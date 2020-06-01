«Всех попросили выйти, чтобы продезинфицировать парты». Как в Минске проходят экзамены в школах во время коронавируса

С 1 по 9 июня девятиклассники и одиннадцатиклассники сдают экзамены. В этом году они проходят все в необычных условиях. Мы поговорили с выпускниками из разных школ, чтобы узнать, чем отличаются экзамены в коронавирусные времена.

Медики советуют соблюдать дистанцию как минимум метрФото: Павел МАРТИНЧИК

- Наш класс разделили на две части, чтобы было меньше людей, - рассказывает одиннадцатиклассница 7-й гимназии Кристина. - Посреди экзамена всех попросили выйти из класса, чтобы продезинфицировать парты. Всем сказали прийти в масках. У кого были марлевые, их заменили. Стояли антисептики. Каждый раз, когда кто-то выходил, обрабатывал руки.

Кристина говорит, что из-за отмены выпускного особо не расстроилась: «не смертельно»Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что посреди экзамена будут протирать парты, ребята знали.

- Нас предупредили заранее, - рассказывают две выпускницы и продолжают о том, как это - сдавать во времена пандемии: - Новости об отмене экзаменов не было. Хоть мы и ждали до последнего.

Всего одиннадцатиклассники сдают четыре экзаменаФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот из-за отмены выпускных девушки особо не расстроились.

- Не смертельно, - говорит Кристина. - Главное - поступить. Из-за пандемии сложно было общаться с репетиторами, потому что они в группе риска. Приходилось или заниматься онлайн, или ездить в этих масках - неудобно.

Поступление особенно усложнилось для тех, кто собирался за границу: одна девушка собирается в Литву, вторая - в Польшу.

- Польша выдает студенческие визы, и по ним начинают выпускать, - говорит Марина.

- А с Литвой пока непонятно, - дополняет одноклассница.

Ситуация с поступлением усложнилась из-за коронавируса для тех, кто собирался учиться за границейФото: Павел МАРТИНЧИК

После экзамена по белорусскому выходит Роман, который представляется Романом Александровичем.

- У нас было желательно, чтобы все пришли в масках. Я бы не сказал, что тяжело долго быть в маске - потерпеть можно. Кстати, когда все вышли из кабинета, чтобы можно было обработать парты, все стояли на расстоянии полутора метров друг от друга.

Выпускникам должны создать безопасные условияФото: Павел МАРТИНЧИК

Роман говорит, что на него ситуация с пандемией никак не повлияла.

- Была мысль поступать за границу, но только после того как получу высшее образование в Беларуси - так решили в семье.

Роман говорит, что за границу поступать готов только после высшего образования в Беларуси. Так в семье решилиФото: Павел МАРТИНЧИК

«Купил костюм на выпускной, а пришлось прийти на экзамен»

Одиннадцатиклассник Иван, парень в стильном костюме, в школе не был с марта. Учились онлайн. Сейчас экзамен по математике писали в коридоре.

- Парты стояли на расстоянии 2-х метров, весь коридор был занят, - показывает фотографию на телефоне Иван. - Всем посоветовали быть в масках - все так и пришли.

Иван на экзамен пришел в костюме, который покупался для выпускного. Торжественного вечера все равно не будетФото: Павел МАРТИНЧИК

Выпускного у Ивана, как и у большинства одиннадцатиклассников, в этом году не будет.

- Просто выдадут аттестаты, собираться после этого никак не будем, - говорит Иван. - Сразу думали, что будем отмечать в спортивном зале, поставим столы… Но все отменилось. Я вот костюм купил на выпускной, а сейчас пришел в нем на экзамен. Теперь только на свадьбу.

Так выглядели рабочие места одиннадцатиклассниковФото: Павел МАРТИНЧИК

В 37-й школе сдавали устный экзамен по немецкому. Выпускников поделили на три группы, каждая приходила к своему времени.

- Мы сдавали в обычном классе, - рассказывает одиннадцатиклассница Алина. - Дистанция соблюдалась - через одну парту. По одному человеку за партой. Комиссия была из четырех человек - два в масках, два нет. Дистанции между учителями нет. Компьютеры и ручки дверей обрабатывали. Ну и все. В масках нам приходить не говорили.

Алина сдавала немецкий языкФото: Павел МАРТИНЧИК

- Я вообще подписывала петицию об отмене экзаменов, - говорит мама Алины Ирина. - Любой педагог знает, как ученик сдаст экзамен. Если учится на тройки, на десятку не напишет! Или наоборот. Ну поставьте уже людям эти отметки и отпустите их с богом.

Говорим с Ириной о выпускном.

- Ой, готовились! Какие-то сумасшедшие деньги собирали, лимузин и ресторан заказывали. Полгода учили вальс, заказали педагога. Бедные дети так и не осилили! Платья накупили. Родители набрали виски-коньяки ящиками. И облом! Я не расстроилась, потому что Аля на это все идти категорически не хотела. А у «стандартных» родителей - шок! Как это не надеть красивое платье и не выйти в люди?

Ирина, мама одиннадцатиклассницы Алины, подписала петицию об отмене выпускных экзаменов

Еще в одной школе в Заводском районе изложение по русскому писали в актовом зале.

- Из-за большого помещения и плохой погоды было холодно, но осознали, что пальцы ледяные, только после экзамена. От волнения даже не обращали на это внимание, - передает эмоции сына Анна. - Тексты были неудачные: масса сравнений, описаний природы... Просто бесконечные сравнительные обороты! У ребят сложилось впечатление, что текст бесконечный. Они уже забыли про начало и середину, а текст все читали и читали. Понравилось, что было много места, никто не мешал. Никто туда-сюда не ходил и не отвлекал. Так что организовали достойно.

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