В Хойниках умер учитель, заболевший коронавирусом: «Было поражено 90% легких, а причина смерти - левожелудочковая недостаточность»

В минувший понедельник, 8 июня, прошли похороны 49-летнего учителя гимназии города Хойники Олега Саченко. У Олега Петровича диагностировали коронавирус. У мужчины осталась супруга и 20-летний единственный сын, который не смог попасть на похороны, так как находится на самоизоляции.

- Все началось как обычная простуда. Поднялась температура - 38 с копейками. Он сходил к врачу, ему выписали антибиотики. Потом он снова пошел на прием к врачу, так как температура держалась. И тогда его уже госпитализировали, - рассказывает близкий родственник Олега Петровича Роман. - Рентген показал пневмонию. А компьютерная томография (КТ), которую сделали в Речице, показала, что у него поражено 90% легких. Доктор сказала, что эта картина при коронавирусе.

Сначала Олег Петрович был на кислороде, потом его перевели на ИВЛ. Когда он был в сознании, он общался по телефону с близкими.

- Когда начались осложнения на почки, его перевели в гомельскую больницу. Всего на ИВЛ мой родственник находился две недели - он умер 7 июня, - говорит Роман.

Близкие Олега Петровича возмущены тем, что врач написал левожелудочковую недостаточность как непосредственную причину смерти.

- Доктор сказал, что не может написать в свидетельстве о смерти COVID-19. Мы сказали, что будем подавать в суд, - говорит Роман. - У него брали несколько раз кровь, проверяли на COVID-19 - результат был отрицательный. А потом взяли мазок - коронавирус подтвердился.

К слову, в больничном листе учителя стоит диагноз: B34.2 (по Международной классификации болезней это коронавирусная инфекция).

У жены и сына учителя тоже нашли COVID-19. До болезни у Олега Саченко были проблемы с легкими, также был сахарный диабет и лишний вес.

ВКонтакте на странице гимназии в Хойниках под новостью о смерти учителя люди оставляют соболезнования: "С фотографии смотрят добрейшие глаза... Вечный покой", "Не стало нашего коллеги, прекрасного, светлого и доброго человека, бесконечно преданного своему делу. Мы навсегда сохраним о нем светлую память, которая вечно будет жить в сердцах его коллег, учеников, друзей и всех, кто его знал и ценил", "Соболезную, самый лучший учитель информатики".

- Олег Петрович был учителем информатики и трудового обучения у мальчиков. Был на хорошем счету, - рассказала "Комсомолке" директор гимназии Наталья Александровна. - Для нас это шок, конечно.

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