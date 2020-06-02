Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 июня 2020 года: в стране заражены 3600 детей, испанцев пустят в рестораны, а Елизавета II выехала из карантина на коне

По данным на 2 июня в мире заражено коронавирусом 6,294 миллиона человек. На первом месте в печальном рейтинге по-прежнему США (1,838 млн человек), на втором – Бразилия (почти 515 тысяч человек), на третьем – Россия (почти 415 тысяч).

В Беларуси зарегистрировано 43 тысячи 403 человека с положительным тестом на коронавирус. 1 июня прирост составил 847 новых случаев. Напомним, уже три дня подряд прирост составляет немного меньше, чем 900 человек в сутки.

Всего в Беларуси было проведено 553 тысяч 377 тестов. В стране умерли 240 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки – плюс пять новых случаев.

В Беларуси у 3600 детей диагностирован коронавирус

Как сообщили в Минздраве 1 июня, в Беларуси коронавирус выявлен у 3600 детей. Главный специалист отдела медпомощи матерям и детям Татьяна Бурдь рассказала, что 95 процентов заболевших детей переносят эту инфекцию в практически бессимптомной форме.

- К сожалению, есть небольшое количество детей со среднетяжелым состоянием. Как правило, это дети с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями и, к сожалению, с ожирением, - отметила она.

Специалист подчеркнула, что в Беларуси не было тяжелых случаев COVID-19 у детей.

Также стало известно о том, что с начала пандемии в стране у женщин с коронавирусом родилось 62 новорожденных, в том числе две двойни. Все малыши здоровы.

Жировичский монастырь открылся

Как стало известно в первый день лета, Жировичский монастырь вновь открылся для паломников. Их просят соблюдать гигиену и респираторный этикет. Напомним, раньше мы сообщали о том, что в монастыре коронавирусом заразились преподаватели, студенты, монахи, сотрудники.

Открылся визовый центр Великобритании

Хорошая новость: свои двери открыл визовый центр Великобритании. Документы на британскую визу можно подать с 9 утра до 16 вечера в понедельник и четверг. Нужно прийти в маске и соблюдать правила социального дистанцирования. Кстати, с 8 июня вводятся новые правила въезда в Великобританию из-за коронавируса. Иностранцы по приезду должны самоизолироваться на 14 дней, и только после этого смогут ездить по стране.

А вот Литва и Латвия продлили карантин. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом попасть в Литву белорусы смогут не раньше 16 июня, а в Латвию - не раньше 9 июня.

Королева Елизавета появилась на публике

В первый день лета Букингемский дворец разместил снимок Елизаветы II верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн. Королева вышла на прогулку в твидовом жакете, рейтузах, легком шарфике, белых перчатках и ботинках. Это первое появление королевы на публике после долгого перерыва. До этого ее видели 19 марта. С начала эпидемии королева вместе с супругом, принцем Филиппом, уехала в Виндзорский замок, в 40 км от Лондона. Сообщается, что Елизавета проводила время в своих покоях, смотрела новости и читала газеты.

Испанцев пустят в рестораны

В Европе снимают некоторые карантинные ограничения. В Испании во многих регионах откроют бассейны для ограниченного количества людей. На пляжах нужно соблюдать социальную дистанцию в два метра. Будет разрешено пускать посетителей ресторанов не только на летние веранды, но и в помещения.

А, например, в Эстонии откроются кинотеатры и театры, будут проводиться немногочисленные концерты и фестивали как под открытым небом, так и в помещениях. Будут работать рестораны и бары. В Финляндии откроются музеи, библиотеки, опера, бассейны и фитнес-центры. Финнам разрешат собираться в группы до 50 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Неделю назад подтвердили COVID-19, а врач закрывает больничный объясняя это приказом Минздрава». Белорусы жалуются на то, что им на 21-й день после контакта с инфицированными закрывают больничный, несмотря на болезнь! Разбираемся с новыми правилами (читать далее...)

Главный кардиолог Минздрава: "Смертность от коронавируса низкая, возможно, потому что в 2003 году белорусы массово переболели атипичными пневмониями". О последствиях для организма вирусных инфекций, тромбозах и болезнях сердечно-сосудистой системы «Комсомолке» рассказал директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек (читать далее...)