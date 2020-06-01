2020-06-01T19:04:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Для минского бизнеса вдвое снизят налоги на землю и недвижимость. «Этого недостаточно», - заявляет бизнес-сообщество

Мингорисполком решил вдвое снизить налоги на землю, недвижимость и арендную плату на недвижимость. Столичные бизнесмены просили о полном освобождении от этих налогов на время пандемии
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Абсолютное большинство владельцев недвижимости в Минске находятся в тяжелом положении.Абсолютное большинство владельцев недвижимости в Минске находятся в тяжелом положении.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Налоги снизят во втором и третьем квартале года, сообщает официальный Телеграм-канал «Минск. Официально».

- Данная мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату, - пояснили в Мингорисполкоме.

На поддержку могут рассчитывать юридические лица и ИП, попадающие в перечень наиболее пострадавших от пандемии. В перечень вошли все виды транспорта, кроме такси, гостиницы и базы отдыха, туристические компании и организаторы конференций и выставок, организации, работающие в сфере образования, развлечения и бытовых услуг. А вот кафе, рестораны и бары на поддержку по данному документу рассчитывать не могут. С полным перечнем видов бизнеса, которые могут рассчитывать на льготы, можно познакомиться на сайте исполкома.

В бизнес-сообществе ожидали появления этого документа, однако его итоговая версия не принесла облегчения.

- Мы считаем, что этого недостаточно, потому что в Минске действовали повышающие коэффициенты 2, 2,5 и 3, что разорило в последние годы ряд владельцев. Те, кто построили здесь недвижимость, влетели на очень крупные платежи. Абсолютное большинство владельцев недвижимости в Минске находятся в тяжелом положении из-за этой не очень продуманной налоговой политики, - рассказывает Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.

По его словам, многие владельцы недвижимости в нынешних условиях недополучают крупные суммы за аренду, ведь во многих столичных центрах можно увидеть пустующие павильоны. В связи со сложившейся ситуацией бизнес-сообщество обращалось за полным освобождением от этих налогов в кризисный период.

- Мы просили пойти на эту жертву, это позволило бы сохранить субъекты хозяйствования и отработать эти деньги в будущем. Город вначале бы потерял, но в итоге выиграл бы, - пояснил Владимир Карягин.

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