Укрыли спанбондом, прополют вручную: на Могилевщине впервые высадили 30 тысяч саженцев арбузов

В Могилевской области к эксперименту с арбузами подошли более чем серьезно - даже заказали для этого две специальные сельскохозяйственные машины. Одна делает лунки, а работница, сидящая на специальном прицепе, сажает в эти лунки рассаду арбузов. Вторая укрывает саженцы спанбондом. Использовать эти агрегаты для других сельхозработ не получится - делали специально под арбузы.

- А что, если эксперимент не удастся, арбузы не вырастут? Получится, зря в технику вложились? - спрашиваю заместителя директора ОАО «Рассвет имени К.Орловского» Кіровского района Александра Жилинского.

- Должны вырасти! - с уверенностью отвечает он.

Арбузы уже несколько лет выращивают в Гомельской области, на Брестчине. Но это южные регионы. А Могилевская - не самая жаркая область. Поэтому арбузы здесь и выращивают рассадным способом, а не сеют сразу в открытый грунт.

Вот так сажают арбузы: работница сидит на специальном прицепе и садит рассаду в лунки, которые делает машина. Фото: mogilevnews.by.

- Семена заказали турецкой селекции, сорт «Мисон». Посадили в кассеты, рассаду выращивали в теплице. На днях 30 тысяч саженцев высадили в грунт, укрыли спанбондом. Дней через 20 укрывной материал снимем, и арбузы будут расти под открытым небом, - рассказывает Александр Жилинский. - Изучаем литературу, как защищать арбузы от болезней.

Специальной бригады, ответственной только за арбузы, в хозяйстве не создавали - занимаются ими те же работники, что выращивают капусту. Арбузы, в отличие от некоторых других сельхозкультур, им придется пропалывать вручную - гербициды для избавления от сорняков использовать не будут.

Рассаду решили вырастить в теплице. В южных регионах Беларуси арбузы сеют сразу в грунт. Фото: mogilevnews.by.

Арбузами в хозяйстве заняли пять гектаров. В идеальных условиях - если будет достаточно солнца и воды, растения не покусает ни один вредитель и не поразит ни одна болезнь - «Мисон» может принести урожай до 100 тонн с гектара. В хозяйстве рассчитывают на 25 - 30 тонн. Все же Беларусь - не Турция, солнечных дней здесь намного меньше.

Пробовать могилевские арбузы можно будет в августе. Хозяйство планирует продавать их в Могилеве и Бобруйске. Кстати, белорусские арбузы, по словам доктора сельскохозяйственных наук Александра Аутко, который и разработал технологию выращивания их в Беларуси, не только лучше накапливают сахара, чем привозные, но и намного полезнее - в них почти нет нитратов.