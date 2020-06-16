2020-06-16T17:31:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пошла гулять и не вернулась. Телефон не отвечал»: в Новополоцке убили 16-летнюю девушку

Тело учащейся Новополоцкого музыкального колледжа нашли на берегу реки Западная Двина
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Тело Ангелины нашли на берегу реки. Фото: СКТело Ангелины нашли на берегу реки. Фото: СК
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- У нас сейчас похороны Ангелины, не могу говорить, - сказала "Комсомолке" родственница убитой девушки.

Трагедия произошла на прошлой неделе: 16-летняя девушка пропала в минувший четверг, 11 июня. Она не вернулась в общежитие. Воспитатель Новополоцкого музыкального колледжа, где училась девушка, сообщила об этом в милицию. А вечером 12 июня на берегу реки Западная Двина в Новополоцке было найдено тело Ангелины.

Оказывается, девушка пошла гулять, но в общежитие так и не вернулась.

- Когда стали проверять, ее не оказалось на месте. И не знали, где она, телефон не отвечал. У нас всех проверяют по списку, все должны быть на месте. Поэтому сразу увидели, что ее нет, - рассказали «Комсомолке» в общежитии Новополоцкого музыкального колледжа. - Ангелина родом из Лепельского района, у нее есть родные брат и сестра.

На страничке в ВКонтакте у девушки стоит статус «влюблена». Говорят, что в день трагедии она пошла на свидание.

- Мы не просто в шоке, мы в глубоком шоке, - рассказала «Комсомолке» замдиректора по учебной работе Новополоцкого музыкального колледжа Наталья Медведева. Некоторые сотрудники колледжа поехали на похороны девушки. - Ангелина училась на первом курсе, занималась вокалом. Учебный год еще не закончен. Отметки у нее хорошие, удовлетворительные. Она должна была выступить с хором в Чехии, но поездка отменилась.

- Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления, - сообщила «КП» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ «Убийство». Максимальное наказание по этой части статьи - до 15 лет лишения свободы.

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