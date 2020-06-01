Почти 60% выручки Минска дает малый и средний бизнес

На начало этого года в Минске работало 78 400 индивидуальных предпринимателей, а также 43 600 организаций малого и среднего предпринимательства. Из них 38 400 микроорганизаций (где численность работников - не более 15 человек), 4600 малых организаций (от 16 до 100 работников) и 600 средних организаций (101 - 250 сотрудников). Такую итоговую статистику привели в Минском городском статистическом управлении.

По оценке статистиков, в прошлом году малый и средний бизнес и ипэшники принесли в бюджет Минска 85 миллиардов рублей. Это 57% всей выручки города за год.

Кстати, по данным Белстата, вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси в прошлом году составил 26,1%. В том числе вклад малого бизнеса - 15,9%, среднего бизнеса - 7%, индивидуальных предпринимателей - 3,2%.

Самыми популярными видами деятельности малого и среднего бизнеса в 2019 году были оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов.

30% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей были заняты именно в этом направлении. 15% - предприятия, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность. Также в топе - оказание транспортных и складских услуг, почтовая и курьерская деятельность (9%), а также строительство (7%) и промышленность (7%).

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