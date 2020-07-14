2020-07-14T18:10:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Представитель штаба Бабарико - о Викторе и Эдуарде: «С ними все в порядке»

Представители экс-банкира, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты, предлагает белорусам подать жалобу в ЦИК
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала журналистам о следующих действиях их команды.Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала журналистам о следующих действиях их команды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Виктора Дмитриевича не зарегистрировали кандидатом в президенты. Это прямой знак того, что власть боится. Она находится в состоянии абсолютного страха... Сегодня всем нам плюнули в лицо и попытались отнять наше будущее и нашу надежду. Они все ждут от нас разочарования, ждут, что мы впадем в депрессию, ждут окончания борьбы. Но они не понимают, что именно сейчас все только начинается. И мы идем вперед и до конца, - рассказала глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. По ее словам, штаб продолжает свою работу.

- 9 августа мы все должны пойти на выборы. Мы призываем всех белорусов голосовать - не оставаться дома. Если вы остаетесь дома и не идете на выборы, значит вы тем самым голосуете за Лукашенко, - говорит Мария. - Мы подготовили жалобу на нарушение законодательства о выборах. В ней мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меру пресечения Виктору, Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и всем политзаключенным; установить на участках камеры, разрешить фотографировать журнал учета избирателей... Каждый из вас имеет право воспользоваться правом гражданина РБ и сегодня, завтра или в любой другой день в рабочее время ЦИК с 9 до 6 часов вечера лично подать жалобу.

Мария Колесникова в день выборов проголосует против всех.

- Как себя чувствуют Виктор и Эдуард Бабарико? - спросила "Комсомолка" у Марии Колесниковой.

- По тем сведениям, которые у нас есть, в том числе по письмам, мы знаем, что с ними все в порядке. Они уверены в том, что нам не нужно останавливаться, нужно идти вперед. И мы действуем согласно этому плану, - говорит Мария.

- Вы будете действовать из того, что скажет Виктор, узнав, что его не зарегистрировали?

- Если мы получим письма или какую-то другую информацию, то, естественно, мы сможем с ней работать.

Напомним, 14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В итоге были зарегистрированы пять кандидатов. Впервые в бюллетенях будет две женщины.

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