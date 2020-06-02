«Все время были открыты окна, половина учеников пришла в масках»: как 9-классники в Беларуси сдают экзамены в условиях пандемии

2 июня белорусские 9-классники сдали первые экзамены. Как проходили испытания в условиях пандемии, «КП» узнала у гомельских школьников.

На входе в школу №27 в центре города объявлений с просьбами соблюдать дистанцию не замечаем. Еще за час до окончания экзамена по математике выходит девушка - сразу видно, отличница, поэтому быстро справилась с заданием.

- Наш класс не разделяли - все вместе, где-то 27 человек, писали задания в одном большом классе. Но сидели все по одному за партой - их поставили в четыре ряда. Перед экзаменом помещение дезинфицировали - когда мы заходили, хорошо чувствовался запах антисептика. Каждому предлагали обработать руки, но у многих были свои бутылочки со средством. Два окна были открыты на проветривание на протяжении всего экзамена, - рассказала девушка.

Ее планы на лето из-за пандемии не изменились - семья и так не собиралась ехать за границу, лето будут проводить в городе и на даче.

А вот из школы выходят остальные 9-классники - из них в масках лишь немногие:

- Необязательно было надевать маски - по желанию. Где-то половина была в масках, а учителя - все. Вообще, мы заразиться не боимся.

Один из парней надел маску, скорее, для стиля: белая рубашка, черный галстук и черная маска:

- Да, мне просто нравится так выглядеть, образ такой интересный, - признается парень.

Планы на лето пришлось изменить только одному 9-класснику:

- Мама хотела, чтобы мы вместе поехали в Турцию после экзаменов. Но, к сожалению, придется сидеть дома.

- А мы тоже хотели поехать с семьей на море. Но у родителей отпуск в июне, у меня экзамены - так что, все равно не получилось бы. Мы живем за городом, поэтому буду на каникулах помогать по хозяйству, в огороде, - говорит другой парень.

«В ОДНОЙ РАЗДЕВАЛКЕ ВСЕ 90 ЧЕЛОВЕК - ТРИ КЛАССА - РАЗДЕЛИСЬ»

В одной из минских школ 9-й класс сдавал экзамен в спортзале, рассказала «КП» одна из мам:

- Изначально хотели посадить вместе два 9-х класса, но родители нажаловались, и в итоге в спортзале сидел один класс. Парты расставили, согласно нормам.

Другая мама рассказала о том, как проходили экзамены в школе в Первомайском районе столицы:

- В одной раздевалке все 90 человек - это три класса - разделись, потом разошлись по рекреациям (большие коридоры) на одном этаже. Школа построена буквой П, вот в каждой из этих палочек-коридоров класс и сидел - каждый в одном коридоре. Парты - через полтора метра, сидели по одному. Учителя и директор в масках, дети нет, только парочку - моя дочь тоже не выдержала, через час сняла. Вода своя, стояла на отдельном столе, если хотел пить, шел к ней. Антисептики не разрешили с собой. На экзамене их не было. Но нам говорили, что коридор обработают, все проветрят. В туалет можно было сходить один-два раза, там руки и мыли.

ШКОЛАМ РЕКОМЕНДОВАЛИ СОСТАВИТЬ ГРАФИК ПРИХОДА НА УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

Напомним, Министерство образования рекомендовало всем школам обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. То есть, предусмотреть в местах проведения экзаменов наличие антисептиков, организовать испытания в помещениях больших площадей, хорошо вымыть кабинеты и проветрить их. Рассадку рекомендовали обеспечить по одному ученику за партой или разделить класс на две группы для рассадки в двух кабинетах. Что касается устных экзаменов, то школы должны составить график прихода учеников на экзамен, чтобы не было большого скопления детей.