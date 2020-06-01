2020-06-01T19:04:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мама начала оседать у меня на руках»: что рассказала на суде дочь женщины, погибшей на салюте 3 июля

Семья погибшей женщины просит взыскать с обвиняемых 100 тысяч рублей
Алеся ДОБЫШ
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По версии обвинения, ЧП произошло из-за того, что в мортиры зарядили бракованные заряды.По версии обвинения, ЧП произошло из-за того, что в мортиры зарядили бракованные заряды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске продолжается суд по делу о ЧП, которое произошло в прошлом году во время запуска салюта. Обвиняемые - Алексей Круглик, командир роты Минской военной комендатуры, сотрудники российской компании «Пиро-Росс» Максимилиан Сапронов и Константин Денисов, уже дали свои показания. Свою вину в том, что случилось, они отрицали.

Молодым людям предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехникой, которое повлекло смерть человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодым людям предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехникой, которое повлекло смерть человека.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Исходя из экспертизы и материалов дела, я не вижу того, что мои действия могли повлечь такие результаты. Во время следственного эксперимента мы проверяли все способы, стреляли целую неделю. И ни один из опытов к таким последствиям не привел, - говорил Алексей Круглик.

Константин Денисов, который в том числе обкатывал и обрезал заряды, которые не влезали в мортиры, утверждал, что эти действия не могли привести ко взрыву.

«Моя внучка едва не погибла»

Алеся Максимчук, дочь погибшей 3 июля Натальи Максимчук говорит, что она со своей семьей и мамой не собирались идти на салют.

- Мы обещали ребенку показать парад. Вышли в 20.45 из дома вместе с нашими соседями – они тоже были со своими детьми. Нас было 9 человек. После окончания парада спустились на набережную вдоль Свислочи. В метрах 50 от моста остановились минут на 5-7 и собирались возвращаться домой. Мы не предполагали, что будет салют – но кто-то сказал, что он будет, и мы остались. Моя младшая дочь, на тот момент ей было 2 года 10 месяцев, была на руках у моей матери, старший ребенок был со мной. От первых звуков салюта дочка испугалась – муж забрал ее домой, мы с мамой и старшим ребенком остались.

В какой-то момент раздался звук, не характерный для обычного салюта – Алеся обернулась назад, где стояли ее близкие.

Обвиняемый Алексей Круглик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемый Алексей Круглик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я сразу увидела маму, она рукой держала шею - по рукам лилась кровь. Я подскочила, начала сжимать шею. Мама начала у меня на руках оседать. Я кричала «Помогите», но было слишком громко – салют продолжался. Через какое-то время подбежал человек в водолазном костюме, стал пережимать маме шею. В это же время подбежали работники «скорой». Я слышала слова «есть пульс», врачи попросили снять куртку и положить маме под голову.

В полутора метрах от места, где они стояли с мамой, Алеся увидела на асфальте металлический осколок размером с руку. Она положила его в карман. Наталью Максимчук забрали в карету «скорой» и отвезли в больницу.

- Когда подбежали к трамвайным путям, стало подходить много людей в гражданской одежде, просили меня что-то отдать. Я не понимала, кто эти люди и что произошло. Я сказала, что никому ничего не буду давать. Меня отправили в БСМП для оказания психологической помощи – там я отдала сотрудникам милиции этот осколок.

Потерпевшие, которые в тот день получили травмы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Потерпевшие, которые в тот день получили травмы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Иванович Максимчук, муж погибшей женщины, в тот вечер был на даче.

- О случившемся стало известно утром – приехал гражданский муж моей дочери и рассказал об этом. Дочь рассказывала, что едва не погибла моя внучка – чудом, что она испугалась и ее забрали домой. А так бы как раз в нее попал осколок. Внук весь в крови был.

Потерпевшие просят взыскать с обвиняемых 100 тысяч рублей: 70 тысяч в пользу Алеси Максимчук, 30 - в пользу ее отца. Защитники Денисова попросили взыскать часть этой суммы не с обвиняемого, а с его работодателя.

В суде прозвучало, что Юрий Иванович получил 25 500 рублей из бюджета города.

- Министерство обороны с нами тоже связывалось, я даже был на приеме у министра. Но официальных выплат не было.

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