадию – на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев вырос необычайный по красоте и удобству жилой массив. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесных насаждений, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это, к слову, гораздо больше лондонского Гайд-парка или парижского Люксембургского сада, и по престижности парковый Минск может запросто соревноваться с другими европейскими столицами.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Комплекс строится с выходом на главную транспортную магистраль столицы – проспект Независимости. С двух сторон – сразу две станции метро.

Рядом с комплексом – главный проспект столицы и сразу две станции метро.

В непосредственной близости школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, буквально через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с большим аквапарком, банями и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую. И получить очень выгодное предложение!

В доме №1, фасад которого развернут на проспект Независимости, а срок сдачи запланирован на февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в одной из секций здания будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. Это уникальное для Минска и очень удобное для жильцов с маленькими детьми решение!

В одной из секций здания будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест.

Обратим также внимание на то, что в этом доме можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах здания. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается всего через несколько месяцев, первый этаж – это открытый паркинг для машин жильцов, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр.

Дом №2.

В каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами! От осадков защитят прозрачные козырьки, а вид на парк в самом центре города – просто глаз не оторвать!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Отметим также, что высота потолков в квартирах домов комплекса «Парк Челюскинцев» – 2,7 метра, а на последних этажах – 3 метра!

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Покупателей удивят не только цены на квартиры в этих замечательных домах, но и уникальная возможность приобрести квартиру в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса! Ни справок, ни поручителей! Для заключения договора нужен только паспорт! Первоначальный взнос не требуется, а ежемесячно вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! Первый ежемесячный платеж и станет вашим первым взносом!

Всего 1% – и вы становитесь покупателем квартиры в престижном комплексе в самом центре столицы! Но акция продлится только до конца июня!

Что может сравниться по выгодности с этим предложением? Пожалуй, только громкие акции в многофункциональном комплексе «Минск Мир» – самом масштабном проекте Европы!

В продаже здесь несколько десятков великолепных домов, но советуем обратить внимание в первую очередь на три из них.

В квартале «Чемпионов» вас привлечет дом «Пекин». Он угловой и пятисекционный, два крыла дома выходят на две стороны квартала, образуя уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом «Пекин».

Квартал «Чемпионов».

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 «квадратов». А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения.

Все квартиры в доме «Пекин» свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Во всех квартирах лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой.

Жителей и гостей дома «Пекин» встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Лобби дома «Пекин».

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS.

И конечно же, современные домофонные системы – это обязательный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир».

В квартале – современная школа со спортивным городком и стадионом, в соседних кварталах – детские сады. Буквально по соседству – строящаяся станция метро «Аэродромная».

Современная школа со спортивным городком и стадионом.

Строящаяся станция метро «Аэродромная».

Второй интересный адрес – дом «Токио» в квартале «Азия», в котором будет построен детский сад с бассейном, а в соседних кварталах – современные школы.

Квартал «Азия».

В «Токио» 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Например, студия площадью около 40 метров может быть реализована и как «евродвушка», и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

Дом «Токио».

На первом этаже – шесть изолированных квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна и французские балконы.

В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же – стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома «Токио».

В доме будет установлено три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS.

Чем же так привлекательны эти два дома? Откройте сайт застройщика bir.by и убедитесь – цена вас приятно удивят!

Кроме того, на определенные квартиры в этих домах действует акция «Покупайте сейчас – платите потом!». Это беспрецедентная длительная беспроцентная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет без первого взноса. Меньше 1% стоимости квартиры – и вы становитесь ее покупателем. Но акция действует только до конца июня – время поторопиться!

«Минск Мир» – это особая атмосфера «города в городе», который умеет дарить своим жителям неподдельные эмоции удовольствия. Эти чувства хорошо передают работы ребят, участвующих в конкурсе «Пасха в Minsk World»!

В нынешнем году это творческое состязание, которое организовал застройщик, проводится уже в пятый раз. В конкурсе участвуют работы детей и молодежи, тема которых связана с развитием многофункционального комплекса «Минск Мир». При этом ребятам рекомендовано использовать символику и образы комплекса, а представить свое творчество на суд жюри смогли юные таланты из всех уголков страны.

В прошлом году наградами был отмечен 21 автор рисунков, поделок, скульптурных композиций. Вот, например, какую милую пасхальную работу прислала первоклассница Полина Еременко из СШ №121 – девочка двусмысленно назвала ее «Чемпионы Мира», намекая и на свой квартал, и на весь комплекс!

Полина Еременко, «Чемпионы Мира».

В этом году большого праздника награждения конкурсантов не будет, но все ребята получат заслуженные призы – победители уже определены, и результаты вот-вот станут известны!

Конкурс будет продолжен в следующем году.

При покупке квартиры в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, ведь большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства.

И напомним, что особенно выгодно бронировать жилье на сайте застройщика – при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах.

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж). Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выбирайте свою новую квартиру – лето начинается с лучших предложений!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.