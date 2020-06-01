2020-06-01T18:55:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Визы в 2020 году: шенген белорусам пока оформляют только итальянцы, зато можно получить британскую визу

А вот визовые центры Польши, Литвы, Испании, Греции по-прежнему закрыты для белорусских туристов
Эвика ОТТО
Поделиться:
Без визы можно отдохнуть в Албании, Черногории и Турции.Без визы можно отдохнуть в Албании, Черногории и Турции.Фото: Эвика ОТТО
Изменить размер текста:

1 июня, в первый день лета свои двери открыл визовый центр Великобритании. Документы на британскую визу можно подать с 9 утра до 16 вечера в понедельник и четверг, сообщается на сайте учреждения. Однако заявитель обязан прийти в маске и соблюдать правила социального дистанцирования. На сайте также отмечается, что с 8 июня вводятся новые правила въезда в Великобританию из-за COVID-19. На данный момент, иностранцы по приезду в Англию должны самоизолироваться на 14 дней, и только по истечению этого срока они могут свободно передвигаться по стране. Также, проходя пограничный контроль, гости Великобритании должны сообщить детали своей поездки.

С 21 мая также открылся визовый центр Италии в Минске. А вот в Бресте и Гомеле центры пока закрыты. Документы на шенгенскую визу там можно подать с 9 до 17 часов (понедельник, четверг) со сроком действия с 16 июня. К слову, Италия с 3 июня намерена открыть границы для ЕС, с 15 июня для других стран. Но пока неизвестно, войдет ли в этот список Беларусь.

Это пока единственная возможность для белорусов получить шенген. Визовые центры Литвы, Польши, Испании, Греции, Болгарии до сих пор не принимают документы на туристические визы.

Визовые центры Польши в Минске, Гродно и Бресте принимают документы только по следующим целям: работа, карта поляка и водители международных перевозок, а также учащиеся и студенты, получающие образование в Польше. С 1 июня возобновилась работа колл-центра, где можно получить консультацию. Но запись на подачу документов по телефону все еще приостановлена.

Что касается визовых центров Литвы, центры работают только в Минске и в Гродно. По-прежнему они закрыты в Гомеле, Могилеве, Витебске, Пинске, Барановичах и Лиде. Однако обратиться за литовским шенгеном могут только водители-международники.

Но есть и хорошие новости! Например, Албания и Черногория готовы принимать белорусов с 12 и 16 июня соответственно. Правда, виза для белорусов в эти балканские страны не нужна. Безвизовый въезд для белорусских туристов и в Турцию - страна открывается для нас с 1 июля.

Напомним, что сейчас шенгенская виза для белорусов по-прежнему стоит 80 евро, но с июля ее цена будет долгожданных 35 евро! К слову, фирмы-посредники, которые активно зарабатывали на записи на подачу документов в визовые центры, быстро среагировали на обстоятельства и продолжают помогать за деньги записаться на подачу документов водителям-международникам, студентам и владельцам карты поляка.

- Сейчас мы можем помочь в оформлении документов на туристическую визу только в Италию. Но это тоже шенген. Стоимость такой услуги 85 рублей. Подавать документы нужно лично, мы помогаем только с подготовкой, - рассказала менеджер одной из таких компаний.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Отпуск, больничные и работа во время коронавируса: отдыхать придется по графику, а об уменьшении зарплаты должны предупредить за месяц
В последние несколько месяцев и работники, и наниматели столкнулись с вопросами, которые раньше и не возникали. Мы собрали типичные ситуации
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 июня 2020 года: в Минске больницы возвращаются к обычной работе, в мире больше 6 миллионов случаев, а Вьетнам удивил нулевой смертностью
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на понедельник, 1 июня 2020 года
Белоруска, живущая в Израиле: «Чтобы победить коронавирус, ввели комендантский час и проверяли время выхода из дома даже по чекам из магазина»
Израиль, возглавивший рейтинг самых безопасных во время пандемии стран, возвращается к обычной жизни. Как там контролируют людей, сколько платят медикам - рассказала переехавшая в эту страну медсестра Галина
«Бил окна, подкинул патроны, потом сгорела кухня, через полгода - дача»: семью минчан пять лет терроризировал сосед, которому не нравилась их собака
Минчанка получила несколько записок с требованием избавиться от овчарки. В результате милиция задержала мужчину, в дневнике которого было написано «Моя борьба»
Новости 24
Таможня: С 15 июня при ввозе в Беларусь электромобиля ставка НДС – 0%
Видеофакт. В Минске водитель сообщил в ГАИ о нетрезвом таксисте и заснял небольшую погоню
«Плыл под водой и потерял сознание»: в бассейне Минска тонул подросток
Из-за скачка напряжения и выбитых зубов: необычные суды белорусов с коммунальниками
Супруги долго хвалились продажей квартиры, пока ночью в дом к ним не пробрался вор
Бабарико заявил в ЦИК о нарушениях избирательного законодательства
Литва и Латвия продлили карантин
В Минске задержали таксиста в нетрезвом состоянии с 3,2 промилле алкоголя
Погода, что ты делаешь, прекрати! Июнь 2020 года в Беларуси будет дождливым и холодным
Минздрав впервые подписал документы онлайн на получение 90 миллионов евро от Всемирного банка
В Минском районе девочки 13 и 15 лет упали со второго этажа недостроенного дома
Гостиницам и турфирмам в Минске предоставили налоговые и арендные льготы, а барам и ресторанам - нет
На своем участке в Бобруйске местный житель нашел женские кости в пакете
В Италии от ранения 28-сантиметровым кухонным ножом умер дальнобойщик. Задержаны два белоруса и поляк
Под Могилевом легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Погиб 28-летний мотоциклист
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2020 года: 847 новых случаев за сутки, умерло пять человек