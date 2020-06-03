«Шанс вернуть деньги есть, но 100 евро на курсе уже потеряла»: белорусы разбираются с пропавшими из-за коронавируса поездками

Да, не позавидуешь сегодня белорусскому турбизнесу, как не позавидуешь и туристам, которые уже успели купить путевку.

Минчанка Анна в феврале купила тур на Тенерифе. Девушка должна была улететь на побережье Атлантического океана в конце марта из Минска.

- Обычно пользуюсь сервисами по аренде квартир, сама покупаю билеты на самолет. Но в этот раз мне хотелось расслабляющего отдыха. Предложили отличный вариант отдыха на Тенерифе: путевка на 9 ночей в отель, где все включено, обошлась в 912 евро. В феврале о коронавирусе говорили где-то в далеком Китае, и я даже не думала, что будут какие-то проблемы. С нетерпением ждала отдыха. Но за 12 дней до вылета мне сообщили, что все отменяется. Мне предложили перенести тур на 22 апреля, но я отказалась из-за нестабильной обстановки. Тогда, как и положено, аннулировала договор с турфирмой и написала заявление на возврат денег. Но тут возникли проблемы: по договору мне должны были вернуть сумму через две недели, потом срок перенесли до 30 июня. А затем прислали письмо, что деньги вернут до 31 декабря 2020 года. И в разговоре обмолвились, что срок может быть перенесен и вовсе до конца 2021 года. Конечно, расстроилась, что и на отдых не поехала, и на скачках курса уже потеряла минимум 100 евро со всей суммы. Но успокаиваю себя тем, что жива, здорова, а шанс вернуть деньги все же еще есть.

Эксперты говорят, что турфирмы выйдут на нормальный оборот не раньше августа.Фото: Эвика ОТТО

Другая мичанка Лиза решила не церемониться с турагентством и подала исковое заявление в суд.

- Мы купили путевку в Индию на Гоа: на двоих она обошлась в 1800 белорусских рублей. Когда же после отмены тура я написала заявление на возврат денег, мне никто не спешил их возвращать. Тогда решила обратиться в Белорусское общество по защите прав потребителей. Там мне предложили написать исковое заявление в суд. За услугу я заплатила 120 рублей и только потом поняла, что могла бы обойтись без посредников. После двух заседаний в суде мы пришли к мировому соглашению, по которому мне вернут деньги до 15 августа. Для меня этот документ надежнее, чем обещания турфирмы. Судья сказал, что агентство не может нарушить соглашение. Любопытно, что этот тур я нашла сама у российского оператора, но решила купить его через белорусских посредников с комиссией, чтобы быть защищенной законом в своей стране, а оказалось, что мне пришлось идти в суд. Тогда как сам оператор вернул деньги всем своим клиентам без каких-либо проблем, - делится своим опытом Лиза.

Сегодня также турфирмы предлагают своим клиентам перенести дату туров, за которые они уже заплатили. В основном делается это без доплат и смены условий поездки.

- Впервые купили тур по раннему бронированию и должны были улететь на Крит 15 июня. Тур отменился, и агент предложила перенести даты поездки. Когда мы спросили о возврате предоплаты - около 350 евро - нам сообщили, что, если будет такая возможность у фирмы, деньги вернут до конца года, но не факт, что всю сумму предоплаты. Мы решили рискнуть и заключили допсоглашение на перенос тура на август. Турфирма сохранила стоимость тура и, по словам агента, работает себе в минус, так как цена на такую поездку в августе выросла на 600 евро. Но это все сейчас звучит как мифическая история: ведь Греция еще не открыла границы для белорусов. Известно только, что с 1 июля страна открывается, но для каких стран - большой вопрос! - рассуждает минчанка Алена.

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