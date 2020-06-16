Лидия Ермошина: Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была я

О том, что на блогера Сергей Тихановского заведено новое уголовное дело стало известно правозащитникам.

По сведениям "Весны" речь идет о статье 191 Уголовного кодекса РБ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).

Напомним, блогер Тихановский был задержан 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Вместе с Тихановским было задержаны ещё 9 человек. Им предъявлено обвинение по ч.1 статьи 342 УК РБ. Задержанные находятся в СИЗО-1 на Володарского. Восемь человек, которым предъявили обвинение по 342 статье УК признаны правозащитниками политзаклбченными.

Как рассказала КП руководитель ЦИК Лидия Ермошина, одно уголовное дело против Тихановского инициировала она.

- После совещания у президента 10 июня вы рассказали, что Александр Лукашенко пожелал, чтобы у избирателей был широкий выбор кандидатов. Как это?

- По максимуму зарегистрировать всех тех, кто сдаст более 100 тысяч подписей. Чтобы не было никаких формальных придирок, чтобы у нас было максимальное количество кандидатов. Из тех, конечно, кто сдаст необходимое количество подписей, - рассказала Лидия Ермошина.

- Согласитесь, чтобы за два месяца до выборов несколько инициативных групп столкнулись с уголовными делами, такого не было.

- Не надо уголовные дела к нам. Это идет параллельно и не зависит от ЦИК. Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я. Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно. У нас всегда этот период – сбор подписей – проходил культурно и корректно. Даже в 2010 году, когда были самые громкие выборы. Группа Тихановского стремились расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив ее на смену власти.

- Смена власти, наверное, нормально для времени выборов.

- Нет, не нормально. Выборы это конституционный переход власти, но не насильственная смена.

- Что вы можете сказать о деле против «Белгазпромбанка»?

- Ничего не могу тут сказать. Все это ужасно далеко от меня.

- Проблемы у банка совпали по времени с участием бывшего руководителя в выборах.

- Связывается только в обывательских глазах. Никто из тех, кто выдвигается на выборы, не имеет никакого иммунитета. Претендовать на пост президента не может только тот, у кого не погашена уголовная судимость. А все остальные могут участвовать пока уголовные дела ведутся.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Почему Тихановский признан политзаключенным?

- Уголовная статья 342 (групповые действия граждан, грубо нарушающих общественный порядок), по которой выдвинули обвинение Тихановскому, часто применялась к участникам мирных акций протеста еще с конца 90х. Ее применяли в отношении акций предпринимателей больше 10 лет назад, а в 2004 году Павел Северинец (оппозиционный политик) и Николай Статкевич (экс-кандидат в президенты) получили сроки химии за акцию после референдума об аннулировании ограничений по срокам для одного человеку занимать должность президента. Которые юридически зафиксировали то, что Лукашенко может участвовать в выборах бесконечное количество раз, - считает юрист Владимир Лабкович.

- Как правозащитники отнеслись к этому?

- В чем выразилось действие Тихановского и той группы, которая задержана, не то, что загадка, это выглядит абсурдно. Правозащитники усматривают в возбуждении уг дела против Тихоновского и других активистов явно политический мотив, имеющий целью прекратить участие Тихоновского в избирательной кампании. Правозащитники уже высказали свою позицию. Все, кто проходит по так называемому делу Тихановского и он сам являются политзаключенными. Не исключена и реакция международного правозащитного сообщества. Поскольку обвинение предъявлено и мерой пресечения избрано взятие под стражу, это значит, что минимум два месяца люди могут находиться под стражей, в отношении них могут происходить следственные действия. Через два месяца это может быть либо продляться, либо изменяться мера пресечения, либо прекращаться. Очень надеемся, что это дело закончится даже без судебного разбирательства.