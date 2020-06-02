2020-06-01T17:11:14+03:00
Минск
КП Беларусь

Бесплатный практический семинар не про “коронокризис”, а про продажи и продвижение в кризис

Команда спикеров расскажут, как увеличить продажи в кризис
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5 июня пройдёт бесплатный практический онлайн-семинар “Перезагрузка24: Как остановить “проедание” финансовой подушки?”. Организаторы Битрикс24 и агентство интернет-маркетинга Wide-Web

Наша команда уже больше 10 лет системно выстраивает отделы интернет-маркетинга и продаж с гарантированным результатом. За это время внедрили более 200 сайтов и CRM-систем, запустили рекламу общим бюджетом более $1 млн. На семинаре-практикуме хотим передать вам наш накопленный опыт.

Что вы узнаете на семинаре

1. Как поднять продажи в кризис или правильно оптимизировать затраты на маркетинг.

2. Пройдёте мастер-класс по настройке отдела продаж на реальных примерах.

3. IP-телефония: как подключить меняются компании после подключения.

4. Грамотная оптимизация расходов на развитие сайта и продвижение в поиске.

Информация будет полезна

- Собственникам и директорам

- Руководителям отделов продаж и маркетинга

Спикеры

- Кирилл Тавониус - сооснователь агентства Wide-Web. Расскажет и покажет на реальных примерах, как не допустить “кассовый разрыв”. Как эффективно увеличивать продажи и оптимально сокращать рекламный бюджет.

- Виталий Волоско - руководитель отдела продаж Wide-Web. Даст чёткий план из 7 шагов, как увеличить продажи в кризис, и не только.

- Ольга Маскалюк - интегратор Битрикс24 в Wide-Web. Проведёт мастер-класс по настройке в Битрикс24 7 интсрументов в отдел продаж.

- Андрей Шестопалов - директор BIXIOM. Покажет как IP-телефония меняет бизнес-процесс компании в целом и отдела продаж в частности.

- Дмитрий Шакайло - ведущий SEO-специалист Wide-Web. В каких нишах нужно вкладывать в поисковое продвижение и как можно оптимизировать расходы на рекламу.

Что получите на семинаре

2,5 часа практической информации.

Чек-листы и пошаговые инструкции.

Инструменты для оптимизации расходов и повышения продаж.

Бонусы от организаторов.

Участие в семинаре — БЕСПЛАТНОЕ. Чтобы забронировать место, пройдите простую регистрацию всего за 1 минуту.

УНП 291080519

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