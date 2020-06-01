2020-06-01T11:17:41+03:00
Досуг
КП Беларусь

24 часа в эфире: большой радио-марафон на Легенды FM ко Дню Медика

Радиостанция «Легенды FM» 19 июня проведет большой радио-марафон в преддверии Дня медицинского работника
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С 19 по 20 июня целые сутки без перерыва в эфирной студии будут работать ведущие «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» Алексей Петровский, Денис Степанов и Катерина Козловская.

Тысячи белорусских практикующих врачей, ученых-врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров и все остальные медицинские работники ежедневно выходят на передовую и сражаются за наши с вами жизни и жизни наших любимых. И свой праздник они проведут на рабочих местах, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается.

Именно поэтому 19 июня радио Легенды FM запускает большой марафон благодарности медицинскому персоналу! Чтобы сказать СПАСИБО.

Весь день в эфире – гости, подарки, отличная музыка прошлых десятилетий и тысячи теплых слов в адрес наших героев, удивительные и захватывающие истории и много сюрпризов.

Принять участие в марафоне могут все слушатели – любой неравнодушный человек может поделиться своей историей про врача, который поставил на ноги его родственника, или санитарку, которая ухаживала за больным как за членом своей семьи, или же просто передать поздравление героям. Сделать это можно в специальной форме на сайте радиостанции в разделе Акции «Большой радио-марафон ко Дню медика» или написав напрямую на электронную почту: mk@legendy.by.

19 июня все истории и поздравления прозвучат в эфире радио Легенды FM.

«Сейчас мы активно заняты подготовкой Большого радио-марафона ко Дню медика. Десятки гостей и партнеров, живые выступления – мы готовим большое событие для наших слушателей, в числе которых и медики, – говорит Сергей Ерохо, начальник коммерческой службы. – При этом наша задача не только сделать настоящий праздник для всех медицинских работников Беларуси и выразить им слова благодарности, но и поддержать белорусские компании и предпринимателей, которые сейчас переживают непростые времена».

Слушайте радио Легенды FM через онлайн-плеер на сайте радиостанции legendy.by или настроив приемник на частоту в вашем городе:

94,1 FM в Минске

94,7 FM в Гомеле

88,5 FM в Витебске

98,3 FM в Солигорске

96,8 FM в Жлобине

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