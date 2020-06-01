По новым правилам Минздрава теперь больничный могут закрыть и с последним положительным мазком на коронавирус

По состоянию на 1 июня в стране зарегистрированы 43 403 случая COVID-19 (плюс 847 за сутки), с начала распространения заболевания умерли 240 человек.

Меньше 900 новых случаев в день – хочется надеяться, что пандемия понемногу идет на спад. Однако изменились и подходы Минздрава к тестированию белорусов на коронавирус: 21 мая в силу вступил приказ №557, который прописывает новые правила проведения мазков на коронавирус и экспресс-тестов. Пациентам с легкой формой течения болезни повторное тестирование предусмотрено на 14 - е сутки или после исчезновения клинических симптомов. Если тест отрицательный - больничный закроют. Если положительный - больничный закроют на 21 - й день от момента контакта. Вот в этом пункте стали путаться даже медики. В Минздраве пояснили: речь идет о контактах первого уровня, а ковидным пациентам больничный закроют через 21 день после положительного теста на инфекцию.

Прописаны в приказе и обновленные критерии постановки диагноза COVID-19. Раньше COVID-19 подтверждали только тем пациентам, у которых, помимо прочих симптомов, обязательно был положительный результат мазка. Теперь для этого достаточно только типичной рентгенологической симптоматики по результатам КТ или двух положительных экспресс-тестов на антитела COVID-19, сделанных с интервалом не менее суток.

Также изменились протоколы лечения: пациентам с коронавирусом будут проводить профилактику тромбозов, применять препарат с фавипиравиром, созданный для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами.

Тем временем, некоторые медучреждения страны, которые на время пандемии перепрофилировали для работы с инфицированными коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы. К примеру, Минский городской клинический онкодиспансер и Больница скорой медицинской помощи в Минске.

Страны-соседки постепенно снимают карантин. Украина уже открыла 66 своих международных пунктов пропуска, за исключением пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией - из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. По этой же причине границы с нами пока не открыли Латвия и Эстония.

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