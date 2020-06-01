«Зависит от ситуации с коронавирусом и от погоды»: узнали, где можно в Минске полежать у бассейна на свежем воздухе

Наступившее лето пока не радует теплой и солнечной погодой. Однако летнее тепло неминуемо придет в Беларусь: по предварительным прогнозам уже в субботу воздух прогреется выше 20 градусов, хотя и будет пасмурно. Пока границы многих стран, куда белорусы традиционно выезжали на летний отдых, остаются закрытыми, мы решили посмотреть, где можно отдохнуть у воды и на свежем воздухе, но в пределах города.

Самый большой в стране аквапарк «Лебяжий» приостановил свою работу еще в начале апреля: тогда было решено провести профилактические работы не в сентябре, как это бывает обычно, а весной. Планировалось, что посетители вернутся в аквапарк в мае, но этого не произошло.

В аквапарке "Лебяжий" говорят, что готовятся к возобновлению работы в ближайшее времяФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сейчас мы в завершающей стадии подготовки к открытию - готовим новые документы и регламенты. В настоящее время планируем возобновить работу 11 июня, - сообщила начальник управления маркетинга и развития аквапарка «Лебяжий» Алина Змачинская.

Планируется, что именно со второй декады июня заработает открытая акватория, включающая в себя гидромассажный бассейн, четыре горки, детский водный городок и террасу, на которой можно загорать.

В другом аквапарке - «Дримлэнд» - водная зона пока закрыта. Работает только зона с бунгало, которые можно снять.

"Дримлэнд" пока не работаетФото: Павел МАРТИНЧИК

- Это локация, где люди могут собраться узким кругом, до 20 человек, чтобы сделать барбекю, отметить какой-то праздник, - объясняют в администрации аквапарка «Дримлэнд». - Также можно поиграть в волейбол, фрисби, бадминтон. В будний день снять бунгало на компанию обойдется в 200 рублей, в выходные - 250. Что касается аквазоны под открытым небом, то дата ее открытия зависит от двух факторов: во-первых, от ситуации с коронавирусом, во-вторых, конечно, от того, когда придет климатическое лето и наладится погода. Ориентировочная дата - 13 июня. Возможно, в это день мы заработаем в тестовом режиме. Планируем ввести ограничения и по количеству людей, и по расстановке лежаков. Эти вопросы прорабатываются.

ДЕНЬ НА ПЛЯЖЕ У ДВОРЦА - 15 РУБЛЕЙ

А вот летняя зона у Дворца водного спорта уже открылась, несмотря на холод.

- Все наши крытые бассейны и площадки работали в штатном режиме и не закрывались, работают они и сейчас, но, разумеется, мы максимизировали санитарные меры. А с 1 июня у нас открылись две летние зоны. Нашим гостям доступен бассейн с минеральной водой под открытым небом, терраса с шезлонгами, - рассказала «Комсомолке» специалист отдела маркетинга Дворца водного спорта Алеся Полховская. - В период с 1 по 10 июня продаем абонементы на летнюю аквазону по предварительному заказу со скидкой: шесть посещений - 108 рублей вместо 120, 9 посещений - 153 рубля, 12 посещений - 192 рубля. Воспользоваться абонементом можно в течение всего лета. Разовый билет сейчас обойдется в 15 рублей.

За эти деньги, поясняет специалист, на летней террасе Дворца водного спорта можно купаться и загорать без ограничений по времени с 10 утра до 8 вечера. Помимо бассейна с минеральной водой (а она теплая, комфортной - 26 - 27 градусов - температуры), тут есть вместительная терраса на 700 лежаков.

- Что касается вопросов эпидемиологической безопасности, то расстановку лежаков мы организовали с соблюдением норм дистанцирования, и все лежаки периодически обрабатываются обеззараживающими средствами. Кроме того, надо понимать, что это нахождение на открытом воздухе, а не в помещении, что само по себе безопаснее, - отмечают во Дворце водного спорта.

На базе Дворца водного спорта открыли детский лагерь. Фото: ДВС

По традиции, на базе Дворца работает оздоровительный лагерь для детей, где их учат плавать и развлекают. Цена за один день - около 35 рублей.

КСТАТИ

На всех пляжах в Минске поставили биотуалеты

Минчане в жаркую погоду обычно выезжают поплавать за город. В этом году специалисты предприятия «Минское лесопарковое хозяйство» окультурили все 20 зон отдыха на водохранилищах Дрозды, Заславское, Криница и Цнянское. Там установили дополнительные скамейки, стационарные мангалы, урны, а все пляжи оборудовали биотуалетами - всего их было установлено около 60.

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