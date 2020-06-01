В Беларуси простаивает в 4 раза больше предприятий, чем в прошлом году

Мы уже писали о том, что президент подписал два указа, по которым бюджетники получат доплаты - «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» и «Об оплате труда». Согласно этим документам, сотрудникам бюджетных организаций, зарплата которых из-за простоя и режима неполной занятости упала ниже 375 рублей, доплатят до минимальной зарплаты. Бюджетные организации получат субсидии не только на выплату зарплат, но и на оплату средств в ФСЗН. Сейчас стало известно, сколько денег выделят из бюджета на эти цели.

В общей сложности на эти цели потребуется 180 млн рублей. Эти деньги выделят из республиканского бюджета. По словам министра, 135 миллионов рублей из них будут направлены на доплаты самим работникам, а 45 миллионов пойдут на уплату взносов в ФСЗН.

Министр не сказала, сколько именно человек получат такую поддержку, но отметила, что в апреле количество предприятий на простоях по сравнению с прошлым годом увеличилось в разы.

- Вынужденная неполная занятость в апреле увеличилась в 4,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Увеличилось в 3,7 раза количество работников, которые находятся в простое. Если посмотреть апрель к марту, то мы тоже увидим такую тенденцию - рост. Мы видим все эти негативные моменты, которые отразились на коллективах, непосредственно на работниках и предприятиях, - поделилась статистикой глава Минтруда.

Принимать решения о том, кому стоит помочь, будут местные власти.

- Мы уже подготовили образцы заявлений для этого расчета, для того чтобы обеспечить единообразие и упростить работу для нанимателя. Десять дней орган исполнительной власти рассматривает заявление и принимает решение. В результате, если все проходит гладко и оперативно, человек за 16 дней получает доплату до уровня минимальной заработной платы, - сказала в эфире телеканала БТ министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Напомним, новые указы главы государства - это второй пакет мер поддержки белорусов и белорусской экономики на фоне пандемии. Месяц назад Александр Лукашенко подписал указ, направленный на поддержку бизнеса, согласно которому арендодателям рекомендовали снижать арендную плату и предоставлять отсрочки по ее оплате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюджетникам, зарплаты которых упали из-за пандемии, доплатят до минималки

Доплаты смогут получить работники, зарплата которых из-за простоев и неполного рабочего дня упала ниже 375 рублей (подробнее)

Бизнес заплатит двойную аренду в октябре. Разбирались, кому и как поможет новый указ о поддержке экономики

Это первый пакет мер, направленный на смягчение последствий пандемии. Правительство продолжает работу над другими аналогичными документами, обещали как минимум еще два (подробнее)

«Зарплата стала 300 - 400 рублей, я уволилась и вернулась из Минска в родной город»: как коронавирус ударил по работникам

Побочным эффектом пандемии коронавируса стало резкое падение зарплат, увольнение сотрудников и закрытие фирм. В первую очередь страдают сферы общепита, сферы развлечений, туризма (подробнее)

«Падение прибыли превышает 100%». Со счетов предпринимателей, которые арендуют площади на заводе «Горизонт», принудительно списывают деньги за аренду

Бизнесмены уже больше месяца не могут договориться о получении существенной скидки по арендной плате (подробнее)